【hanky panky × Casselini】ランジェリーブランドと初のコラボレーションが実現！

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株式会社キャセリーニ


バッグやアクセサリーをはじめとしたレディス服飾雑貨の製造や小売り販売、卸販売をしている株式会社キャセリーニ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:北方靖人）が運営するブランド「Casselini(キャセリーニ)」は、1977年にニューヨークで誕生したランジェリーブランド「hanky panky」とのコラボレーションアイテムを公式オンラインショッピングストア「CASSELINI ONLINE」および「CASSELINI原宿店」にて発売します。




ネックレスをつけるようにブラを重ねたり、ラフでフラットなファッションの一部という感覚でランジェリーを楽しむようになった昨今、【hanky panky × Casselini】だからこそできる、遊び心あふれるコレクションを提案します。




【hanky panky × Casselini】シグネチャーレース クラシックキャミソール



hanky panky初となる3色のバイカラーデザインに、お肌に優しいシグネチャーレースを採用。


インナーとしてはもちろん、レイヤードでトップス感覚でも楽しめる一枚です。





品番：269-600903　価格：\11,000（税込）カラー：ピンクミックス　


サイズ　XS：アンダーバストサイズ70cm 日本サイズ（参考）S~M
　　　　 S：アンダーバストサイズ75cm 日本サイズ（参考）L




【hanky panky × Casselini】シグネチャーレース パッドブラレット



hanky panky初となる4色配色と、ノンワイヤーの軽やかな着け心地が魅力。


背中にフックがなく、アウターにも響きにくい仕様です。


パッドは取り外し可能で、肩紐のアジャスターで長さ調節ができます。






品番：269-600904　価格：\10,340（税込）カラー：ピンクミックス　サイズ　XS：アンダーバストサイズ65~70cm、日本サイズ（参考）C65~B70　　　 　 S：アンダーバストサイズ70~75cm、日本サイズ（参考）D65~C75　　　　 M：アンダーバストサイズ75~80cm、日本サイズ（参考）D75~C80




【hanky panky × Casselini】シグネチャーレース ローライズタンガ



一般的なタンガに比べて食い込みにくく、まるで何も履いていないかのような軽やかな履き心地。


ローライズなデザインでボトムに響きにくく、ヒップラインを美しく見せてくれる一枚です。





品番：269-600905　価格：\4,730（税込）カラー：ピンクミックス　


サイズ：XS：ヒップサイズ（参考サイズ）84~91cm(5~9号)、日本サイズ（参考）S~M









ITEM CHECK :
https://www.casselini-online.com/feature/hankypanky-casselini/
※4/10(金)12:00より公開


hanky panky（ハンキーパンキー)


hanky pankyは、1977年にニューヨークで誕生したランジェリーブランドです。


着心地、機能性、デザインにこだわり抜いたhanky pankyは、独自のシグネチャーレースの柔らかさと伸縮性で、まるで履いていないかのようなフィット感を実現。


パンティラインを消しつつ、ヒップラインを美しく演出します。


豊富なカラーバリエーションと多彩な柄も魅力。型にはまらないデザインで、


セクシー・フェミニン・モードなど、自分らしいスタイルを楽しめます。


下着は目に見えないものだからこそ、気を抜きがち。


でも、見えないからこそ気分が上がり、より自分らしさを表現できるものでもあります。


是非hanky pankyのランジェリーをご体感下さい。





Casselini(キャセリーニ)


“Be myself / with playful”



ただ"かわいい"だけじゃない、いくつものテイストを取り入れたミックススタイル。


わたしらしさをつくるもの。


ころころと変わる毎日の気分に寄り添える小物を提案します。


Casselini（キャセリーニ）インフォメーション


公式オンラインサイト


https://www.casselini-online.com/casselini/



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