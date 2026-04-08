大人気！「パペットスンスン」からリフレクターキーリングがカプセルトイに登場！

写真拡大 (全8枚)

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「パペットスンスン　リフレクターキーリング」（1回300円・税10%込、全5種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

パペットの国〈トゥーホック〉に住む、大人気キャラクター・パペットスンスンのリフレクターキーリングがカプセルトイに登場！
親友のノンノンと、おじいちゃんのゾンゾンも大集合したラインナップでの展開です。

光を反射してピカッと光るリフレクターキーリングは通勤や通学にぴったり！
カバンにつけて、スンスン・ノンノン・ゾンゾンと一緒にお出かけしよう。
全種、背面にはロゴがプリントされています。

ぜひこの機会にゲットしてみてください！



スンスン(S)


ノンノン(N)


ゾンゾン(Z)


スンスン(チーズ)


ノンノン(トマト)

【商品情報】

●商品名：パペットスンスン　リフレクターキーリング


●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定


●価格：1回300円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全5種


・スンスン(S)


・ノンノン(N)


・ゾンゾン(Z)


・スンスン(チーズ)


・ノンノン(トマト)


●商品素材：PVC、PU、鉄、PP


●生産国：中国 ●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。






パペットスンスンとは？

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。


6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。


X（旧Twitter）：https://x.com/puppet_sunsun


YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun


Webサイト：https://puppetsunsun.com/






(C)PUPPET SUNSUN/PS commitee




【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

X：https://x.com/ip4_cpsl　（＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/　（＠ip4_official）

問い合わせ先：info@ip4.co.jp