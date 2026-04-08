【カイジ】ざわ・・ざわ・・帝愛の地下賭博アイテム。「1」しか出ない…!?「ピンゾロ賽」ジュエリー職人が再現

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、人気ギャンブル漫画『カイジ』とのコラボレーションアイテム「ピンゾロ サイコロ」を発売します。2026年4月8日（水）～5月18日（月）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて予約受付を行います。100個の数量限定です。ユートレジャーでは初めての取り扱いライセンスとなります。

このたびの新作は、帝愛の地下賭博で使用された「ピンゾロ賽」をシルバー素材で再現したアイテムです。

サンプル展示詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/918_1_41be979ac6ca76a09768093e5948f119.jpg?v=202604080151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/918_2_2011db1ad1b066f4dc1a2cb2f86d6275.jpg?v=202604080151 ]

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。是非この機会にお立ち寄りください。

※展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/918_3_b86beaa807448e4b510945adb6a24e0b.jpg?v=202604080151 ]

『カイジ』に登場するキャラクターの名前（カイジ、兵藤、班長、一条、利根川、和也）と“生きざまを刻む一言”を刻印した「名言リング」も同期間（2026年4月8日（水）～5月18日（月））予約を受け付けております。

「カイジ」シリーズとは

1996年に「週刊ヤングマガジン」（講談社刊）で連載が開始された福本伸行による大人気漫画「カイジ」シリーズは、多額の借金を抱えてしまった主人公・伊藤開司（カイジ）が生死を賭けたギャンブルに挑んでいくギャンブル漫画の金字塔です。作品オリジナルのギャンブルと、独自の表現によって描かれる極限の心理戦が読者を魅了し、2023年10月時点のシリーズ累計発行部数は3,000万部を超えています。

(C)福本伸行／講談社

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

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