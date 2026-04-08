「Esther Bunny（エスターバニー）」のPOPでガーリーな魅力が詰まったポーチアソートがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「Esther Bunny ポーチアソート」（1回500円・税10%込、全5種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

韓国発、POPでガーリーな魅力が世界中で大人気の「Esther Bunny(エスターバニー)」からポーチアソートがカプセルトイに登場します！

エスターバニーの可愛くてキッチュな世界観がぎゅっと詰まったデザインに注目です！



「メッシュポーチ」は、裏面がメッシュ仕様で、中身が一目で分かりやすくて便利！

エスターバニーのロゴアップリケ付きで可愛さ倍増です。

裏表別デザインがうれしい「マチ付きポーチ」や「スクエアポーチ」は、コスメやモバイルバッテリーなどのガジェットを入れるのにぴったりなサイズ感です。



ガーリー＆ファッショニスタなエスターバニーのアイテムを持ち歩いて、もっと特別な自分になっちゃおう！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

メッシュポーチ（Best Friend）メッシュポーチ（The week）マチ付きポーチスクエアポーチ（ピンク）スクエアポーチ（ベージュ）

●商品名：EstherBunny ポーチアソート

●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定

●価格：1回500円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・メッシュポーチ（Best Friend）

・メッシュポーチ（The week）

・マチ付きポーチ

・スクエアポーチ（ピンク）

・スクエアポーチ（ベージュ）

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。

Esther Bunnyとは？

韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのうさぎのキャラクター。ロサンゼルスで生まれ、10代を東京で過ごしたEsther Kim氏が描く、多様な文化や価値観に触れた経験から生み出された独特の世界観が大きな魅力

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp