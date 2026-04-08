サイエンスアーツ、ブルーオーシャンシステムの介護記録システム「Blue Ocean Note」と連携し介護現場のDX推進と業務負担を軽減するソリューションを提供開始

株式会社サイエンスアーツ

株式会社サイエンスアーツ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：平岡竜太朗）は、フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom（バディコム）」と、株式会社ブルーオーシャンシステム（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：寺岡正人、以下「ブルーオーシャンシステム」）が提供する介護記録システムBlue Ocean Noteが連携したことをお知らせします。

本連携により、「Buddycom」を通じたハンズフリーでの情報共有環境を実現し、記録業務の効率化や緊急時の迅速な連絡など、介護スタッフの業務負担軽減と連携強化に貢献してまいります。

■連携によって実現されること

介護現場では、人手不足や業務の複雑化によりスタッフの負担が増大しており、「もっと簡単に、もっと早く伝えたい」というニーズが高まっていました。本連携では、音声コミュニケーションと記録システムの融合により、現場の負担軽減に寄与する以下の機能を実現します。

■Buddycomとは ( https://buddycom.net/ )

- Buddycomに話して記録作成 作成したい記録と内容をBuddycomへ話すだけで、Blue Ocean Noteに自動で記録が作成されます。手書きやパソコンでの入力作業が不要となり、スタッフは作業を中断することなく、Buddycomに話すだけで記録業務を完了できます。- AIを活用した申し送り情報の確認 現場スタッフがBuddycomに向かって質問をすると、AIが必要な記録を自動検索し、その内容を音声でBuddycomに届けます。端末操作なしで過去の申し送りや重要事項を即時に確認できるため、現場判断の精度とスピードが向上します。- Buddycomでの記録通知 見守りセンサーやナースコールの記録、事故報告書など、重要な記録がBlue Ocean Noteで作成された際に、すぐにBuddycomへ通知します。情報の見逃しを防ぎ、現場全体に広く共有されることで初動対応が早くなります。

フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」は、インターネット通信網（4G、5G、Wi-Fi）を利用して、スマートフォンやタブレットにアプリをインストールすることで、トランシーバーや無線機のように複数人と同時コミュニケーションを可能にするサービスです。音声、テキストチャット、動画、位置情報(IoT)に加え、AIを利用したデジタルアシスタントでのコミュニケーションが可能です。

利用実績は、航空、鉄道、建設、福祉施設、流通など様々な業種にわたり、コミュニケーション手段としての活用がされています。

■株式会社サイエンスアーツ について

サイエンスアーツは、「フロントラインワーカーに未来のDXを提供し、明るく笑顔で働ける社会の力となる」ことをミッションとして掲げ、フロントラインワーカーをつなげるライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom」の開発・販売を行っております。2021年に東証マザーズに上場（現在はグロースに移行）し、現在では5年連続シェアNo.1※を獲得しました。今後も、スタッフ間コミュニケーションに留まらず、スタッフとお客様、スタッフとAIを美しくつなげることで、フロントラインワーカーが明るく笑顔で働ける社会を目指してまいります。

※ 音声（映像）コミュニケーションツール出荷金額・社数（ノンデスクワーカー向け）デロイト トーマツ ミック経済研究所「デスクレス SaaS 市場の実態と展望 2025 年度版」