CyberZ、BANDAI CARD GAMESの中国版『ONE PIECEカードゲーム』三周年プロモーションにて、中国無形文化遺産「蘇繍（そしゅう）」とのコラボレーションをプロデュース。

株式会社CyberZ

株式会社CyberZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕）は、株式会社バンダイが展開する「BANDAI CARD GAMES」の商品である中国市場で絶賛発売中の『ONE PIECEカードゲーム』（簡体字版）の3周年を記念し、中国の国家級無形文化遺産である「蘇繍（そしゅう）」とのコラボレーション企画を立案・実行いたしました。

本プロモーションでは、無形文化遺産伝承者である付氏を起用し、蘇繍の伝統技法を用いた記念デザインを制作。『ONE PIECEカードゲーム』（簡体字版）の3周年記念商品のパッケージ等に採用したほか、その制作過程を記録したドキュメンタリー映像を公開し、現地ファンの熱量を最大化することに成功しました。

当社は、本事例をはじめとし、日本発のエンターテインメントIPの中華圏市場におけるグローバル展開を強力にサポートしてまいります。

■施策詳細：日本IPを「現地で親しまれる存在」へ

成長を続ける中華圏IP市場において、日本コンテンツが成功し続けるためには、単なるローカライズを超えた現地文化への深い敬意に基づくカルチャライズが必要不可欠です。今回は『ONE PIECEカードゲーム』の中国3周年という節目に、中国の伝統と美意識を象徴する「蘇繍」を掛け合わせることで、日本発のIPを現地の文脈に調和させ、より深く、自然な形で市場に受け入れられる状態（受容性の向上）を創出しました。

1. 無形文化遺産「蘇繍」×『ONE PIECEカードゲーム』

「一針一針に魂を込める」蘇繍の精神と、作品の世界観を融合。伝承者・付氏の筆致による記念デザインを開発しました。

2. 3周年記念商品「ANNIVERSARY SET」への展開

伝承者・付氏によって制作されたデザインを、3周年記念セットのBOXなどに使用。コレクターズアイテムとしての価値を飛躍的に高めました。



3. ドキュメンタリー映像の公開

制作の舞台裏に迫る「3周年特別企画映像」を公開。伝統を守る匠の技術とIPが融合するプロセスを可視化し、ファンとの深い情緒的エンゲージメントを築きました。

■CyberZが提供する「中華圏マーケティングソリューション」

当社は、本事例のような「文化・政府機関との連携」をはじめ、戦略立案から実行まで一貫して支援いたします。

１. ブランディング施策

- KOL（インフルエンサー）タイアップ中華圏主要プラットフォーム（Bilibili、RED、Douyinなど）におけるKOLネットワークを多数保有。ジャンルや目的に応じた最適なインフルエンサー選定から、企画立案、効果分析までを一気通貫でサポートし、話題性と拡散力のあるキャンペーンを実現します。- SNSアカウント運営各媒体運営企業との関係性を活かし、最新アルゴリズムや投稿トレンドを踏まえた最適な運営戦略を設計。ブランドの世界観を保ちながら、現地ユーザーとの自然なエンゲージメントを生み出します。- 著名人キャスティング中国および日本双方の大手芸能事務所・マネジメント会社との強固なネットワークを活かし、企画内容やターゲットに合ったタレントをキャスティング可能。IPタイアップ、番組出演、キャンペーン映像出演など、幅広い施策に対応します。- 政府・観光地・IPコラボレーション中華圏の政府機関、文化遺産、観光地などとのコラボ実績を多数保有。これまでに日本の有名アニメIPと中国地方政府・観光地との文化交流プロジェクトを複数成功させています。- メディアバイイング／OOH施策オンラインからオフラインまで幅広いメディアリソースを活用し、ターゲット特性に合わせた最適なメディアプランを提案。駅構内・商業施設・大型ビジョンなど現地でのOOH展開も包括的に支援します。

２.デジタル広告配信

- デジタル広告配信運営グローバル媒体からローカル媒体まで各プラットフォームに精通した専任コンサルタントが在籍。毎月の配信量は日本国内でもトップクラスを誇り、各媒体における効果的な素材やトレンド情報を常に最新状態で把握しています。データドリブンな運用体制により、効率的かつ成果の高いユーザー獲得を実現します。- デジタル広告素材の制作社内に中華圏出身のディレクターが在籍しており、現地の文化やトレンドを深く理解したローカライズ素材の制作が可能です。素材制作を社内で一貫して行うことで、運用チームとの連携がスピーディーかつ柔軟に行えます。

３. オフラインイベント

提携企業が自社工場および倉庫を保有しており、イベント資材の製作コストを抑えつつ、短納期・高品質な実施が可能です。

また、現地スタッフとの強固なネットワークにより、現場対応や許可申請など運営面での柔軟なサポート体制を整えています。

対応イベント例：

■今後の展望

- 展示会出展支援（ChinaJoy、Bilibili World、Taipei Game Showなど）- POP-UPイベント出展（ショッピングモールや観光地での体験型イベントなど）- 大会運営（PC＆スマホゲーム大会、トレカ大会など）

中華圏のIP市場は約12兆円規模（※1）に達し、その中心であるゲーム市場においてIPタイトルが圧倒的なシェアを占めています。CyberZは今後も、デジタルとリアルの両面から日本発エンターテインメントコンテンツの中華圏展開を支援し、グローバル市場での新たな価値創出を目指してまいります。

（※1）出典：日本経済新聞「中国キャラ市場、5年間で12兆円に倍増 ゲーム発の自国IP台頭」（https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM18C970Y5A610C2000000/）

■株式会社CyberZについて https://cyber-z.co.jp/(https://cyber-z.co.jp/)

代表取締役社長：山内 隆裕（https://twitter.com/brother0820）

2009年にスマートフォンに特化した広告マーケティング会社として設立し、現在はスマートフォン広告における運用・効果検証はもちろん、交通広告やウェブCMの制作など、幅広いマーケティング支援を展開。日本に加えて、アメリカ、韓国、中華圏など、国内広告主の海外進出および海外広告主の日本市場参入支援も行っております。また、国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」の運営をおこなう他、サイバーエージェントグループ唯一のイベント制作会社「株式会社CyberE」を子会社に持ち、ゲーム・音楽イベント・行政イベントなど様々なジャンルにおけるエンタメ興行の制作を通じた業界活性化や、IPビジネスの最大化にも努めています。

■会社概要

社名：株式会社CyberZ

東京本社：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア 23階

代表者：代表取締役社長 CEO 山内隆裕

事業内容：スマートフォン広告事業、スマートフォンメディア事業、eスポーツ事業

URL ：http://cyber-z.co.jp/

社名：CyberZ USA, Inc.

米国支社：520 Broadway, Santa Monica, CA 90401

US代表者：代表取締役社長 CEO 山内隆裕

事業内容：スマートフォン広告事業、スマートフォンメディア事業、eスポーツ事業

URL ：http://cyber-z.co.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CyberZ

E-mail： press@cyber-z.co.jp