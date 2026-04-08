【ANNA SUI】HELLO KITTYとのコラボレーションアイテム第3弾が登場！

株式会社クイーポ

株式会社クイーポ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡田敏）が運営するライセンスブランド「ANNA SUI(アナ スイ)」は、株式会社サンリオのHELLO KITTYとのコラボレーションアイテムを4月15日(水)より発売いたします。

ANNA SUI × HELLO KITTYの大人気コラボレーションが今年も登場。

2026年4月15日(水)より発売される本コレクションは、「大人にこそ持ってほしいハローキティ アイテム」がコンセプト。

ANNA SUIらしいブラックを基調に、バタフライやローズといったブランドアイコンを落とし込み、

甘さを残しつつ上品で大人なスタイリングに仕上げました。

ラインナップには、日常使いしやすいキルティング素材のバッグをはじめ、

ハローキティのフェイスモチーフを大胆にあしらったツイードアイテムなどを展開。

～QUILTING ITEMS～

キルティングバッグは、トートバッグ・ショルダーバッグ・ミニショルダーの全3型で展開。

ANNA SUIらしいローズモチーフとハローキティのフェイスを組み合わせた、本コレクションならではのオリジナル柄がポイントです。

トートバッグ \24,200(税込)

取り外し可能なフェイスチャームがアクセントとなるトートバッグ。

ショルダーストラップ付きで、手持ちと肩掛けの2WAYで使用できます。

内側にはあおりポケットを備え、日常使いしやすい仕様に。

ショルダーバッグ \22.000(税込)

すっきりとしたフォルムが印象的なショルダーバッグ。

外装背面にはポケットを配置し、外出時にもスマートに使えます。

ミニショルダー \16,500(税込)

ショルダーテープの先端に、フェイスをあしらったミニショルダー。

テープ部分にはコラボレーションロゴを施し、さりげない特別感をプラス。

必要なものをコンパクトに持ちたい日にぴったり。

～TWEED ITEMS～

ツイード生地のアイテムは、バッグとチャームの全2型で展開。

ラメ感のある素材ならではの質感が、大人のスタイリングにも取り入れやすいデザインに仕上げています。

巾着手提げ \23,100(税込)

紐を絞ることで、トレンド感のある丸みのあるシルエットを楽しめる巾着型バッグ。

2WAY仕様で、シーンに合わせて使えるのもポイント。

コーディネートの主役として楽しめるアイテムです。

顔型ポーチチャーム \11,000(税込)

ハローキティのフェイスをかたどったポーチチャーム。

リップやカードなど、ちょっとした小物を入れて持ち歩けるのも嬉しいポイント。

さりげなく取り入れられるサイズ感で、スタイリングに遊び心を添えてくれます。

～OTHER ITEM｜iPhoneケース～

iPhoneケース \4,620(税込)

ミラータイプの iPhone ケースは、 iPhone15/14/13 に対応。

ハローキティの口元をおさえたポーズがとってもキュート♪

ミラー仕様のため、外出先でのちょっとした身だしなみチェックにも活躍します◎

オリジナルパッケージ入りで、ギフトにもおすすめです。



お気に入りのアイテムで、ハローキティとのお出かけ時間を楽しんで♪

【取扱店舗】

ANNA SUI ラフォーレ原宿店

ANNA SUI 名古屋パルコ店

ANNA SUI 天王寺ミオ店

ANNA SUI ルクア大阪店

丸井今井札幌本店 (大通館2F ハンドバッグ)

有楽町マルイ (1F ザッカセレクト)

伊勢丹新潟店 (3F ハンドバッグ売場)

伊勢丹浦和店 (2F 婦人雑貨売場)

仙台三越 (定禅寺通り館2F ハンドバッグ売場)

福岡三越 (1F 財布売場/5F ハンドバッグ売場)

京王百貨店新宿店 (2F 財布売場)

小田急百貨店新宿店(2F 財布売場)

東武百貨店池袋店 (2F ハンドバッグ売場)

東武百貨店船橋店 (1F ハンドバッグ売場)

グランデュオ立川店 (1F デイリーパーツ)

遠鉄百貨店 (本館2F 財布売場)

天満屋岡山店 (本館1F 財布売場)

そごう千葉店 (1F ハンドバッグ売場)

そごう大宮店(1F ハンドバッグ売場)

そごう広島店 (5F 財布売場)

日本橋高島屋(本館3F 婦人洋品売場)

横浜高島屋 (3F ハンドバッグ売場)

ジェイアール名古屋タカシマヤ (1F 財布売場) ※～4/21(火)まで

伊予鉄高島屋 (3F 財布売場)

大阪高島屋(2F 財布売場)

あべのハルカス近鉄本店 (2F 財布売場)

金沢エムザ（1F ハンドバッグ/財布売場）

京急百貨店 (3F ハンドバッグ売場)

FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店 (1F ANNA SUI)

福田屋百貨店 (1F ANNA SUI)

八木橋百貨店 (2F ハンドバッグ売場)

大丸札幌店 (3F 婦人洋品売場)

大丸下関店 (1F ハンドバッグ売場)

岩田屋久留米店 (3F レザーショップ)

鶴屋百貨店 (本館1F 財布売場/2F ハンドバッグ売場)

山形屋 (1号館1F 財布売場)

井筒屋小倉店 (3F ハンドバッグ売場)

トキハ本店(1F シーズン雑貨)

デパート リウボウ (1F 雑貨コーナー)

オンワードクローゼット

丸井ウェブチャネル

ZOZOTOWNアナ スイ ジャパン ショップ

アナ スイ ジャパン 公式ウェブストア

クイーポオンラインショップ





