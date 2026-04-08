ハードウェアスタートアップ向けアクセラレーションプログラム 「Forge」Cohort2の参加者募集を開始

ティーエスアイ株式会社

ティーエスアイ株式会社（本社：京都府京都市中京区、代表取締役：熊谷孝幸、以下「ティーエスアイ」）は、東京都が実施する「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業（TIB CATAPULT）」の一環で実施する、ものづくり分野のクラスター「Forge（フォージ）」Cohort2のプログラム参加者募集を開始いたしました。

▶︎プログラムお申込みフォーム：https://bit.ly/4sXvOqu

2026年4月22日（水）にはオンライン説明会を開催しますので、ものづくり分野に関心のある方はお気軽にお申込みください。

▶︎説明会の詳細・お申込み：https://bit.ly/4ch3Fnl

「Forge（フォージ）」とは

ハードウェアスタートアップの成長と協働を強力に支援するアクセラレーションプログラム「Forge」は、中小製造業の力で製造を推進し、大企業のアセットを活用して製品・サービスを革新、グローバル展開することを目指します。

▶︎Forge：https://forge-tokyo.com/

【プログラム参加のメリット】

・ワンストップ製造サポート＆製造バウチャー（最大200万円）

・大企業とのPoCや社会実装に向けた協働機会

・投資家とのマッチングや資金調達支援

【参加条件】

・ステージ：シード以降で、パイロット製品またはモックアップの開発済みであること

・領域：ハードウェアスタートアップ（分野は限定なし）

・所拠：東京に拠点がある、または将来的に東京で事業をする意思があること

プログラム説明会

アクセラレーションプログラム「Forge」のオンライン説明会を開催します。

製造からPOC、大企業との提携を目指すハードウェアスタートアップ企業はもちろん、およびものづくり分野に関心のある方はぜひご参加ください。

【開催概要】

日時：2026年4月22日（水）14:00～15:00（日本時間）

費用：無料

場所：オンライン（Zoom)

【参加対象者】

・シード以降のステージで、パイロット製品またはモックアップが開発済みのハードウェアスタートアップ

・製造パートナー、PoCパートナー、大企業パートナーを探しているスタートアップ

・ものづくり分野に関心のある方

【お申込み方法】

下記URLよりお申込みください。

登録いただいたメールアドレス宛に、本イベント参加用のURLをご連絡します。

▶︎説明会の詳細・お申込み：https://bit.ly/4ch3Fnl

【登壇者情報】

ティーエスアイ株式会社 代表取締役社長／熊谷 孝幸氏

大阪大学大学院博士課程修了。専門分野は光学・物性物理。独立行政法人日本学術振興会特別研究員（DC1）として研究を行いながら、複数の大学発ベンチャーの立ち上げに携わる。2015年ティーエスアイ株式会社の前身であるテクノロジーシードインキュベーション株式会社に入社。執行役員、取締役を経て2021年11月より代表取締役社長。事業化及び事業成長に従事し、業務内容はベンチャー投資及びハンズオン支援、JSTのSTART事業プロモーター、NEDOの事業カタライザー、大手企業とベンチャーのマッチング、M&Aアドバイザー、資金調達支援。また、株式会社JAVIS Venturesの代表取締役としてベトナムを始めとする東南アジアのベンチャー企業への投資育成を行っている。

ティーエスアイ株式会社について

会社名：ティーエスアイ株式会社

京都本社：〒604-8206 京都市中京区新町通三条上ル町頭町112 菊三ビル2F

東京支店：〒101-0064東京都千代田区神田猿楽町2-8-11 VORT水道橋III 4F

代表者：代表取締役社長 熊谷 孝幸

設立：2018年6月1日（創業2002年）

事業内容：

事業の育成を通じて日本の未来をつくるインキュベーション会社です。事業開発のための資金調達・業務提携支援、M&Aアドバイザリー業務、人材紹介、新技術市場調査などを行っています。

会社HP：https://tsi-japan.com

本件に関するお問い合わせ

ティーエスアイ株式会社

TEL：050-5526-4100

Email：info@tsi-japan.com