辛さの先に旨さあり！やまなか家『背徳旨辛フェア』開催//

にんにく×秘伝ダレ×特製唐辛子 やまなか家『背徳の旨辛フェア』期間限定開催！

株式会社ＫＹコーポレーション焼肉冷麺やまなか家『背徳の旨辛フェア』4月13日より開催

焼肉冷麺やまなか家が放つ、一度食べたら戻れない『背徳の旨辛フェア』が期間限定で登場します。やまなか家秘伝のたれ・特製唐辛子・にんにくが絶妙に絡み合い、甘さ・コク・辛さが一気に押し寄せるクセになる味わい。ひと口食べれば、箸が止まらない“背徳旨辛”です。

注目は、ジューシーな食感と辛味が絶妙な「にんにく旨辛豚はらみ」、サクサクとした歯切れがクセになる「にんにく旨辛豚タン」、ぷりぷり食感と甘辛いたれのバランスが特徴の「にんにく旨辛豚ホルモン」、どの品もこれからの季節にぴったりの一皿に仕上がりました。

ごはんにもお酒にもド直球で合う旨辛仕立て。旨さを最大限に引き出すため、しっかり“よく焼いて”お召し上がりください。焼き上げた瞬間の香ばしさが、食欲を一気に加速させます。

期間限定「牛すじスープ」

じっくり煮込んだ牛すじと特製鶏スープを合わせたコク旨スープ

シンプルながらもしっかりとした味わいで最後の一口まで楽しめる、思わず飲み干したくなる一杯に仕上げました。背徳感と満足感を同時に味わえる、やまなか家ならではの期間限定「牛すじスープ」

この機会にぜひご堪能ください。

概要

・名 称：期間限定『背徳の旨辛フェア』

・公式URL：期間限定「背徳の旨辛フェア」(https://yamanakaya.jp/4166/)

・開催店舗：焼肉冷麺やまなか家 全店

・開催期間：2026年 4月 13日（月）～

〈メニュー〉

▪にんにく旨辛3種盛[お肉1.5倍]：980円（税込1,078円）

▪にんにく旨辛豚はらみ：680円（税込748円）

▪にんにく旨辛豚タン：680円（税込748円）

▪にんにくホルモン特盛[お肉1.5倍]：620円（税込682円）

▪牛すじスープ：480円（税込528円）

【焼肉冷麺やまなか家】について

焼肉冷麺やまなか家

サンドウィッチマンのCMでお馴染みの元氣が旨い！「焼肉冷麺やまなか家」は東北6県を中心に運営。1986年創業、岩手県北上市に1号店を出店。現在は東北6県を中心に展開し、幅広い年代が安心して楽しめる焼肉店として親しまれています。盛岡冷麺やボリューム満点の焼肉、キッズメニューも充実。広々とした駐車場やゆったりした席で、家族連れにも最適です。子育て支援パスポート事業にも協賛し、地域に根ざしたサービスを提供しています。

【公式サイト】https://yamanakaya.jp/

【店舗一覧】https://yamanakaya.jp/shoplist/

【公式CM】https://yamanakaya.jp/cm/

会社概要

1986年 岩手県北上市にて創業。「焼肉冷麺やまなか家」をはじめ 、飲食ブランド事業、ファストフード事業、ホテル事業、オンライン販売事業、音楽教室事業を東北を中心に展開。ひとりでも多くのお客様を元氣・笑顔に！を企業目的とし、地域に根ざした事業展開をしています。

株式会社ＫＹコーポレーション

代表者：代表取締役社長 山中 勇基

創業：1986年3月

設立：1989年6月

本社所在地：岩手県北上市流通センター15番106号

事業内容：飲食店経営(直営による経営とフランチャイズチェーン展開)、ホテル経営、音楽教室経営、オンラインショップ経営

ブランド：焼肉冷麺やまなか家／焼肉ホルモン食樂／ホルモン食堂食樂／牛たん徳茂／カルビ丼と冷麺 やま丼

企業サイト：https://ky-group.jp/