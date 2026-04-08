ドクターエア × mastermind JAPAN初コラボレーションアイテムを限定発売

株式会社ドリームファクトリー

全国約4,000店で取り扱われているトータルボディケアブランド『ドクターエア』より“大人の”ハンディファン【エアロジェット S】とファッションブランド『 MASTERMIND WORLD 』のコラボレーションモデル（なくなり次第終了）【DOCTORAIR×MASTERMIND WORLD AEROJET S】を2026年4月11日（土）よりMASTERMIND TOKYO（東京ミッドタウン日比谷）,ドクターエア公式オンラインストアにて数量限定で販売開始いたします。

■コラボレーション実現の背景

『 MASTERMIND WORLD 』と『ドクターエア』の双方が日本発のブランドであり、デザイン性・機能性も妥協することのないモノづくりへのこだわりを持ち、革新的なプロダクトを世界に発信し続ける挑戦心が共鳴し今回初のコラボレーションが実現しました。今や夏のマストアイテムであるハンディファンが大人のファッションに溶け込む特別なデザインになって登場。

■両ブランドのアイコニックなデザインを融合

スマートで洗練されたデザインの【エアロジェット S】に、MASTERMINDの象徴であるスカルを大胆に装飾し、実用性とファッション性を兼ね備えたハンディファンが完成。カラーは高級感溢れるブラックメタル×マットブラックの〔プレミアムブラック〕を展開。ストラップリングにお好みのストラップを付ければハンズフリーで使用可能になり、夏のお出かけをファッショナブルに楽しめます。

■新感覚の爽快感【エアロジェットS】

本体重量がわずか約130gの軽量且つ片手に収まるコンパクトなスマートフォンサイズ。高性能ブラシレスモーター搭載の羽隠し設計で、ストレートで強力な直線風を生み出します。風量調節レバーは片手で操作が可能。また、自立可能な設計で卓上においても使用いただけます。

暑い夏をスマートに乗り切る、見た目にも使い勝手にもこだわった“大人のためのハンディファン"です。

About MASTERMIND WORLD

本間正章が1997年に立ち上げた「mastermind JAPAN」から派生し、2017年にグローバル展開を視野に誕生したラグジュアリーストリートブランド。アイコニックなスカルロゴと漆黒の世界観、日本製へのこだわりを軸に、ストリートとハイファッションを融合した唯一無二のスタイルを提案。“夢を諦めない”という哲学を宿すデザインで、世界中のファッショニスタを魅了し続けている。

デザイナー

本間 正章

新潟県出身。著名日本ブランドでの販売、セレクトショップのショップマネージャーを経て、1997年にマスターマインド ジャパン設立。

■発売情報

◆ドクターエア 公式サイト

https://www.dr-air.com/jp/ja/products/aero-jet-s/ -(https://www.dr-air.com/jp/ja/products/aero-jet-s/)

開示日 : 2026年4月11日（土）

オンラインストア発売日：4月13日（月）

◆MASTERMIND TOKYO

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷2F

TEL：03-6257-1018

営業時間 11：00～20：00

https://mastermindtokyo.com/ -(https://mastermindtokyo.com/)

https://www.dr-air.com/jp/ja/◆本リリースに関しての取材・問い合わせ先◆

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担当： （松本） matsumoto@dreamf.co.jp

（二村） chiharu.nimura@dreamf.co.jp

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