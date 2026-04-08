FormBridge・kViewerの「ユーザーライセンス」に新権限『編集者』を追加

トヨクモ株式会社

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が提供する業務改善プラットフォームである「kintone」と連携して業務改善を進められる「FormBridge (フォームブリッジ)」および「kViewer (ケイビューワー)」において、新たに限定的な操作権限を持つ「編集者」の追加と、特定のリソース（フォームやビューの設定）に対して個別に編集権限を付与できる「共同編集」をリリースしたことを発表いたします。

本機能により、リソースごとに編集権限を付与し、チームで安全に共同編集できるようになります。複数人で利用する際の誤操作リスクを軽減し、運用上の安全性と組織全体の生産性向上に寄与いたします。

ユーザーライセンスの3つの種類と、新権限「編集者」の詳細

今回のリリースにより、ユーザーライセンスは「オーナー」「管理者」「編集者」の3種類となりました。

新たに追加された「編集者」は、リソースの新規作成と、自身が作成したリソース・共同編集者として招待されたリソースの閲覧・編集が可能な権限です。

また、自身が担当するリソースに共同編集者を招待することもできます。他者が作成した設定を閲覧・編集することはできず、ユーザーライセンス管理やkintone接続設定など、環境全体に関わる操作も行えません。

ユーザーライセンスを追加するメリット

●安全性の高いログイン

ライセンスを持つ人それぞれが、固有のアカウント（自分のメールアドレス）でログインできるようになります。Toyokumo kintoneApp認証を利用した安全性の高いログインによって、不正な利用を防止できます。

●複数人での利用でスピーディーな運用

1つのサービス環境を、一度に複数人で利用できるので、スピーディーな業務改善を実現できます。業務を横断してトヨクモkintone連携サービスを幅広く利用することで、組織全体の生産性が向上します。

●ライセンスの一括管理

オーナー（契約者）は、全体のライセンス数の確認や、割り当てなどを簡単に行えます。メインの担当者が変更になった場合には、オーナー権限をスムーズに移管できます。

利用可能ユーザー

FormBridge・kViewerのすべてのコースでご利用いただけます。専用のお申し込みフォームから、必要なライセンス数をお申し込みください。

無料お試し期間中は、ユーザーライセンスを無制限で追加していただけます。ご契約時に購入したライセンスの権限を割り当てることによって、継続してご利用いただけるようになります。

ぜひまずは無料でお試しください。

料金

各サービスの利用料金にオーナー（契約者）一人分のライセンス料金が含まれます。

ユーザーライセンスを追加する場合は下記の料金が追加となります。

●ユーザーライセンス追加料金

月額15,000/人

最少人数：1人から

※最短3ヶ月から契約できます。

※購入したライセンスは、トヨクモkintone連携各サービスを横断して利用することはできません。

FormBridgeとkViewerそれぞれでライセンス追加が必要です。

■詳細・よくある質問は以下ページをご覧ください。

https://www.kintoneapp.com/step-up/additional-license

kintoneとは

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp

15,000契約を突破したトヨクモ kintone連携サービス

トヨクモでは、6つのkintone連携サービスを提供しており、全ての製品でサイボウズが設定している評価基準「Cybozu Partner Network Report」にて、星評価を獲得しています。

社内はkintone、社外の人とのやりとりはトヨクモkintone連携サービスでお客様を「非効率な業務から解放する」ために、これからもサービスの開発・提供を続けて参ります。

製品サイト：https://www.kintoneapp.com/

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case

お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェースで、IT初心者の方にとっても安心して利用できるサービスを提供し、企業における情報化の第一歩を支援しています。

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://toyokumo.co.jp

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer

kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer

PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler

安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/

NotePM https://notepm.jp/

▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどトヨクモの最新情報をお届けしています。

トヨクモ公式Facebook：https://www.facebook.com/toyokumo

トヨクモkintone連携サービス公式Youtube：https://www.youtube.com/@toyokumo-kintone

トヨクモ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/toyokumo_

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

お問い合わせはこちら(https://www.toyokumo.co.jp/contact)