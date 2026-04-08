100ギガレベルのデータ共有・管理をもっと簡単に。クラウドストレージ「Dropbox」を活用したユースケースを紹介。オンラインセミナーを2026年5月14日（木）開催

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、オンラインセミナー「現場管理者必見！100ギガレベルのデータ共有・管理をもっと簡単に」を2026年5月14日（木）に開催します。本セミナーでは、大容量データの共有をよりシンプルかつ安全に行う方法について、実践的なユースケースを交えて解説します。

企業活動において、大容量データの受け渡しや管理に煩雑さや不安を感じるケースが増加しています。特に、建築設計、映像制作、CG制作、ゲーム開発などの制作現場では、日常的に100GB規模のデータ共有が発生し、その運用の効率化とセキュリティ確保が重要な課題となっています。

当日は、グループワーク向けクラウドストレージ「Dropbox」を活用した効率的なファイル管理・共有の具体的な手法を紹介し、属人化しがちなデータ運用の見直しにつながるヒントを解説します。業務効率の向上とセキュリティ対策の両立を目指す企業やご担当者におすすめの内容です。

■タイトル

現場管理者必見！100ギガレベルのデータ共有・管理をもっと簡単に - ユースケースをご紹介 -

■セミナーお申し込み及び詳細

https://www.too.com/event/2026/dropbox/

■このような方におすすめです

・大容量データの受け渡しや管理面でセキュリティに課題を感じている方

・制作データのファイル受け渡しの効率化を検討している方

・プロジェクト全体のデータ運用を最適化したい責任者、リーダーの方

■ご紹介する製品

・グループワーク向けクラウドストレージ「Dropbox」

※プログラム内容、講師は都合により予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■日時

2026年5月14日（木）14:00 - 15:00 Live配信

■参加費

無料（事前申込みが必要です）

■主催

株式会社Too

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ソリューションサービス部

E-Mail sls_info@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル