音楽・動画音声・フィールド録音まで自在に収録できる32ビットフロート録音対応ポータブルレコーダーの新たな定番機『DR-40XP』を新発売

ティアック株式会社

TASCAM（タスカム）は、32ビットフロート録音対応4chポータブルレコーダー『DR-40XP』を2026年4月に全世界に向けて出荷を開始いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21574/table/597_1_184d5be7258dd9bab17bba5c7afc6856.jpg?v=202604080551 ]

※ティアックストア販売価格

2019年に発売した従来モデルであるポータブルレコーダー『DR-40X』は、音楽、動画制作、フィールドレコーディングなどの様々なシーンで定番機として広く愛用されてきました。

本製品は、好評を博した従来モデル『DR-40X』に、32ビットフロート録音や高音質なHDDAマイクプリアンプを搭載。さらに、USB Type-Cに対応したオーディオインターフェース機能や最大512GBのmicroSDXCカード対応などの機能を追加し、より使いやすい次世代機として誕生しました。

『DR-40XP』は、録音対象に応じたステレオ収録を実現する A-B/X-Y方式を切り替え可能な内蔵マイクのほか、+48Vファンタム電源対応のXLR/TRSコンボ入力を2系統装備し、外部マイクを使用した本格的な収録にも対応。ミュージシャン、フィールドレコーディングエンジニア、ビデオグラファーからライバーまで多くのクリエイターに向けた新たな定番機です。

様々な音楽シーンを、この一台で

アコースティックギターやピアノ、ボーカル、弦楽器・管楽器、オーケストラから、DJセット、バンドのライブ/リハーサル、レッスン、コンテスト、音楽制作まで、あらゆる音をプロレベルの音質で収録できます。HDDAマイクプリアンプ、4チャンネル録音、オーバーダビング/オーバーライト録音、リバーブ、チューナーを搭載。USB Type-CでiPhoneやパソコンに接続すれば、DAWですぐに音楽制作を始められます。

映像のクオリティを引き上げる音声収録

映画、YouTube、Vlogなど映像のルックに合わせた音像表現ができる可動式マイクを搭載。X-Y方式はインタビューやVlogに適したフォーカスのあるクリアな音を、A-B方式は音楽やロケ地の空気感まで立体的に捉えます。XLR/TRS外部入力を備え、お気に入りのマイクにも対応。音声と映像の同期を助ける高精度クロックやトーン出力、3.5mmステレオライン出力などスムーズにカメラと連携でき、映像作品のクオリティを引き上げます。

フィールドレコーディングも思いのままに

コンパクトなボディで最大18時間の電池駆動が可能。125 dB SPL対応の内蔵マイクを搭載したDR‑40XPは、鳥のさえずりから航空機の爆音まで32ビットフロート/96kHzでクリアに収録します。さらに、+48Vファンタム電源対応のXLR/TRS端子を2系統備え、外部マイクを使用した本格的なフィールド録音にも対応します。

どのテイクも聴いたままの音質で

TASCAM独自のHDDAマイクプリアンプを搭載。EIN-126dBuを誇るXLR/TRSコンボ入力は、低ノイズで、驚くほどクリアな音像を引き出します。

録音設定でもう悩まない

32ビットフロート録音により、音割れやレベル設定のストレスから解放されます。現場ではただRECボタンを押すだけ。録音フォーマットはWAVからMP3まで、制作スタイルに応じて選べます。

その場の空気感まで立体的に

単一指向性ステレオ・コンデンサーマイクを搭載。A-B/X-Y方式の切り替えに対応し、狙った音源に合った定位や奥行きを捉えます。楽器やバンド演奏はもちろん、波の音、鳥のさえずり、乗り物の音、インタビューまでシーンを選ばず、原音に忠実な収録が可能です。また、スマートフォンなどの高周波/電磁波ノイズから録音をガードするシールディング設計を採用し、クリーンな音質で収録できます。

外部マイク/ライン入力

+48Vファンタム電源対応XLR/TRSコンボジャックにお気に入りのマイクを接続可能。さらに、最大+24 dBuまでのステレオライン入力にも対応し、ミキサーなどさまざまな機材との組み合わせが可能です。

主な機能

・フィールド、音楽、動画音声に対応する4ch録音

・32-bit float/24-bit/16-bit、96kHz/48kHz/44.1kHz録音に対応

・単一指向性、A-B/X-Y可動式コンデンサーマイク、最大125dB SPL

・TASCAM HDDAマイクプリアンプ（EIN -126dBu）

・+48Vファンタム電源対応XLR/TRS コンボジャックを2系統搭載

・2入力/2出力 USB Type-C対応オーディオインターフェース

・約18時間駆動（内蔵マイク、アルカリ乾電池）

その他の特長

・microSDXCカード（最大512GB）の記録メディアに対応

・USB Type-Cポート

・単3形電池3本、モバイルバッテリー、またはACアダプター（PS-P520U）での電源供給

・マルチ言語メニュー対応（ENG / FRA / DEU / ITA / ESP / RUS / PRT / JPN / CHI / KOR）

・MP3ファイルでの長時間録音が可能

・様々なレコーディング機能（Auto rec, Self timer, Pre rec）

・オーバーダビング機能

・リミッター、ピークリダクション機能

・4段階のローカットフィルター（40 / 80 / 120 / 220Hz）

・インプットディレイ機能 [0-150 msec]

・動画編集に便利なトーン出力

・MSマイクの使用を可能にするM-Sデコード機能

・ボーカルや楽器に自然な響きをかけるリバーブエフェクト機能

・1つの録音ファイルに最大99ポイントまで設定できるマーク機能

・トラックインクリメントやファイル分割機能

・多様な再生コントロール（再生速度、ループ、ジャンプバック）

・バックライト付128×64ドットグラフィック LCD 採用

・カメラ用三脚に取り付け可能なカメラネジ装備

・ステレオミニライン出力/ヘッドホン出力端子

・音程を変えずに0.5～2.0倍（0.1倍ステップ）の再生速度に変えられるVSA機能

・プレイリスト機能

・出力0.3Wのモノラルスピーカー内蔵

・楽器練習に便利なクロマチックチューナー搭載

『DR-40X』からのアップデート

・32ビットフロート録音対応

・TASCAM HDDAマイクプリアンプ搭載

・RFノイズに強いマイクユニットを採用

・RECボタン1回押しで録音開始

・USB Type-Cポート

・最大512GBのmicroSDカードに対応

製品の仕様

詳細はウェブサイトをご覧ください。

製品サイト

『DR-40XP』https://tascam.jp/jp/product/dr-40xp/

オプションサイト

ウィンドスクリーン『WS-86』 https://tascam.jp/jp/product/ws-86/

TASCAM製品用バッテリーパック『BP-6AA』 https://tascam.jp/jp/product/bp-6aa/

TASCAM製品用ACアダプター『PS-P520U』 https://tascam.jp/jp/product/ps-p520u/

販売チャンネル

全国のTASCAM取り扱い店（量販店、カメラ店、楽器店など）ならびにティアックストア

TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。