【FPM Milano】人気モデル「BANK LIGHT」のハンドルカスタマイズがいよいよスタート＜4月8日（水）＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸）が展開するイタリア・ミラノ発のラグジュアリーラゲッジブランド FPM Milano（エフピーエム ミラノ） は、2026年4月8日（水）より 大丸東京店および松坂屋名古屋店にてLIMITED CONCEPT STOREを開催いたします。同ストアの開催にあわせ、軽やかさと機能美を兼ね備えた「BANK LIGHT」シリーズのハンドルカスタマイズサービスを開始いたします。

（左から）・BANK LIGHT / Spinner55 \168,300・BANK LIGHT / Spinner76 \211,200・BANK LIGHT / Spinner55 \168,300・BANK LIGHT / Spinner68 \185,900・Elastic Belt \19,800・Leather Handle \19,800（1本）※すべて税込・BANK LIGHT / Spinner53FP \174,900（税込）Leather Handle \19,800（税込／1本）Padlocks \7,700（税込／2個セット）

本カスタマイズでは、FPM Milanoの象徴的なレザーハンドルを日本限定5色を含む、全20色のカラーバリエーションから選択でき、既存の「BANK LIGHT」を自分好みの仕様にアップデートすることが可能となります。

今までカスタムを諦めていた、既存の「BANK LIGHT」ユーザーにとっては、自分だけの仕様にアップデートできる機会となります。また、ハンドルをご購入いただいたお客様には、カスタマイズサービスを無料でご提供し、既存ハンドルとのお取り替えを承ります。

Leather Handle \19,800（税込／1本）

本カスタマイズに関する詳細は以下のサイトよりご覧ください。

(4月15日12:00以降にご覧いただけます。)

https://fpmjapan.com/Page/Feature/2026/0415/?plan=FPM260415BANKLIGHT

※「BANK LIGHT」のハンドルカスタマイズは、専用設計のパーツを使用しているため、店頭での対応に限らせていただいております。お客様ご自身での交換はいたしかねますので、すでにご購入済みの製品のカスタマイズをご希望の際は、店舗またはポップアップ会場へお持ち込みくださいますようお願いいたします。

■ LIMITED CONCEPT STORE 各地で続々開催

また、本サービス開始にあわせ、2026年4月8日（水）より大丸東京店および松坂屋名古屋店にてLIMITED CONCEPT STOREを2拠点同日開催。本ストアでは、ブランドを象徴する「BANKコレクション」をフルラインアップで展開いたします。

FPM Milanoの世界観とクラフツマンシップを、実際に手に取りご覧いただける貴重な機会となっております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

・大丸東京店

会期：2026年4月8日（水）～4月14日（火）

場所：大丸東京店 1F イベントスペース

場所：〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1

電話番号：050-1782-0000

営業時間：10:00～20:00

・松坂屋名古屋店

会期：2026年4月8日（水）～7月28日（火）

場所：松坂屋名古屋店 北館1F イベントスペース

場所：〒460-8430 名古屋市中区栄三丁目16番1号

電話番号：052-251-1111

営業時間：10:00～20:00

■ノベルティキャンペーン

スーツケースをご購入いただいたお客様へ、

日本限定オリジナルノベルティをプレゼントいたします。

イタリア国旗を想起させるカラーリングのシリコン製ボトルセットは、日常使いのアイテムを詰め替えて持ち運べる、実用性と美しさを兼ね備えたアイテムです。

旅先でも、いつものケアをそのままに。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ FPM Milano（エフピーエム ミラノ）について

1946年にイタリア・ミラノで創業したプレミアムラゲッジブランド。

航空機グレードのアルミニウムを用いた堅牢な構造と、独自のバタフライロックを特徴とし、

クラシックとモダンが融合したデザインで世界中の旅人を魅了しています。

FPM Milanoのスーツケースは、旅の道具であると同時に、

人生を豊かに彩るスタイルの象徴として愛されています。

Official Online Store：https://fpmjapan.com/

Instagram：@fpmmilano_jpn(https://www.instagram.com/fpmmilano_jpn?igsh=dnZrcnEwN2VxYmk0)

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61572616027316(https://fpmjapan.com/)

■FPM Milano 表参道

所在地：東京都渋谷区神宮前4-24-17

営業時間：11:00～19:00

TEL：03-6804-3716

駐車場：１台完備

※要予約(大型ワゴンやSUV等にも対応しております。)

駐車場予約ページ：https://e-ve.event-form.jp/event/117356/fpmjapan_reserve