手間なく、失敗なく。家族のごはんを支える1台。「ブラウン マルチクイック 3 ハンドブレンダー」2026年4月15日（水）新発売

デロンギ・ジャパン株式会社

デロンギ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：甲斐ラース）は、市場シェアNo.1※1のハンドブレンダーブランド「ブラウン ハウスホールド」より、新製品「ブラウン マルチクイック 3 ハンドブレンダー（MQ30001M・MQ30202M）」（以下、マルチクイック 3（MQ30001M）、マルチクイック 3（MQ30202M））の2モデルを2026年4月15日（水）より発売します。

共働き世帯の増加や時短志向の高まりを背景に、家庭での調理を効率化するキッチン家電へのニーズは年々高まっています。ブラウンの「マルチクイック ハンドブレンダー」シリーズは、仕上がりの美しさと使いやすさを両立するモデルとして、日本市場において高い支持を得てきました。

一方で、機能や価格帯の選択肢が広がる中、「どのモデルを選べばよいのか分かりづらい」という声もあります。ブラウンの「マルチクイック 3」は、毎日の料理で感じる“手間”や“片付けの負担”を軽減しながら、仕上がりには妥協したくない、賢い選択肢を選びたいというご要望に応えるハンドブレンダーです。

今回、新たに登場する「マルチクイック3 ハンドブレンダー（MQ30001M・MQ30202M）」は、“迷わず使えて、きれいに仕上がる”ことを追求した、ハンドブレンダーです。複雑な設定を省いた低速・高速の2段階スピード設計により、直感的な操作で安定した仕上がりを実現します。初めてハンドブレンダーを使用する方でも扱いやすく、日々の調理に無理なく取り入れられる設計です。

ドイツ設計の400Wハイパワーモーターを搭載し、冷凍食材（半解凍）やかたい野菜もパワフルに撹拌します。最大約13,800回転（ターボ時）のスピードで、当社従来品と比較して最大4倍のなめらかさと、最大20％以上の早い撹拌を実現します。さらに、ブラウン独自の「パワーベルVプラステクノロジー」は、ベル型シャフトとミルブレードの組み合わせにより、食材をしっかり巻き込みながら均一な仕上がりを可能にします。

また、液体の飛び散りを抑える「スプラッシュコントロールテクノロジー」により、キッチンや衣服を汚しにくく、後片付けの負担も軽減。鍋やボウルの中でそのまま使えるため、調理の動線を妨げません。使用後はパーツの多くが食洗機に対応しており、日々の片付けもスムーズです。

高い信頼性と耐久性を備え、日本市場においてハンドブレンダー市場を牽引してきたブラウンは、これからも妥協のないデザイン技術とテクノロジー研究で、理想を追求するすべての人に、さらなる高みを提供してまいります。

【製品特徴】

＜日常にフィットする、スタンダード設計＞

●迷わずきれいに仕上がる、失敗しない2段階スピード

低速・高速のシンプルな2段階設計で、複雑な操作は不要。押すだけの直感的な操作で、毎回安定した仕上がりを実現します。はじめてハンドブレンダーを使う方でも扱いやすく、“ちょうどいい”撹拌を迷わず叶えます。

●少量でもムラなくなめらかに仕上がる独自ブレード

ブラウン独自の「パワーベルVプラステクノロジー」により、ベル型シャフトが食材をしっかり巻き込み、刃の中心に溜まりがちな食材もミルブレードがキャッチ。当社従来品と比較して最大4倍※1のなめらかさを実現します。朝のスムージーやポタージュ、ソースづくりまで、仕上がりに妥協しません。

※1 当社従来品と比較して

＜頼れるパワーで毎日の時短をサポート＞

●安心のドイツ設計、400Wハイパワーモーター

冷凍食材（半解凍）やかたい野菜もパワフルに撹拌。最大約13,800回転（ターボ時）で素早く均一に仕上げます。ブラウンならではの信頼性と耐久性を継承した、毎日安心して使える設計です。

●最大20％以上※2速い撹拌で、調理時間を短縮

独自構造により、効率よく食材を巻き込みながらスピーディーに撹拌。時短を叶えながらも、仕上がりの美しさを両立します。

※2 当社従来品と比較して

＜使い続けたくなる、思いやり設計＞

●掃除の手間さえカット！キッチンも洋服も汚さない飛び散り防止

忙しい毎日の中でも、調理中の“うっかり汚れ”を防げる安心の『スプラッシュコントロールテクノロジー』。ブラウン独自の設計で液体が飛び散るのを最小限に抑え、片付けの手間もぐっと軽減。

●鍋やボウルの中でそのまま使える

ポタージュや離乳食の仕込みも、鍋から容器に移さずそのまま調理できるため時短に。お皿や洗い物も増やさないため、毎日の調理の負担を大幅に軽減します。

※使用時は必ず火を止め、ブレンダー先端を材料の中にしっかり入れてご使用ください。

●毎日続けられる、10～20秒で簡単お手入れ

使用後は、ぬるま湯と洗剤を入れた計量カップにブレンダーの先端を入れてスイッチオン。わずか10～20秒でブレード周りを簡単に洗浄可能です。また、本体（モーター部）を除くパーツの多くは食洗機にも対応しています。

【製品仕様】

製品サイト

ブラウン マルチクイック 3 ハンドブレンダー

https://www.braunhousehold.com/ja-jp/p/MQ30001M.html

ブラウン マルチクイック 3 ハンドブレンダー

https://www.braunhousehold.com/ja-jp/p/MQ30202M.html

※「ブラウン ハンドブレンダー」製品ラインアップはこちら(https://www.braunhousehold.com/ja-jp/e/chouri/hando-burendaa)

【ブラウン製品ラインナップ】

●ブラウン マルチクイック 1（MQ1）

―ちょっとの量でも、ちゃんと仕上がる。ワンボタンのシンプル設計。―

ワンボタンのシンプル設計で、少量の下ごしらえやスープづくりも手軽に。難しい操作を省き、使いやすさを重視したエントリーモデルです。初めてのハンドブレンダーでも、必要な機能を無理なく取り入れられます。

●ブラウン マルチクイック 3（MQ3）

―手間なく、失敗なく。家族のごはんを支える１台。―

低速・高速の2段階スピードで、迷わずきれいに仕上がるスタンダードモデル。400Wハイパワーモーターと独自の「パワーベルVプラステクノロジー」により、時短と仕上がりの美しさを両立します。

●ブラウン マルチクイック 5（MQ5）

―手間ひまカットで、愛情そのまま。―

“手間ひまカットで、愛情そのまま。”を叶える、日々のごはんづくりから離乳食づくりまでを支えるモデル。片手操作のスピード調節で、スープや副菜づくりも自分のペースで進められます。忙しい毎日でも、無理なく「ちゃんと」を続けたい方に。

●ブラウン マルチクイック 5 Pro（MQ5 Pro）

―ママの「もっと」にちゃんと応える。―

「もっと便利に、もっと頼れる」へ。下ごしらえを効率化するアタッチメントを備え、毎日の料理から作り置きまでスムーズにサポートします。使い勝手と頼もしさを両立した“ちょっと上”のスタンダードです。

●ブラウン マルチクイック 7（MQ7）

―おいしさも、時短も、妥協しない。―

おいしさも時短も妥協しない、上位モデル。独自技術により撹拌効率を高め、なめらかな仕上がりをスピーディーに実現します。日々の定番から、こだわりメニューまで幅広く楽しみたい方に。

●ブラウン マルチクイック 9（MQ9）

―その1台が、あなたの「創造力」を格上げする。―

圧倒的パワーと豊富なアタッチメントで、創造力を格上げするフラッグシップモデル。料理の下ごしらえから仕上げまで、段取りよくスマートにこなせます。妥協せず、仕上がりにこだわりたい方へ。

■「ブラウン ハウスホールド」について

ドイツの家電ブランド、ブラウンは、世界中の国々のキッチンでご活用いただける調理家電をつくり続けてきました。2012年、デロンギグループの傘下でブラウンの調理家電部門が製造・販売を開始し、日本国内においては2013年よりデロンギ・ジャパン株式会社が販売を開始しました。なかでも代表的なブラウン マルチクイック ハンドブレンダーは高い信頼性と耐久性を備え、日本市場においてブレンディング市場を牽引しています。

2021年に100周年を迎えたブラウンは、1921年にマックス・ブラウンがドイツのフランクフルトで工房を開いたことから始まり、1951年には会社を継いだ彼の息子アルトゥールとエルヴィンが、耐久性に対する父の情熱を受け継ぎ、ユーザー目線のデザインに注力しています。

ブラウンの、形と機能の点で何百万人もの人々にとっての「優れたデザイン」のアイデアは、1970年代にブラウンのデザイン責任者、ディーター・ラムスによって不朽のものとなり、現在にまで受け継がれています。

これからも妥協のないデザイン技術と、テクノロジー研究で製品を作り続けていくことで、人と食が向かい合う瞬間に、本物の素材を味わう楽しさを、世界中の家庭にご提供していきます。

・ブラウン ハウスホールド 公式サイト ：https://www.braunhousehold.com/ja-jp

■デロンギ・ジャパン株式会社について

デロンギ・グループの日本法人「デロンギ・ジャパン株式会社」は1995年に設立。主な事業は、日本市場向け家庭用・業務用電気製品の輸入販売となり、以下分野の商品・付帯サービスを取り扱っています。

1. オイルヒーター、マルチダイナミックヒーター、パネルヒーター、ファンヒーター等の暖房機器および空気清浄機付きファン。

2. 全自動コーヒーマシン、エスプレッソ・カプチーノメーカー、ドリップコーヒーメーカー等のコーヒー機器。

3. ハンドブレンダー、フードプロセッサー、コンベクションオーブン、電気ケトル等の小型調理家電製品。

主力商品であるオイルヒーターは、2004年以来21年間、日本市場において販売台数・売上No.1※5の地位にあり、多くのお客様から支持され続けています。コーヒー機器分野でも、日本だけでなく世界各国でコーヒーメーカー売上No.1※6を獲得しており、優れた機能だけでなく、洗練された美しいデザイン性を備えたデロンギ製品は、世界の国と地域で愛されています。

※5 独立調査機関調べ 2004年1月～2024年12月 日本国内数量・金額シェア

※6 独立調査機関調べ 2024年1月～12月