「オリジナル未来フィルター」で友達との未来の写真が作成できる #Welcome Pocky「ミライ同窓会」キャンペーン実施中

江崎グリコ株式会社

江崎グリコ株式会社は、新生活が始まる季節に合わせて、#Welcome Pocky「ミライ同窓会」キャンペーンを実施中です。本キャンペーンでは、「ポッキー」のパッケージにある二次元コードから写真撮影ページにアクセスし、友達と写真を撮影すると「オリジナル未来フィルター」で未来の姿の画像が生成され、ダウンロードできます。

#Welcome Pocky「ミライ同窓会」キャンペーン サイト

https://cp.pocky.jp/2026spr/(https://cp.pocky.jp/2026spr/)

「ポッキー」ブランドは「Share happiness!」をスローガンに掲げ、分かち合うことで生まれるハッピーな気持ちをより多くの方に感じていただきたいと考えて活動しています。本キャンペーンには、新しい出会いが多くなる春に、出会った人に声をかけたい気持ちを「ポッキー」が後押ししたい、という思いを込めています。本キャンペーンを通じて、これからの友達との関係に期待を膨らませたり、新たなつながりが生まれたりするきっかけになればと考えています。

「ポッキー」ブランドは、今後もさまざまな商品や施策を通して「Share happiness!」をお届けしてまいります。

■#Welcome Pocky「ミライ同窓会」キャンペーン概要

対象商品の「ポッキー」のパッケージにある二次元コードから写真撮影ページにアクセスし、友達と写真を撮影すると「オリジナル未来フィルター」で未来の姿の画像が生成され、撮影した写真および生成した画像をダウンロードできます。詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。

#Welcome Pocky「ミライ同窓会」キャンペーン サイト

https://cp.pocky.jp/2026spr/

【#Welcome Pocky「ミライ同窓会」の遊び方】

1. 対象商品を購入し、上部のふたの中面に印刷されている二次元コードを読み取る。

2. 読み取り先の写真撮影ページで、撮影する人数※と年齢を選んで写真を撮影し、アップロードする。

3. 撮影した画像の未来の姿が「オリジナル未来フィルター」で生成され、撮影した画像とともにオリジナルコピーとアニメーションが再生される。

＜中面の二次元コード＞

※撮影した写真および「オリジナル未来フィルター」で生成した画像は、ダウンロードボタンより保存できます

※一度に撮影できる人数は1名～最大4名までです

【画像イメージ】＜撮影した写真＞ ＜「オリジナル未来フィルター」で生成した画像＞【対象商品】

以下の#Welcome Pocky「ミライ同窓会」のキャンペーンマークが入った、限定パッケージ商品のみが対象です。

・ポッキーチョコレート

・ポッキー極細

・ポッキーカカオ60%

・つぶつぶいちごポッキー

・アーモンドクラッシュポッキー

■ 商品概要

＜対象パッケージ例＞ ＜こちらが目印＞

ブランドサイト：https://www.pocky.jp/

X：https://x.com/PockyJPN（@PockyJPN）

Instagram：https://www.instagram.com/pocky_jp/（@pocky_jp）