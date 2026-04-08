大人気！「パペットスンスン」からリフレクターキーリングがカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「パペットスンスン リフレクターキーリング」（1回300円・税10%込、全5種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
パペットの国〈トゥーホック〉に住む、大人気キャラクター・パペットスンスンのリフレクターキーリングがカプセルトイに登場！
親友のノンノンと、おじいちゃんのゾンゾンも大集合したラインナップでの展開です。
光を反射してピカッと光るリフレクターキーリングは通勤や通学にぴったり！
カバンにつけて、スンスン・ノンノン・ゾンゾンと一緒にお出かけしよう。
全種、背面にはロゴがプリントされています。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
スンスン(S)
ノンノン(N)
ゾンゾン(Z)
スンスン(チーズ)
ノンノン(トマト)
【商品情報】
●商品名：パペットスンスン リフレクターキーリング
●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定
●価格：1回300円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・スンスン(S)
・ノンノン(N)
・ゾンゾン(Z)
・スンスン(チーズ)
・ノンノン(トマト)
●商品素材：PVC、PU、鉄、PP
●生産国：中国 ●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。
パペットスンスンとは？
パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。
6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。
X（旧Twitter）：https://x.com/puppet_sunsun
YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun
Webサイト：https://puppetsunsun.com/
(C)PUPPET SUNSUN/PS commitee
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp