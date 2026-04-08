テーマは「出発・再出発」！「第10回 日本女性学習財団 未来大賞」レポート募集開始！！

公益財団法人 日本女性学習財団

（公財）日本女性学習財団(https://www.jawe2011.jp/)では、「出発・再出発」をテーマに、ジェンダー平等社会、多様な人々が生きやすい社会の実現に向けて、次への一歩を踏みだしたい／踏みだした人（踏みだす人を支援する人・グループも可）の思いや学び、実践の過程などをまとめたレポートを募集します。

入学・再入学、就職・再就職、地域デビュー、起業、NPO設立、災害からの復興など…幅広い領域を対象とします。たくさんのご応募をお待ちしています。

●趣旨:

テーマは「出発・再出発」。ジェンダー平等社会、多様な人々が生きやすい社会の実現に向けて、次へ の一歩を踏みだしたい／踏みだした人（踏みだす人を支援する人・グループも可）の思いや学び、実践の過程などをまとめたレポートを募集し、優秀作を表彰します。

※レポートの内容は、家庭、仕事、学校生活、地域活動、女性運動、 NPOおよびNGO活動、社会教育・生涯学習活動、震災経験や復興に向けた営みなど、幅広い領域を対象とします。

●賞：大賞 1篇 （奨励金 10万円）

●応募資格：趣旨に関心をお持ちの個人およびグループ。性別・国籍を問いません。未発表のものに限ります。



●応募規定：

・5,000～10,000字(見出し・小見出しを含める)

・要旨をつけること（400字以内）

・本文と別に、目次をつけること

・所定の応募用紙に必要事項を記入し、同封・添付すること



●応募方法：E-mail 添付ファイル または 郵送（簡易書留）



●締切：2026年 8月31日（月）当日消印有効



＊詳細は財団HPをご覧ください。募集要項、応募用紙等もダウンロードできます。

https://www.jawe2011.jp/nii_awards/the010/7291



<団体概要＞

設 立：1941年3月

代 表：理事長 野村浩子

所 在 地 ：〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-8 日本女子会館５階

事業内容：女性の生涯学習及び次世代育成に関する調査・研究、人財育成事業、情報提供（『月刊We learn』の発行）、女性の生涯学習及び次世代育成関係諸団体との連携及び支援、日本女子会館建物の賃貸事業

URL：https://www.jawe2011.jp/



【お問い合わせ先】

（公財）日本女性学習財団 学習事業課 未来大賞係

メールアドレス： jawe@nifty.com