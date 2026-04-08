20,30代のキャリアの悩みをゼロにする。『人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図』2026年4月5日（日）全国書店・ECサイトにて発売。ライフコーチ・兼若勇基、初の著書

株式会社Mission Full

法人・個人向けにコーチングを提供する株式会社Mission Full（大阪府・代表取締役：兼若勇基）は、書籍『人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図』（SBクリエイティブ刊）を2026年4月5日（日）に全国書店・ECサイトにて発売しました。

「やりたいことが見つからない」を、能力や努力の問題ではなく「思考のゴミ」という社会構造的な問題として捉え直し、7日間のワーク形式で解決策を提示する実践書です。

なぜ今、この本が必要なのか―数字が示す「やりたいこと不足」の現実

米ギャラップ社の2024年「グローバルワークプレイスの現状報告」によると、仕事に熱意を持てている日本人はわずか6%。139カ国中最下位であり、世界平均（23%）の4分の1以下という衝撃的な水準です。

さらに、「積極的に組織の足を引っ張る」従業員が全体の24%に上り、この低エンゲージメントが年間86兆円超の経済的損失をもたらしているとされています。

日本経団連の2024年「新入社員意識調査」では、「定年まで同じ会社で働きたい」と答えた新入社員は28.3%と過去最低を更新。入社時点で転職・独立を視野に入れる新入社員は53.5%に達しています。

「やりたいことが見つからない」「今のままでいいのか不安だ」

これは個人の弱さではなく、社会構造が生み出している問題です。

しかし、その解決策を7日間という明確な期間で体系的に示した実践的方法論は、これまで存在しませんでした。

書籍の内容―「思考のゴミ」除去から始まる7日間の地図作り

◆ 従来の自己分析アプローチの落とし穴

多くのキャリア本は「強みを見つけよ」「好きなことを仕事に」と説きます。

しかし著者兼若勇基は、その前に必ず取り除くべき「思考のゴミ（Have to）」が存在すると指摘します。「親を安心させるべき」「30代ならこれくらいの年収があるべき」といった、親・学校・社会から刷り込まれた義務感や固定観念が、本来の純粋な「やりたいこと（Want to）」＝「宝石」を覆い隠しているというのが本書での核心的な気づきです。

ゴミをどかさずに宝石を探しても、出てくるのは「安定した企業に入るべき」「世間体のいい資格を取るべき」といった、ゴミに汚染された「ダミーのやりたいこと」ばかり。これが、いくら自己分析しても答えが出ない根本的な理由です。

◆ 7日間の冒険ロードマップ

本書は「過去（発掘）→現在（浄化）→未来（創造）」の3フェーズ、7日間構成で進みます。

● Day1：過去の記憶（人生の山・谷）を振り返り、無意識のパターンを探る

● Day2：夢中になった経験を分解し、純粋な欲求「Want to（宝石）」を発掘する

● Day3：やりたいことへの歩みを止める「思考のゴミ（見えない鎖）」の正体を暴く

● Day4：心理学的アプローチでゴミを浄化し、感情を解放する

● Day5：発掘した宝石を組み合わせる「錬金術」で、やりたいことを大量に生み出す

● Day6：認知科学に基づき、コンフォートゾーンを超える「本当のゴール」を設定する

● Day7：明日から動ける具体的なアクションプランを作り、出航する

アドラー心理学・ポジティブ心理学・認知科学・認知行動療法・行動経済学のエッセンスを、1,500名以上へのコーチング実践から統合した方法論です。理論を学ぶのではなく、手を動かすワーク形式で自分の内側を変えていく「実践書」として設計されています。

著者プロフィール―27カ国60都市、MBA取得、そして4カ月でのクビ

兼若勇基（かねわか・ゆうき）は、大阪大学大学院工学研究科修了後、「やりたいことが見つからない」という問いを抱えたまま世界一周の旅へ。27カ国60都市を巡り、自己分析シートを100枚書いて5周するほど向き合い続けましたが、答えは出ませんでした。

帰国後、「得意なことを仕事に」と信じ経営コンサルティング会社へ転職。MBA（経営学修士）を取得し安堵したその矢先、入社わずか4カ月でクビを言い渡されるという挫折を経験。この失敗の中で「探し方そのものが間違っていた」という本質的な気づきを得ます。

現在は株式会社Mission Full代表取締役として、法人・個人向けにライフコーチングを提供。1,500名以上を支援してきた実績を持つ。今回が初の著書となります。

https://yuki-kanewaka.com/

「地図旅プロジェクト」―日本一周100箇所献本ツアーを展開

著者・兼若勇基は書籍発売後の4月中旬より、「地図旅プロジェクト」と銘打ち、日本全国100箇所を訪問する活動を展開します。

訪問先は大学・コワーキングオフィス・キャリアセンター・シェアハウス・地域コミュニティなど、人生に悩む20～30代が集まる場所を中心に選定。

各地で書籍を献本しながら勉強会・出版記念講演を実施します。

各地の訪問先・日程・レポートはSNSおよび公式サイトにてリアルタイムで発信予定です。

書籍概要

書 名：人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図

著 者：兼若勇基

出版社：SBクリエイティブ

発売日：2026年4月5日（日）

対 象：やりたいことがわからない20～30代、キャリアの迷子、就活生、転職検討者

購入先：全国書店・Amazon他ECサイト

https://amzn.to/4vhljzS

本件に関するお問い合わせ

会 社：株式会社Mission Full

担 当：代表取締役 兼若勇基

所在地：大阪府

https://yuki-kanewaka.com/

※ 取材・講演依頼・書籍掲載等のメディア関係者からのお問い合わせを歓迎します。

※献本や書籍プレゼントもさせていただきます。