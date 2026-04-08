「人生100年時代のミドル・シニアのための生成AI活用術」 ─ 徳岡晃一郎氏 × ErudAite 飯田蔵土氏 による特別トークセッションをtheLetter が開催

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、4月15日（水）にオンラインイベント「人生100年時代のミドル・シニアのための生成AI活用術」を開催します。

■ オンラインイベント「人生100年時代のミドル・シニアのための生成AI活用術」 イベント概要

リスキリング専門家の徳岡晃一郎氏と、AI研究の第一人者である飯田蔵土氏による、「若手とシニアのAIを介した共創」にフォーカスした特別トークセッション。

人生100年時代・人口減少社会において、これからの職場では若手（青）とシニア（銀）が互いの知を持ち寄りながら共創する「青銀共創力」が重要になります。本イベントでは、ミドル・シニアがAIを活用することでまさに銀として輝き、青と銀が互いの強みを活かし、深みのあるイノベーションを実現できるのかを探ります。

世代間連携を組織で実現したい管理職や、若手・シニア双方の知を活かしたい企業担当者の皆様に届けたいオンラインイベントです。

日時 ： 2026年4月15日（水） 20時00分 ～ 21時00分

開催形式 ： オンライン配信

参加方法 ： theLetter公式ニュースレターにご登録のうえ、イベント参加をお申し込みください。読者限定のオンラインイベントになります。

参加費 ： 無料

登壇者 ： 徳岡晃一郎 氏（株式会社ライフシフトCEO、多摩大学大学院名誉教授）

飯田蔵土 氏（株式会社ErudAite CEO）

＜ 登壇者紹介 ＞

イベント詳細・申込はこちら :https://news.theletter.jp/events/50

徳岡晃一郎 氏

株式会社ライフシフトCEO、多摩大学大学院名誉教授。日産自動車人事部および欧州日産を経て、世界最大のコミュニケーションコンサルティング会社フライシュマン・ヒラード・ジャパンで、人事制度改革や社内コミュニケーション、リーダーシップ開発などに携わる。2006年より多摩大学大学院教授を務め、還暦を機にライフシフト社を設立。著書に『人事異動』、『MBB：思いのマネジメント』（共著）、『イノベーターシップ：自分の限界を突破し、未来を拓く5つの力』など多数。

飯田蔵土 氏

株式会社ErudAite CEO/開発者/創業者。日本ヒューレット・パッカードにてエンジニアとしてキャリアを開始し、Ernst & YoungでM&A、Accentureで戦略コンサルティングに従事。その後、Dell事業部長、Red Hat管理本部長などを歴任し、事業と組織の両面で成長を牽引。 一橋大学大学院ICS修了。 電子マネーおよびAI分野でそれぞれ特許を取得。 翻訳AI分野では音声同時通訳の革新的アルゴリズムや独自品質評価指標「CATER」を発案（arXiv上で公開中）。 著書に『未来をつくるファイナンス』がある。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform