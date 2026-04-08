【新サービス】「人」が繋ぐ、次世代のシームレスITインフラ「ACT ONE」を提供開始

株式会社アクト

サイバーセキュリティ事業、ITインフラ事業、自治体・公共向け事業を展開する株式会社アクト（本社：東京都文京区、以下アクト）は、クラウド、ネットワーク、セキュリティ、そしてハードウェアまでを「人」の力で一つの線に繋ぐ、次世代のシームレスITインフラ統合パッケージ「ACT ONE（アクトワン）」の提供を開始したことをお知らせいたします。

左から、株式会社アクト ITビジネスソリューション本部 執行役員 中山 太郎、ITインフラソリューション部 部長 小野 優志

■ 背景：ITインフラの高度化が生んだ「窓口の断絶」という課題



現代のビジネスにおいて、クラウド移行やテレワークの普及、サイバー攻撃の高度化により、ITインフラ管理はかつてないほど複雑化しています。多くの企業では、「インフラ構築はA社」「デバイス手配はB社」「セキュリティはC社」と窓口が分散しており、トラブル発生時の原因切り分けや、設定変更に伴う調整コストが担当者様の大きな負担となっています。

アクトはこの課題に対し、30年以上の実績で培った「現場知」と高い技術力を結集。「人ありき」の理念のもと、すべてのITインフラを一社完結でサポートする「ACT ONE」を立ち上げました。

「ACT ONE」コンセプトはこちら ＞(https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=act-one)

■ 「ACT ONE」が提供する3つのコア・ソリューション

1. Microsoft 365 導入・最適化支援

詳細はこちら ＞(https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/microsoft365/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=act-one)



単なるライセンス販売に留まらず、Entra IDによる高度なID管理や、Intuneを用いたデバイス管理（MDM/MAM）を実装。PCを開くだけでセットアップが完了する「ゼロタッチ導入」を実現し、場所を選ばない安全なワークスタイルを構築します。



2. クラウド環境構築・運用

詳細はこちら ＞(https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/cloud/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=act-one)



AWS/Azureを用いた最適なクラウド設計はもちろん、物理サーバー（オンプレミス）の手配・キッティングまで対応。他社が敬遠しがちな「物理×クラウド」のハイブリッド環境をシームレスに統合し、保守の不安から解放します。

3. 社内ネットワーク構築・安心運用

詳細はこちら ＞(https://act1.co.jp/it-infrastructure/act-one/network/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr_release&utm_campaign=act-one)



Wi-Fi 6 / 7などの高速通信環境の設計から、VPNに代わる次世代のSASE（Secure Access Service Edge）構築まで対応。「繋がって当たり前」のストレスのないネットワーク環境を、プロの帯域設計と運用監視で支えます。

■ 「ACT ONE」ならではの付加価値：なぜ他社に戻れなくなるのか

「人ありき」の伴走支援： システムを繋ぐのは、結局のところ「人」です。アクトのプロフェッショナルが貴社の情シス部門として機能し、戦略立案から現場の実務まで一気通貫でリードします。

ハードウェア調達からセキュリティまで「一社完結」： PCのキッティングから、EDRなどの高度なセキュリティ対策まで同時並行で実施。デバイスが届いたその日から業務を開始できます。

国が認めた専門機関としての信頼： アクトは経済産業省認定の「情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）」です。確かな知見に基づいた最適なご提案をお約束します。

■ 株式会社アクトについて



1994年の創立以来、社会のIT化に対応し、お客様へその時代に合わせた最適なソリューションを提供してまいりました。今後も『時代の先を見据えた』ITソリューションベンダーとして、安全に便利で変化に強い社会の実現に貢献していきます。

「人ありき」の理念のもと、最新テクノロジーと専門家による血の通ったサポートを融合。2026年の複雑化するサイバー環境において、日本企業の成長を技術と運用の両面から守り抜きます。

所在地： 東京都文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル６階

代表者： 代表取締役 小林 智彦

事業内容： サイバーセキュリティ事業、ITインフラ事業、DX推進事業

公式サイト： https://www.act1.co.jp/