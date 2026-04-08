料理の「温度」が、おもてなしの質を決定付ける。 ビュッフェプレートウォーマーSVBW-60販売開始。

株式会社サンテックコーポレーション

最高の食材を使い、最高の技術で仕上げた料理。その魅力を最大限に伝えるために不可欠なのが「適温の維持」です。

■「温度管理能力」温度制御システムを搭載し、均一に保温。時間が経っても「出来立て」のクオリティを損ないません。

■ 空間に溶け込む「洗練されたデザイン」フラットかつスタイリッシュなフォルムを実現。モダンな空間のインテリアを邪魔することなく、主役である料理を鮮やかに引き立てる、洗練されたブラックガラスを採用。和・洋・中、どんなジャンルの料理も、その色彩を鮮やかに、モダンに演出します。

またオプション部品としてホテルパンシステムも販売いたします。

ビュッフェウォーマーにぴったりとはまる1/3深さ100ｍｍのホテルパンを3つとレードル用穴付きのフタ、そしてフタを立てかけることができる箇所もございます。

お客様の満足度をもう一段階上へ。ビュッフェスタイルに新たな価値をもたらします。

また新商品として、ランプウォーマーも販売予定です。

ビュッフェプレートウォーマーとヒートランプウォーマーを組み合わせることで、

上下から温める事でより均一に熱が伝わります。

「まずは実機を見てみたい」「既存の什器に収まるかサイズを確認したい」といったご要望にお応えし、デモ機の貸出も承っております。お気軽にお問い合わせください。

下記展示会にて実物商品を御覧いただけます。

第23回デザート＆スイーツ展に出展いたします。

開催期間 4/15～17

開催場所 東京ビックサイト

弊社ブース F-S14

＜機械仕様＞

商品名： ビュッフェプレートウォーマー

型番：SVBW-60

電源：AC100V

消費電力：300W

商品名： ホテルパンシステム

型番：BEOP-1/3

ホテルパン：1/3サイズ深さ100ｍｍ

＜機械仕様＞【6月販売予定】

商品名： ヒートランプウォーマー

型番：SVLW-2H

電源：AC100V

消費電力：500W

ランプ仕様：赤外線ランプ（口金E26）

【会社概要】

会社名：株式会社サンテックコーポレーション

本社所在地：〒131-0033 東京都墨田区向島2-8-12

設立：1993年11月12日

営業内容：

- 食品製造機械および調理機器の設計・制作・販売- 食品製造機械、調理機械の輸出入- 製菓・製パン材料の製造販売- 包装資材の販売

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社サンテックコーポレーション

TEL：03-6746-9797 MAIL：info@suntec-jp.co.jp