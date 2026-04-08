大人気！「パペットスンスン」からリフレクターキーリングがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「パペットスンスン リフレクターキーリング」（1回300円・税10%込、全5種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

パペットの国〈トゥーホック〉に住む、大人気キャラクター・パペットスンスンのリフレクターキーリングがカプセルトイに登場！

親友のノンノンと、おじいちゃんのゾンゾンも大集合したラインナップでの展開です。



光を反射してピカッと光るリフレクターキーリングは通勤や通学にぴったり！

カバンにつけて、スンスン・ノンノン・ゾンゾンと一緒にお出かけしよう。

全種、背面にはロゴがプリントされています。



ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

スンスン(S)ノンノン(N)ゾンゾン(Z)スンスン(チーズ)ノンノン(トマト)

●商品名：パペットスンスン リフレクターキーリング

●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定

●価格：1回300円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・スンスン(S)

・ノンノン(N)

・ゾンゾン(Z)

・スンスン(チーズ)

・ノンノン(トマト)

●商品素材：PVC、PU、鉄、PP

●生産国：中国 ●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。

パペットスンスンとは？

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。

6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。

X（旧Twitter）：https://x.com/puppet_sunsun

YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト：https://puppetsunsun.com/

(C)PUPPET SUNSUN/PS commitee

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp