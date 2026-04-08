ワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクスタンド2種を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、マイクをワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクスタンド「MM-SPST2N2（卓上タイプ）」「MM-SPST3N2（床置きタイプ）」を発売しました。

スタンドの高さの上下可動はもちろん、クリップ式のマイクホルダーは様々なサイズに対応します。

【掲載ページ】

品名：マイクスタンド

品番：MM-SPST2N2（卓上タイプ）/MM-SPST3N2（床置きタイプ）

標準価格：8,800円（税抜き 8,000円）/12,100円（税抜き 11,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MM-SPST2N2

MM-SPST2N2（卓上タイプ）MM-SPST2N2（卓上タイプ）MM-SPST3N2（床置きタイプ）MM-SPST3N2（床置きタイプ）

クリップ式でマイクを簡単固定

ワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクホルダーが付属しています。

最大直径3.5cmまでの様々なマイクに対応しており、角度も調整できます。

マイクホルダー部は取り外し可能

ネジ径が合う、他のマイクホルダーやスタンドと交換できます。

ケーブルホルダーで配線すっきり

マイクのケーブルをアームやスタンドに沿わせてきれいに配線できます。

安定感ある脚部

MM-SPST2N2は直径16.5cm、重量837gの重量感のある大きめな台座を採用しているので、安定して設置できます。

MM-SPST3N2は三脚がアームをしっかり支えます。 脚を大きく広げる設計によって重心を低く保つため、安定性に優れています。

卓上タイプの「MM-SPST2N2」

MM-SPST2N2（卓上タイプ）MM-SPST3N2（床置きタイプ）

マイクスタンドがあれば、話しながら両手が使えるので、マイクを手に持ったままの不便さや腕のだるさを解消できます。25～40cmまでの高さ調節が可能です。

コンパクトに折りたためる床置きタイプの「MM-SPST3N2」

85cmとコンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納に便利です。

81.5～146cmまでの高さ調節が可能です。

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【関連ページ】

拡声器オプション

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/kakuseiki/index.html

マイクスタンド

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001029080004002

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MM-SPST2N2

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MM-SPST3N2

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