CASEFINITE、Made for Google 認定 Google Pixel 10a 対応薄型ケース「THE FROST AIR ULTRA」をはじめとしたアクセサリー全4種を発売

ケースフィニット株式会社

ミニマリストスマホケースブランド「CASEFINITE」をはじめ、コンピューター周辺機器アクセサリーの開発・製造・販売等を行うケースフィニット株式会社（本社：東京都千代田区）は、「THE FROST AIR ULTRA」をはじめとした、Made for Google(TM) 認定 Google Pixel 10a(TM) 対応アクセサリーの発売を開始いたします。

● CASEFINITE 公式サイト(https://casefinite.jp/)

● Google Pixel 10a 対応アクセサリー商品ページ(https://www.casefinite.jp/shop/google-pixel-10a-case)

この度CASEFINITEは、Google の新 AI スマートフォン、Google Pixel 10a に対応した Made for Google 認定* アクセサリー全4種を発売いたします。

定番の薄型ケース「THE FROST AIR ULTRA」、「THE INVISIBLE AIR」では、各ラインナップごとに Pixelsnap「あり」と「なし」の2種類をご用意。

Pixelsnap「あり」は、磁気エコシステム製品（ケース、ウォレット、マウント、充電器など）のために導入した Google Pixelsnap に対応しており、ケースを装着したまま問題なくマグネティックアクセサリーと併用いただけます。

また、ケースだけでなく、強化ガラスフィルムからは、画面用の「THE CASEFINITE GLASS」と、カメラレンズ用の「THE LENS GLASS」が登場します。

・Google Pixel 10a 対応ケース「THE FROST AIR ULTRA」

Pixelsnap「あり」アイスホワイト

「THE FROST AIR ULTRA」は、ちょうどいい薄さと軽さのバランスを両立した、薄型半透明ケースです。

こだわりのマットコーティングを施し、霜のような美しい質感、指紋汚れを最小限に抑える快適な触り心地を実現しました。

カラーバリエーションは、繊細な美しさのアイスホワイトと、上品でシックなスモークブラックの2色です。

また、このケースは Pixelsnap「あり」と「なし」からお選びいただけます。

Pixelsnap「あり」は、わずか2.0mmのケース背面に磁石の内蔵を実現しており、背面充電や対応アクセサリーと併用することが可能です。

・商品URL： https://casefinite.jp/products/frostairultrapixel

・Google Pixel 10a 対応ケース「THE INVISIBLE AIR」

Pixelsnap「あり」クリスタルブラック

「THE INVISIBLE AIR」は、美しさと保護のバランスが調和した薄型クリアケースです。

独自技術の「InviClear(R)」*を採用することにより黄変を抑え、Google Pixel 10a 本来の美しさを最大限に演出することができます。

カラーバリエーションは、クリスタルブラックと、クリスタルクリアの2色展開。

薄型軽量でありながら、クリスタルのような透明感が長く続く、ストレスフリーな使い心地のケースです。

また、こちらのケースも、わずか2.0mmのケース背面に磁石の内蔵をした Pixelsnap「あり」と「なし」からお選びいただけます。

Pixelsnap「あり」は、背面充電や対応アクセサリーとの併用が可能です。

・商品URL： https://casefinite.jp/products/the-invisible-air-google-pixel

・Google Pixel 10a 対応ケース 強化ガラスフィルム

THE CASEFINITE GLASSTHE LENS GLASS

その他、強化ガラスフィルムからは、Google Pixel 10a 対応画面用強化ガラスフィルム「THE CASEFINITE GLASS」と、Google Pixel 10a 対応カメラレンズ用ガラスフィルム「THE LENS GLASS」の2種を発売いたします。

「THE CASEFINITE GLASS」は、Made for Google プログラム認証により、Google の互換性基準を満たすことが認定されている強化ガラスフィルムです。

本製品を装着したまま、ディスプレイ内蔵型センサーの指紋認証機能によるスムーズなロック解除が可能です。

ガラスフィルム本体に加え、貼り付け用ガイドフレーム、ウェットシート、クロス、ホコリ取りシートなどの付属品が同封されています。

各アイテムは2枚セット仕様となっているため、初めての方でも安心して取り付け作業を行うことが可能です。

また、画面用強化ガラスフィルムに加え、Made for Google 認定を受けた、Google Pixel 10a 対応カメラレンズ用強化ガラスフィルム「THE LENS GLASS」も新たに発売いたします。

THE CASEFINITE GLASSと同様に、最高硬度9Hの優れた耐久性とクリアな透明感により、カメラ性能や操作性を損なうことなくお使いいただけます。

・THE CASEFINITE GLASS 商品URL：https://www.casefinite.jp/products/casefiniteglasspix(https://www.casefinite.jp/products/casefiniteglasspixel)el(https://www.casefinite.jp/products/casefiniteglasspixel)

・THE LENS GLASS 商品URL：https://casefinite.jp/products/the-lens-glass-google-pixel

これからもより幅広いラインアップで、流行に左右されないミニマムデザインを中心に、事業の展開を目指していきます。

THE INVISIBLE AIR Pixelsnap「あり」クリスタルクリアTHE FROST AIR ULTRA Pixelsnap「あり」スモークブラック

THE FROST AIR ULTRA

5,980円（税込）※公式サイト価格

薄さ：約2mm

重量：約32g

素材：ポリカーボネート（PC）

デザイン：半透明

カラー：スモークブラック、アイスホワイト

https://casefinite.jp/products/frostairultrapixel

THE FROST AIR ULTRA for Pixelsnap

6,980円（税込）※公式サイト価格

薄さ：約2mm

重量：約35g

素材：ポリカーボネート（PC）

デザイン：半透明

カラー：スモークブラック、アイスホワイト

https://casefinite.jp/products/frostairultrapixel

THE INVISIBLE AIR

5,980円（税込）※公式サイト価格

薄さ：約2mm

重量：約32g

素材：InviClear(R)

デザイン：透明

カラー：クリスタルブラック、クリスタルクリア

https://casefinite.jp/products/the-invisible-air-google-pixel

THE INVISIBLE AIR for Pixelsnap

6,980円（税込）※公式サイト価格

薄さ：約2mm

重量：約35g

素材：InviClear(R)

デザイン：透明

カラー：クリスタルブラック、クリスタルクリア

https://casefinite.jp/products/the-invisible-air-google-pixel



THE CASEFINITE GLASS

4,299円（税込）※公式サイト価格

素材：ガラス

種類：クリア

https://www.casefinite.jp/products/casefiniteglasspixel

THE LENS GLASS

3,850円（税込）※公式サイト価格

素材：ガラス

種類：クリア

https://casefinite.jp/products/the-lens-glass-google-pixel

※ InviClear(R)により黄変しづらい加工技術で仕上げておりますが、お客様の使い方等によっては、黄変・経年劣化等が生じる可能性がございます。

「強さ」および「耐衝撃性」は、極薄スマホケースとの対比で、耐久性の向上を意味しております。 この商品は薄く仕上げているため、落下や衝撃を受けた際に商品と本体が変形または割れる恐れがあるため、ご使用の際はご注意ください。

※ 本製品は、CASEFINITE によって Google の互換性基準を満たしていることが確認されています。Google は本製品の機能性や適用される安全性またはその他の要件への準拠について一切の責任を負いません。詳しくは g.co/madeforgoogle をご覧ください。



※ Made for Google および Google Pixel は Google LLC の登録商標または商標です。

ケースフィニット株式会社について

ケースフィニット株式会社は、「無駄を削ぎ落とし、シンプルを研ぎ澄ます」という理念のもと、2020年に創立。東京都千代田区を拠点に置き、スマートフォンアクセサリーブランドのCASEFINITEと、ライフワークスタイルブランドのErgofiniteを展開。流行に左右されないミニマムなライフスタイルの提供を目指しています。



＜会社概要＞

会社名：ケースフィニット株式会社

住所：東京都千代田区平河町1丁目6-4

業務内容：コンピューター周辺機器アクセサリーの開発・製造・販売等

電話番号：03-6903-6828

■本リリースに掲載している商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。