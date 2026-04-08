ラブクロムから、限定カラーケースをセットにした贅沢なギフトBOXが登場。この時期だけの特別な彩りと、プレミアムな輝きを。

株式会社YC・Primarily

株式会社 YC・Primarily：ワイシー・プライマリー(本社：東京都港区、代表取締役社長：下島豊）は、同社が手掛ける、ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME(R)）」から、ブランドを象徴する人気モデル「TSUKI(ツキ)」３種に合わせた限定カラーケースがセットになったギフトBOXを2026年4月22日(水)に発売いたします。

左からK24GPツキ ローズゴールド、K24GPツキ ゴールド、PGツキ プレミアムブラック

本コレクションでは、「K24GPツキ ローズゴールド」「K24GPツキ ゴールド」「PGツキ プレミアムブラック」それぞれに、その輝きを引き立てる限定カラーの専用ケースをご用意いたしました。また、まるでシルクのように上質で柔らかなティシュ「LOVESILKY TISSUE」をセット。さらに、鮮やかなリボンが目を惹く、この時期だけの特別なギフトボックスに包んでお届けします。手にした瞬間から華やぐプレミアムなセットです。

■製品情報

製品名： ＜ラブクロム＞K24GPツキ ローズゴールド & コームケース(ピンク)セット

セット内容：K24GP ツキ ローズゴールド、コームケース(ピンク)、ラブシルキーティシュ

価格：34,100円（税込）

発売日：2026年4月22日(水)

製品名：＜ラブクロム＞K24GPツキゴールド & コームケース(ローズピンク)セット

セット内容：(R)K24GPツキ ゴールド、コームケース(ローズピンク)、ラブシルキーティシュ

価格：13,750円（税込）

発売日：2026年4月22日(水)

製品名：＜ラブクロム＞PGツキプレミアムブラック & コームケース(パープル)セット

セット内容：(R)PGツキ プレミアムブラック、コームケースコームケース(パープル)、ラブシルキーティシュ

価格：7,150(税込）

発売日：2026年4月22日(水)

■販売店舗

・ラブクロム公式オンラインストア

・ラブクロム直営店舗

LOVECHROME TOKYO HAIR & SCALP LAB OMOTESANDO

LOVECHROME TOKYO HAIR & SCALP LAB 渋谷スクランブルスクエア店

LOVECHROME TOKYO HAIR & SCALP LAB 渋谷ヒカリエShinQs店

・ラブクロム一部取扱店舗

■LOVECHROME(R)（ラブクロム）とは

2011年の創設以来、美髪を追求するプロフェッショナルから支持を集める、日本発のヘアケアブランド。独自の特殊表面加工技術「JP CHROME-TECH(R)」を採用し、摩擦を抑えるとともに、静電気を吸着・拡散。髪を優しく解きほぐす、革新的な美髪道具を展開しています。また、環境負担に配慮した製造プロセスを導入し、資材の回収・リサイクルを行うことで、環境保全の取り組みを推進しています。近年はニューヨークやパリを中心に本格的な海外進出を果たし、海外のプロフェッショナルからも評価を得ています。

【LOVECHROME<ラブクロム> 公式HP/SNS】

公式HP：https://www.lovechrome.jp/

Instagram：@lovechrome_tokyo（https://www.instagram.com/lovechrome_tokyo/）

Facebook：lovechrome.jp（https://www.facebook.com/lovechrome.jp/）

【会社概要】

会社名：株式会社YC・Primarily（ワイシー・プライマリー）

住所：〒107-0062 東京都港区南青山4-17-2 YC.P building