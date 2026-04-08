PINGU(TM)から縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！トートバッグに巾着まで、どれが出るかワクワクするラインナップ！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「PINGU(TM) バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

世界で一番有名なペンギン・ピングーが、縫製バラエティーコレクションになってカプセルトイに登場！

トートバッグからフェイス巾着まで、タイプが様々で実用的なアイテムが揃ったラインナップです。

「トートバッグ」は横幅285mmでマチ付きなので、ちょっとしたお出かけに大活躍！

「フェイス巾着」はふわふわ素材で思わずなでたくなる愛おしさです。

「円柱ポーチ」は側面にいろんなポーズのピングーがいてユニークな可愛さ満点！

「スクエアフラットポーチ」はバッグの小物整理にぴったりなサイズ感で、裏表別デザインなのが嬉しいポイント。

「マチ付きポーチ」は約5cmのマチがついていて、たくさん収納できます。



PINGU(TM)のアイテムと一緒におでかけして、もっとハッピーな毎日を送りましょう！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

トートバッグフェイス巾着円柱ポーチスクエアフラットポーチマチ付きポーチ

●商品名：PINGU(TM) バラエティーコレクション

●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・トートバッグ

・フェイス巾着

・円柱ポーチ

・スクエアフラットポーチ

・マチ付きポーチ

●商品素材：ポリエステル、ナイロン（ファスナー）､POM、綿（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。

【ピングーとは…】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu

●ご掲載に関してのお願い

クレジットを表記ください。

(C)2026 JOKER.

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp