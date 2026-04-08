PINGU(TM)から縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！トートバッグに巾着まで、どれが出るかワクワクするラインナップ！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「PINGU(TM)　バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

世界で一番有名なペンギン・ピングーが、縫製バラエティーコレクションになってカプセルトイに登場！
トートバッグからフェイス巾着まで、タイプが様々で実用的なアイテムが揃ったラインナップです。



「トートバッグ」は横幅285mmでマチ付きなので、ちょっとしたお出かけに大活躍！
「フェイス巾着」はふわふわ素材で思わずなでたくなる愛おしさです。
「円柱ポーチ」は側面にいろんなポーズのピングーがいてユニークな可愛さ満点！
「スクエアフラットポーチ」はバッグの小物整理にぴったりなサイズ感で、裏表別デザインなのが嬉しいポイント。
「マチ付きポーチ」は約5cmのマチがついていて、たくさん収納できます。

PINGU(TM)のアイテムと一緒におでかけして、もっとハッピーな毎日を送りましょう！
ぜひこの機会にゲットしてみてください！



トートバッグ


フェイス巾着


円柱ポーチ


スクエアフラットポーチ


マチ付きポーチ

【商品情報】

●商品名：PINGU(TM)　バラエティーコレクション


●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全5種


・トートバッグ


・フェイス巾着


・円柱ポーチ


・スクエアフラットポーチ


・マチ付きポーチ


●商品素材：ポリエステル、ナイロン（ファスナー）､POM、綿（紐）


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。



【ピングーとは…】


スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。


1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。


1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。



▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/　


▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/


▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn


▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp


▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu



●ご掲載に関してのお願い


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【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

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