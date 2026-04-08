料理の「温度」が、おもてなしの質を決定付ける。 ビュッフェプレートウォーマーSVBW-60販売開始。

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株式会社サンテックコーポレーション

最高の食材を使い、最高の技術で仕上げた料理。その魅力を最大限に伝えるために不可欠なのが「適温の維持」です。




■「温度管理能力」温度制御システムを搭載し、均一に保温。時間が経っても「出来立て」のクオリティを損ないません。


■ 空間に溶け込む「洗練されたデザイン」フラットかつスタイリッシュなフォルムを実現。モダンな空間のインテリアを邪魔することなく、主役である料理を鮮やかに引き立てる、洗練されたブラックガラスを採用。和・洋・中、どんなジャンルの料理も、その色彩を鮮やかに、モダンに演出します。




またオプション部品としてホテルパンシステムも販売いたします。


ビュッフェウォーマーにぴったりとはまる1/3深さ100ｍｍのホテルパンを3つとレードル用穴付きのフタ、そしてフタを立てかけることができる箇所もございます。




お客様の満足度をもう一段階上へ。ビュッフェスタイルに新たな価値をもたらします。


また新商品として、ランプウォーマーも販売予定です。


ビュッフェプレートウォーマーとヒートランプウォーマーを組み合わせることで、


上下から温める事でより均一に熱が伝わります。





「まずは実機を見てみたい」「既存の什器に収まるかサイズを確認したい」といったご要望にお応えし、デモ機の貸出も承っております。お気軽にお問い合わせください。



下記展示会にて実物商品を御覧いただけます。


第23回デザート＆スイーツ展に出展いたします。
開催期間　4/15～17
開催場所　東京ビックサイト　
弊社ブース F-S14






＜機械仕様＞


商品名： ビュッフェプレートウォーマー


型番：SVBW-60


電源：AC100V　　　　　　　　　　


消費電力：300W





　　



商品名： ホテルパンシステム


型番：BEOP-1/3


ホテルパン：1/3サイズ深さ100ｍｍ　






＜機械仕様＞【6月販売予定】


商品名： ヒートランプウォーマー


型番：SVLW-2H


電源：AC100V　　　　　　　　　　


消費電力：500W


ランプ仕様：赤外線ランプ（口金E26）






【会社概要】


会社名：株式会社サンテックコーポレーション


本社所在地：〒131-0033 東京都墨田区向島2-8-12


設立：1993年11月12日


営業内容：


- 食品製造機械および調理機器の設計・制作・販売
- 食品製造機械、調理機械の輸出入
- 製菓・製パン材料の製造販売
- 包装資材の販売


＜本件に関するお問い合わせ＞


株式会社サンテックコーポレーション　


　TEL：03-6746-9797　MAIL：info@suntec-jp.co.jp