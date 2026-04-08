【界】毎年完売！70歳以上限定、人生を謳歌する1年12泊の温泉サブスク「温泉めぐり 界の定期券2026」販売開始

星野リゾート

全国に展開する温泉旅館ブランド「界」は、70歳以上の方限定の温泉サブスク商品「温泉めぐり 界の定期券2026」を、2026年4月8日より発売します。2022年に100組限定で開始した本プロジェクトは、毎年の完売を受け、5年目となる本年は800組まで販売数を拡大することとなりました。これまでのお客様の利用状況や要望をもとに、サービス内容と受け入れ体制の拡充を段階的に進めてきたものです。新たに加わる4つの開業・リニューアル施設を含め、全国の「界」を舞台に、地域の文化や温泉を巡る旅への一歩を後押しする商品を目指します。

背景：70歳から始まる、本当の旅の愉しみ

「温泉めぐり 界の定期券」は、移動の億劫さや予約の煩わしさを解消し、シニア世代がもっと自由に、軽やかに地域文化に触れる機会を創出したいという想いから誕生しました。これまで「第21回サライ大賞」や「2022年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞」を受賞するなど、単なる宿泊プランに留まらない、新しい旅の在り方を提示する取り組みとして継続しています。

特徴1 旅の目的に合わせて選べる3つのプラン

一人旅用のAプラン（1名：300,000円）、夫婦や友人と泊まるBプラン（2名：600,000円）、お得なCプラン（3名：720,000円）の3つから選べます。A、Bプランは、追加料金（35,000円/泊）で70歳未満でも1名同行可能です。Cプランは、追加料金無しで70歳未満の方の同行が1名可能です。

特徴2 全国の「界」を身近に。2026年誕生の施設も対象

北は北海道から南は九州まで、全国の「界」を拠点に旅を繋げることができます。2026年は「界 草津（2026年6月）」「界 宮島（2026年夏）」「界 蔵王（2026年秋）」の新規開業、および「界 松本（2026年夏）」のリニューアルと、魅力的なエリアに続々と宿が誕生します。本定期券ではこれら最新の施設も宿泊対象に含むことから、新しい地域の魅力に触れる旅へ、一歩踏み出しやすくなっています。

特徴3 迷わず予約できる、電話とWEBの安心感

旅への一歩を阻む「予約の煩わしさ」を解消するため、24時間いつでも宿選びができるWEBサイトに加え、専任スタッフが丁寧に対応する電話予約窓口を継続して設置しています。計画段階から安心感を提供することで、出発までの不安を解消し、スムーズな旅の始まりを後押しします。

「温泉めぐり 界の定期券2026」概要

販売期間：2026年4月8日～2026年12月24日

※購入のタイミングにより、宿泊期間が異なります。

宿泊期間：下記期間の月～木チェックインの宿泊日

第一期：2026年4～6月に申込の方 2026年7月1日～2027年6月30日

第二期：2026年9月～12月に申込の方 2027年1月1日～12月31日

※但し休前日、祝日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの繁忙期、休館日は除外

利用対象：70歳以上のお客様・800組限定

※ギフト利用等で70代未満の方が購入し、70歳以上の方が利用も可

対象施設 ：界23施設

界 ポロト、界 津軽、界 秋保、界 蔵王（＊3）、界 鬼怒川、界 草津（＊1）

界 仙石原、界 箱根、界 アンジン、界 伊東、界 遠州、界 アルプス、界 松本（＊2）

界 奥飛騨、界 加賀、界 玉造、界 出雲、界 宮島（＊2）、界 長門

界 別府、界 由布院、界 雲仙、界 霧島

＊1 界 草津は2026年9月より宿泊可能

＊2 界 宮島・界 松本は2026年4月22日予約の受付開始。2026年12月より宿泊可能

＊3 界 蔵王は2026年4月22日予約の受付開始。2027年1月よりご宿泊可能

購入方法：https://www.hoshinoresorts.com/sp/kaiteiki/2026/

料金設定 :下記の3つのプランから選択(税・サービス料込、入湯税・宿泊税別)

Aプラン（1名用）300,000円 70歳以上の方1名様まで宿泊可能

Bプラン（2名用）600,000円 70歳以上の方2名様まで宿泊可能

Cプラン（3名用）720,000円 70歳以上の方2名様と年齢制限なしの方1名様まで宿泊可能

※Aプラン、Bプランにて、1泊あたり35,000円の追加料金（税込、入湯税別）で、お連れ様を1名追加することのできる同行者オプションがあります。

界とは

「界」は星野リゾートが全国23施設を展開する温泉旅館ブランドです。「王道なのに、あたらしい。」

をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を生かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求し

ています。また、地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽(ごとうちがく)」、地域の文化に触れる

客室「ご当地部屋」が特徴です。2026年には「界 草津」（群馬県・草津温泉）、「界 宮島」（広島県・宮島口温泉）、「界 蔵王」（山形県・蔵王温泉）の3施設の開業、「界 松本」（長野県・浅間温泉）のリニューアルオープンを予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/kai/