AIセキュリティチェックシート回答支援「QuickCheck」、7億円の資金調達を実施した急成長スタートアップへの導入・納品を完了

株式会社AIセキュリティソリューションズQuickCheck導入実績

AI業務代行（BPO）やAIコンサルティング事業を展開する株式会社AIセキュリティソリューションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：門脇 史恭）は、AIによるセキュリティチェックシート自動回答・支援サービス「QuickCheck（クイックチェック）」が、累計7億円の資金調達を実施した急成長中のSaaSスタートアップ企業（※情報セキュリティおよび戦略上の理由により企業名は非公開）に導入され、初回納品を完了したことをお知らせいたします。

■ 導入の背景：急成長スタートアップが直面する「セキュリティチェックの壁」

大型の資金調達を実施し、事業拡大のフェーズに入ったスタートアップ企業にとって、大手企業（エンタープライズ）へのサービス導入は事業成長の大きな鍵となります。しかし、大手企業との取引においては、数百項目に及ぶ厳格な「セキュリティチェックシート」の提出が求められます。

専任のセキュリティ担当者が不在のケースが多いスタートアップでは、多くの場合、CTOやリードエンジニア、プロダクトマネージャーがこの回答業務を兼務しています。その結果、「コア業務であるプロダクト開発がストップしてしまう」「回答に時間がかかり、営業のリードタイムが長期化して失注リスクに繋がる」という大きなジレンマを抱えていました。

■ 「QuickCheck」導入の決め手

当該スタートアップ企業様において、「QuickCheck」が選定された主な理由は以下の3点です。

1. 開発陣・コアメンバーのリソース解放

これまでCTOやエンジニアが多大な時間を割いていた回答業務を、「QuickCheck」のAIと専門スタッフにアウトソースすることで、社内の貴重なリソースをプロダクト開発や事業推進などのコア業務へ集中させることが可能になりました。

2. エンタープライズ企業の基準を満たす「回答品質」

当社のサービスは、東証プライム上場企業などの厳格な基準をクリアした実績を持っています。AIによる自動生成だけでなく、セキュリティの専門知見を持つスタッフがレビューを行うため、大手企業の厳しい審査にも耐えうる高品質な回答を担保できる点が評価されました。

3. 営業スピードを落とさない「最短即日」の納品スピード

スタートアップにとって「スピード」は最大の武器です。急なセキュリティチェックシートの提出要請に対しても、過去の回答データを学習したAIがスピーディに回答案を生成し、最短即日～数営業日で納品できる体制が、営業活動のモメンタムを維持するとして高く評価されました。

■ 導入後の成果と今後の展望

今回の導入および初回納品により、当該スタートアップ企業様では、大型商談におけるセキュリティチェックシート対応のボトルネックが解消され、エンタープライズ向けの営業活動が加速しています。

株式会社AIセキュリティソリューションズは、今後も大企業だけでなく、リソースが限られながらも急成長を目指すスタートアップ企業様に対しても、AIを活用した本質的な業務効率化を提供し、日本のビジネスの発展を後押ししてまいります。

■ 「QuickCheck」について

「QuickCheck」は、過去の回答済みシートやセキュリティリファレンスをAIに学習させ、新規のチェックシートに対する高精度な一次回答を瞬時に生成・提案するサービスです。AIネイティブな開発と専門スタッフのレビューを組み合わせることで、回答工数の大幅な削減と営業リードタイムの短縮を実現します。

サービスサイト： https://quick-check.work/

■ 会社概要

社名： 株式会社AIセキュリティソリューションズ

所在地： 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8-4 EX恵比寿西ビル5F

代表者： 代表取締役 門脇 史恭

設立： 2024年1月

事業内容： ・生成系AIツールの企画・開発・販売 ・生成AI研修・導入支援・システム開発 ・DX、生成AI関連および不動産のコンサルティング業務

コーポレートサイト： https://ai-security-solutions.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社AIセキュリティソリューションズ 広報担当