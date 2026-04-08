「魔法少女にあこがれて」から、ロコムジカの誕生日を記念したオンラインくじがくじ引き堂に登場！　描き下ろしイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「魔法少女にあこがれて」の豪華賞品が手に入る＜「魔法少女にあこがれて」ロコムジカ HappyBirthdayオンラインくじ＞を、2026年4月15日(水)12時より販売します。

賞品は、ロコムジカの誕生日(4/8)を記念した描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズとなります。イラストを堪能できる特大布ポスターや、Tシャツ、アクリルスタンドフィギュア、アクリルキーホルダー、缶バッジなどを多数展開しております。

また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全2種セット」をプレゼント。

＜「魔法少女にあこがれて」ロコムジカ HappyBirthdayオンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年4月15日(水)12:00～2026年5月7日(木)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/mahoako-anime_5

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！特大布ポスター（全2種）

A賞：Tシャツ（全2種）

Ｂ賞：アクリルスタンドフィギュア（全2種）

Ｃ賞：アクリルキーホルダー（全5種）

D賞：缶バッジ（全5種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全2種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全4種、ランダムでの配布となります。

※【10連セット】を2回購入しても【20連セット】特典の「バースデーうちわ」は対象外となります。

■おまけキャンペーン-2

【20連セット】をご購入いただいたお客様には「バースデーうちわ」をもれなく1枚プレゼント!!

※全2種、ランダムでの配布となります。

※【20連セット】をご購入の場合、【10連セット】の特典「ミニブロマイド」は対象外となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/