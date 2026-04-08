パン屋で野球観戦！？“8席限定”の秘密基地が札幌・東区に誕生

Chance

あげ焼きパンのお店「Chance（シャンス）」は、北海道札幌市東区にて2026年3月27日より、パン屋で野球観戦ができる新体験の提供を開始しました。北海道日本ハムファイターズの試合放映にあわせ、店内8席の“秘密基地”のような空間で観戦が可能です。地元チームへの愛着が強い道産子に向け、スタジアムの熱気と日常のくつろぎを両立する地域密着型の応援拠点として展開。揚げてから焼く「あげ焼きパン」（全16種類）や観戦パックを提供し、気軽に楽しめる観戦スタイルを提案します。

■ パン屋で野球観戦という新体験

パン屋で野球観戦。

一見意外なこの組み合わせを、気軽に楽しめる場所です。

当店は「パン屋×野球」をコンセプトに、北海道日本ハムファイターズの試合観戦ができる空間を提供。北海道「エスコンフィールド」を本拠地とするチームを応援する、地域密着型の“応援基地”として営業しています。

■ 8席限定、“秘密基地”のような空間

店内は全8席。

コンパクトながら、試合放映時には一体感ある応援が生まれます。

おひとり様はもちろん、ご友人同士やご家族連れでも気軽にご利用いただけます。

焼きたてのパンを片手に観戦する――。

スタジアムとはひと味違う、あたたかく距離の近い時間が流れます。

■ 観戦を盛り上げる「観戦パック」

さらに、アルコールやおつまみメニューも充実。

あげ焼きパンとドリンクがセットになった「観戦パック」もご用意しており、手軽に観戦気分を満喫できます。

■ 外はサクッと、中はもっちり「あげ焼きパン」

看板メニューの「あげ焼きパン」は、一度揚げてから高温で焼き上げる独自製法。

外はサクッと香ばしく、中はもっちりふんわり。

ワンハンドで食べられるため、観戦のお供にも最適です。



●あげ焼きパンとは

揚げた後に超高温で焼く事で油を飛ばした、まったく油っこくない 新しい製法のあげパンです！

お客様の健康を第一に考え、アレルギー成分や添加物はできる限り使用しておりません。

生地には、卵・乳製品・保存料・マーガリン・ショートニング（トランス脂肪酸）・着色料などは使用しておりません。

■ 地元食材×コラボで広がる楽しみ方

ラインナップは、おかず系・スイーツ系あわせて16種類。

とろさばを使用した「さばサンド」や、パキスタンカレーを取り入れたメニュー、北海道産ハスカップとクリームチーズを組み合わせた商品など、地元食材やコラボ商品も展開しています。

また、アルコールにも合うあげ焼きパンも用意しています。

パンと野球観戦が融合した、新しい楽しみ方。

観戦のワクワクと、焼きたてパンの美味しさが重なる特別な時間を提供します。

「Chance（シャンス）」はこれからも、地域に新たな賑わいと楽しみ方を提案してまいります。

■店舗情報

店名：Chance（シャンス）

電話番号：011-768-7757

住所：北海道札幌市東区北10条東8丁目2-5 ニュー札東ビル1F

アクセス：札幌市営地下鉄東豊線「東区役所前」駅 徒歩4分

駐車場：ビル共用無料駐車場6台

営業時間：11:00～18:00

※北海道日本ハムファイターズ戦放映時は試合終了まで営業

定休日：月曜日ほか不定休

席数：8席

Instagram：https://www.instagram.com/chance_sapporo/

■観戦パック内容

お好きなあげ焼きパン＋選べるドリンク1杯＋試合終了まで観戦OK！

ビール大砲パック（ビール中瓶付）：1,700円

キレ味サワーパック（レモンサワー or ハイボール付）：1,500円

ベテラン茶割りパック（ウーロン or 緑茶ハイ付）： 1,450円

育成ノアンアルパック（ソフトドリンク付）：1,400円

※あげ焼きパンは520円迄の商品から選べます。