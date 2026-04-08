【hanky panky × Casselini】ランジェリーブランドと初のコラボレーションが実現！
バッグやアクセサリーをはじめとしたレディス服飾雑貨の製造や小売り販売、卸販売をしている株式会社キャセリーニ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:北方靖人）が運営するブランド「Casselini(キャセリーニ)」は、1977年にニューヨークで誕生したランジェリーブランド「hanky panky」とのコラボレーションアイテムを公式オンラインショッピングストア「CASSELINI ONLINE」および「CASSELINI原宿店」にて発売します。
ネックレスをつけるようにブラを重ねたり、ラフでフラットなファッションの一部という感覚でランジェリーを楽しむようになった昨今、【hanky panky × Casselini】だからこそできる、遊び心あふれるコレクションを提案します。
【hanky panky × Casselini】シグネチャーレース クラシックキャミソール
hanky panky初となる3色のバイカラーデザインに、お肌に優しいシグネチャーレースを採用。
インナーとしてはもちろん、レイヤードでトップス感覚でも楽しめる一枚です。
品番：269-600903 価格：\11,000（税込）カラー：ピンクミックス
サイズ XS：アンダーバストサイズ70cm 日本サイズ（参考）S~M
S：アンダーバストサイズ75cm 日本サイズ（参考）L
【hanky panky × Casselini】シグネチャーレース パッドブラレット
hanky panky初となる4色配色と、ノンワイヤーの軽やかな着け心地が魅力。
背中にフックがなく、アウターにも響きにくい仕様です。
パッドは取り外し可能で、肩紐のアジャスターで長さ調節ができます。
品番：269-600904 価格：\10,340（税込）カラー：ピンクミックス サイズ XS：アンダーバストサイズ65~70cm、日本サイズ（参考）C65~B70 S：アンダーバストサイズ70~75cm、日本サイズ（参考）D65~C75 M：アンダーバストサイズ75~80cm、日本サイズ（参考）D75~C80
【hanky panky × Casselini】シグネチャーレース ローライズタンガ
一般的なタンガに比べて食い込みにくく、まるで何も履いていないかのような軽やかな履き心地。
ローライズなデザインでボトムに響きにくく、ヒップラインを美しく見せてくれる一枚です。
品番：269-600905 価格：\4,730（税込）カラー：ピンクミックス
サイズ：XS：ヒップサイズ（参考サイズ）84~91cm(5~9号)、日本サイズ（参考）S~M
ITEM CHECK :
https://www.casselini-online.com/feature/hankypanky-casselini/
※4/10(金)12:00より公開
hanky panky（ハンキーパンキー)
hanky pankyは、1977年にニューヨークで誕生したランジェリーブランドです。
着心地、機能性、デザインにこだわり抜いたhanky pankyは、独自のシグネチャーレースの柔らかさと伸縮性で、まるで履いていないかのようなフィット感を実現。
パンティラインを消しつつ、ヒップラインを美しく演出します。
豊富なカラーバリエーションと多彩な柄も魅力。型にはまらないデザインで、
セクシー・フェミニン・モードなど、自分らしいスタイルを楽しめます。
下着は目に見えないものだからこそ、気を抜きがち。
でも、見えないからこそ気分が上がり、より自分らしさを表現できるものでもあります。
是非hanky pankyのランジェリーをご体感下さい。
Casselini(キャセリーニ)
“Be myself / with playful”
ただ"かわいい"だけじゃない、いくつものテイストを取り入れたミックススタイル。
わたしらしさをつくるもの。
ころころと変わる毎日の気分に寄り添える小物を提案します。
Casselini（キャセリーニ）インフォメーション
公式オンラインサイト
https://www.casselini-online.com/casselini/
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CASSELINI原宿店
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