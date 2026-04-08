育てる機能美。アブラサス「薄い財布」にプエブロレザーモデルが登場｜4月8日発売

バリューイノベーション株式会社

バリューイノベーション株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：南 和繁）は、機能的なデザインで快適なライフスタイルを提案するブランド「abrAsus（アブラサス）」より、多くのユーザーに支持され、グッドデザイン賞も受賞した「薄い財布」に、イタリア製プエブロレザーを採用した新モデル「薄い財布 プエブロレザーエディション」を、2026年4月8日より公式オンラインストア「SUPER CLASSIC」および直営店にて限定販売します。

アブラサス「薄い財布」にイタリア産プエブロレザー使用の新モデル登場

本モデルは、アブラサスが追求してきた薄さと機能性に、経年変化を楽しめる素材の魅力を掛け合わせた特別仕様のモデルです。使い込むほどに表情を変えるプエブロレザーの魅力と、アブラサスならではの機能美を両立したモデルです。

■本製品の特長

1. イタリア製プエブロレザーを採用

素材には、イタリアの老舗タンナー「バダラッシ・カルロ社」が手掛けるプエブロレザーを使用。表面を真鍮ブラシで毛羽立たせた、和紙のような独特の質感とマットな表情が特長です。

オイルを多く含む革のため、使い込むほどに毛羽立ちが落ち着き、深みのある艶へと変化します。革の経年変化を楽しめる点も魅力の一つです。変化する革の表情は、「育てる喜び」を実感いただけます。

イタリアの老舗タンナー「バダラッシ・カルロ社」が手掛けるプエブロレザー2. 公式オンラインストア・直営店限定モデル

本モデルは、公式オンラインストア「SUPER CLASSIC」および直営店のみでの限定販売となります。

一般流通では取り扱いのない特別仕様です。

新宿三丁目駅から徒歩15秒の場所にある「SUPERCLASSICストア 新宿店」3. 「薄い財布」の機能美を継承

「薄い財布」は、カードと小銭入れを平行に配置する独自構造により、薄さを実現したモデルです。特許を取得し、グッドデザイン賞も受賞しています。

本モデルでも、未収納時約7mm、最大収納時でも約13mmという薄さと、約40gの軽さを継承。お札を折らずに収納できる構造に加え、視認性の高いコインポケットと取り出しやすいカードケースを搭載。ミニマルでありながら、日常使いに十分な収納力を確保しています。

■あらゆるシーンで活躍する育てる薄い財布

薄い財布の実際のサイズ

「薄い財布 プエブロレザーエディション」は、薄さとプエブロレザーならではの豊かな表情を兼ね備えたモデルです。スーツやジャケットの内ポケット、パンツのポケットにも収まりやすく、装いをすっきりと保ちます。

使い込むほどに深まる艶と色味の変化も魅力の一つです。日常使いはもちろん、ギフトとしても選びやすい仕様です。

■商品概要- 商品名：薄い財布 プエブロレザーエディション- 価格：22,000円（税込）- 発売日：2026年4月8日- 販売場所：公式オンラインストア「SUPER CLASSIC」、直営店（新宿・大阪・名古屋）- サイズ：縦約95mm × 横約98mm × 厚さ約7mm（未収納時）- 重さ：約40g- 素材：イタリア製プエブロレザー（牛革）- 特徴：グッドデザイン賞受賞、特許取得済- 商品URL：https://superclassic.jp/products/(https://superclassic.jp/products/20260408)20260408(https://superclassic.jp/products/20260408)

■バリューイノベーション株式会社について

「機能的なデザインで快適なライフスタイルを提案する」をフィロソフィーに掲げ、ユーザーの潜在的なニーズに応えるプロダクトを開発・提供しています。ミニマリズムと機能性を追求したブランド「abrAsus（アブラサス）」を中心に、日常をより快適にする製品づくりを行っています。

■お問い合わせ先

バリューイノベーション株式会社

担当：坂田

所在地：東京都新宿区新宿 5-15-14 INBOUND LEAGUE 402

TEL：03-6418-9660

E-mail：info@vik.jp

URL：https://vik.jp/

ECサイト：https://superclassic.jp/