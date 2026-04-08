送信数無制限。reCAPTCHA突破も実現したフォーム営業自動化ツール『FormFox PRO』を正式リリース

株式会社korobyte問い合わせフォーム営業自動化ツール「FormFox PRO」

株式会社korobyte（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武中翔）は、問い合わせフォーム営業自動化ツール『FormFox』の上位版となる『FormFox PRO（フォームフォックス プロ）』を2026年4月8日に正式リリースいたしました。

FormFox PROは、送信数無制限・reCAPTCHA突破機能を搭載した、法人向けフォーム営業自動化ツールです。企業のWebサイトにある問い合わせフォームへの自動入力・自動送信を完全自動で実行し、新規開拓営業を圧倒的に効率化します。

■ 開発の背景：「もっと送りたい」「送れないサイトが多い」という声に応えて

2025年のサービス開始以来、FormFoxは多くの企業様にフォーム営業自動化ツールとしてご利用いただいてまいりました。一方で、ユーザー様からは「月間の送信上限をなくしてほしい」「reCAPTCHA認証があるサイトにも送信したい」という要望が数多く寄せられていました。

これらの声に応えるべく、送信数の上限を完全に撤廃し、さらにreCAPTCHA認証の突破技術を搭載した『FormFox PRO』を開発しました。

■ FormFox PROの主な特長

1. 送信数無制限

送信件数の制限は一切ありません。件数を気にせず、無制限に営業活動を行えます。

2. reCAPTCHA突破機能

reCAPTCHAによるボット認証を自動で突破します。他ツールでは弾かれていたサイトへも問題なく送信できます。

3. 毎月3万社の営業リスト付き

約120万件の法人データベースから、毎月3万件の営業リストをご提供。業種・地域・従業員数などでフィルタリングが可能で、確度の高いターゲットリストを入手できます。

4. 営業リスト作成ツールも無制限

営業リスト作成ツールを無制限にご利用いただけます。営業リストの枯渇で悩みません。

5. 安心の送信制御機能

営業お断り文言の自動検出、重複送信防止、除外リスト機能など、クレームリスクを最小化する複数の安全機能を標準搭載しています。

■ 料金プラン

すべてのプランで送信数無制限・reCAPTCHA突破・毎月3万件の営業リスト提供・アカウント数3つが含まれます。

FormFox PRO料金プラン

※すべてのプランで初期費用は0円です。 ※3日間の無料体験をご用意しています（クレジットカード不要）。

■ 無料体験について

3日間の無料体験期間中、問い合わせフォーム営業自動化ツールを無制限でご利用いただけます。お持ちのリストに対して自由に送信が可能です。商談は不要で、Webからのお申し込みですぐにご利用を開始できます。

■ サービス概要

サービス名：FormFox PRO（フォームフォックス プロ）

サービスURL：https://form-fox.com/pro/

無料体験URL：https://app-ex.form-fox.com/signup

■ 株式会社korobyteについて

「デジタル変革でビジネスを加速させる」をミッションに、最先端のWebテクノロジーとAI技術で企業のDXを支援するテックカンパニーです。AI営業支援ツール「FormFox」シリーズのほか、Web受託開発、デジタルコンサルティングを展開しています。

会社名：株式会社korobyte

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者：代表取締役 武中翔

設立：2025年3月

会社URL：https://www.korobyte.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社korobyte 広報担当

Email: hashimoto@korobyte.com