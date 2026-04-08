岩手・花巻の渓流リゾート　湯の杜ホテル志戸平「志戸平のハッピーイースター」開催！株式会社アマタケとコラボしたビュッフェや参加型イベントを実施【4月10日(金)～6月30日(火)】

志戸平温泉株式会社株式会社アマタケ様と共同開発したメニューが並ぶアマタケ様コラボビュッフェ

岩手県花巻市の志戸平温泉株式会社（代表取締役：久保田 剛平）は、4月10日(金)～6月30日(火)の期間、イースターイベントを開催します。

イベントコンセプト

イースター

メイン企画として、岩手県を代表する畜産業者「株式会社アマタケ」様とのコラボレーションビュッフェが決定！アマタケ様の主力商品である「たのはた鴨」や「フランス赤鶏」などの食材を使用し、期間限定メニューのご提供や「出張チキンラボ in 湯の杜ホテル志戸平」としてホテル売店でアマタケ商品の取り扱いを行い、地域の魅力を食を通じて発信します。

その他、館内装飾やイースター期間限定企画を展開。春の訪れを感じながら、ご家族で楽しめる滞在体験を提供します。

イベントのご紹介

志戸平のハッピーイースター公式サイト :https://www.shidotaira.co.jp/easter/

*イースターイベント開催期間：4月10日(金)～6月30日(火)

今年の湯の杜 ホテル志戸平のイースターはイベントが盛りだくさんです！

1．アマタケコラボビュッフェの開催

今年のイースタービュッフェは「株式会社アマタケ様」とのコラボレーション！

アマタケ様の主力商品である「たのはた鴨」や「岩手で育てたフランス赤鶏（以下、フランス赤鶏）」を使用し共同開発した限定メニューをご提供します。

株式会社アマタケ様 公式HP :https://www.amatake.co.jp/corporateビュッフェコンセプト 【 ひと手間がごちそうになる。 】

アマタケ様の想いやこだわり、そして共同開発した限定メニューの「ひと手間」を惜しまない姿勢を伝え、アマタケ様…そして岩手のファンの創出を図ります。

限定メニューのご紹介たのはた鴨のロースト - いわて山ぶどうのソース -

定番のオレンジソースではなく、岩手県産の濃厚な山ぶどうジュースで仕立てました。

深みのある甘酸っぱさが、たのはた鴨の旨みを一層引き立てる、ここでしか味わえないひと皿です。

※『たのはた鴨（読み：たのはたかも）』詳細はこちらから

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000024959.html

たのはた鴨生ハム＆ 彩り野菜のピンチョス

たのはた鴨の生ハムの繊細な旨みを引き立てる野菜を厳選しました。

塩味とコク、野菜のフレッシュさが重なり合う、春らしい軽やかな前菜です。

アマタケイチオシ フランス赤鶏唐揚げ

丁寧に二度揚げすることで、外はサクッと軽やかに、中はジューシーに旨みをぎゅっと閉じ込めました。

赤鶏ならでは 素材の良さが、まっすぐ味わえる自慢の一品です。

サラダチキンを味わう レモンパスタ

しっとりやわらかなサラダチキンを主役にレモンの香り広がるソースで軽やかに仕上げました。

隠し味のしょうがが全体を引き締め、心地よい余 韻を楽しめます。

たのはた鴨の出汁香る 鴨南蛮そば

たのはた鴨の旨みを凝縮した出汁がそばにしっかり絡む贅沢な味わい。

満足感はそのままに、重たすぎない仕上がりでお食事の締めにぴったりの一杯です。

アマタケのおいしい卵を使ったエッグタルト

アマタケの卵を贅沢に使った濃厚なカスタード。 バニラビーンズを加えることで、より一層香り高く仕上げました。春らしい彩りとともに楽しむ、イースターにぴったりのスイーツです。

選べる アマタケサラダチキンフランス赤鶏の白湯スープフランス赤鶏の炊き込みご飯フランス赤鶏の絶品そぼろ出張チキンラボ in 志戸平

ホテル売店にアマタケコーナー展開・関連商品の期間限定販売が決定！

アマタケ様の大ヒット商品！「アマタケ サラダチキン」や鴨肉商品をホテル売店で取り扱います。

※取り扱い商品は予告なく変更する場合がございます。

※「CHICKEN LABO amatake（チキンラボ アマタケ）」の詳細についてはこちらから

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000046.000024959.html

プレゼントキャンペーン実施！

コラボを記念し、無料宿泊やアマタケ様の商品が当たるInstagramプレゼントキャンペーンを開催中です。応募方法やプレゼント内容の詳細は、湯の杜ホテル志戸平公式Instagramにてご確認ください。

たくさんのご応募をお待ちしております。

※両社公式アカウントはこちら！

湯の杜ホテル志戸平【＠shidotaira】

【公式】ひと手間カンパニー。アマタケ【@amatakeoffical】

「アマタケコラボの舞台裏♪」の公開

コラボにあたり、生産工場や「CHICKEN LABO amatake（チキンラボ アマタケ）」へ当社スタッフが訪問。そんなイベントの舞台裏を当ホテル公式HPにて公開予定です。

※現時点での公開時期は未定

2．オリジナルイースターエッグ作り

イースターといえば「たまご」。国産木材を使用した、木の香りが心地よい｟たまご｠に自由に絵付けをお楽しみいただけます。完成したたまごは、オーナメントやインテリア雑貨としてご自宅でも長くお使いいただけます。

*期間 2026年4月10日(金)～6月30日(火)までの毎週土、日、祝日

*時間 9:30～10:30

*料金 600円

*場所 丘の広場

*対象 ご宿泊のお客様

3．みんなでイースター仮装大会！ ～仮装写真で記念バッジプレゼント～

イースターのうさぎ衣装やドレスに仮装して楽しめるイベントです。仮装してホテルの売店に行くとオリジナルバッジをプレゼントします。また、うさぎの着ぐるみを着用したスタッフがロビーでお出迎えし、お客様をイースター空間へとご案内します。お子様の‶とびっきり可愛い瞬間”を写真に残していただける、ファミリー向け企画です。

*料金 無料

*対象 ご宿泊者/120cm以下のお子様限定

4．「イースターエッグ」の数当てクイズ

ロビーのバスケットの中にはたくさんのイースターエッグが。その数を予想していただく「イースターエッグの数当て」イベントを開催します。見事その日に最も近い数を当てた方には、イースターに因んだ‶ささやかなプレゼント"をご用意しています。

*場所 フロントロビー前

*料金 無料

*対象 ご宿泊のお客様

5. 未来の自分へ手紙を送ろう ～イースターメッセージツリー～

イースターの卵型カードに「一年後の自分へのメッセージ」を書き、館内のイースターツリーに飾る参加型イベントです。カードはホテルで大切に保管し、翌年の春にご自宅へお届けします。

旅の思い出を一年後にもう一度味わえる、未来へつなぐ特別な体験です。

*場所 フロントロビー前

*料金 無料

*対象 ご宿泊のお客様

6．ありがとうを伝える 手紙お届けサービス

「ありがとう」を直接伝えるのは少し照れくさい-そんな感謝の気持ちを伝えるお手伝いします。手紙を書いて館内の専用ポストに投函いただくと、父の日・母の日の前々日頃にご自宅へお届けします。大切な想いを、未来の特別な日にそっと届けるイベントです。

*期間 母の日 4月10日(金)～5月1日(金) / 父の日 5月11日(月)～6月8日(月)

*料金 無料

*場所 丘の広場

*対象 ご宿泊のお客様

特別宿泊プランの販売

父の日・母の日ありがとう お部屋で乾杯セット付 ヒカリノモリバイキングプラン

日頃の感謝をかたちにする、父の日・母の日限定の特別宿泊プランをご用意しました。ビールやおつまみ、りんごジュースをセットにし、ご家族で乾杯を楽しんでいただける内容となっています。感謝の想いを、温泉でのくつろぎのひとときとともにお届けします。

宿泊対象期間：2026年5月10日(日)～2026年6月30日(火)

対象のお部屋：渓流スイート/エクセレント/渓流ビュー/渓流ビュー ツイン/渓流ナチュラル ツイン/渓流ナチュラル トリプル/デラックス/スーペリア/二間和室 10+8畳 (花翔館)/和室 12.5畳(花翔館)/渓流和室 10畳(南山館)

プラン特典

*前日17：00までキャンセル料無料

*翌日パン焼き体験半額（通常料金お一人様：1,100円→550円）

*お部屋で乾杯セットプレゼント（1予約1セット）※画像はイメージです。

1セット…缶ビール×2/缶ジュース×1/おつまみ/おやつ

今後の展望

プランのご予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/shidotaira/0/plan/id/157538/stay?noSearch=1&utm_medium=press&utm_campaign=pr202603easter

志戸平温泉株式会社は、今後も地元企業との連携を強化し、岩手・花巻の魅力を発信するリゾートホテルとして、地域価値の向上に取り組んでまいります。

夏期間の【地域共創/第4弾】イベントも企画中です。お楽しみにください。

＜お客様からのお問合せ・予約先＞＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

志戸平温泉総合予約センター 電話 0570-026-410 （予約受付時間 9:00～19:00）

ご予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/shidotaira/0/plan&utm_medium=press&utm_campaign=pr202603easter湯の杜 ホテル志戸平

「日常からの解放」をコンセプトに、渓流リゾートホテルを通じた非日常への体験価値提供を行っている宿泊施設。2020年のビュッフェレストラン「Live×Buffet ヒカリノモリ」新設以降、様々な改装を重ね、お客様へ岩手花巻の魅力を伝えると共に感動提供にチャレンジしています。

※これまでの実績は以下の通り

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129854/table/33_1_3e63571800db0e4496897e6a76127c64.jpg?v=202604080151 ]