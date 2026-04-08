粒立ち・甘み・香りが進化した真空圧力IHジャー炊飯器発売

東芝ライフスタイル株式会社

東芝ライフスタイル株式会社は、真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き(ほのおたくみだき)」シリーズの新製品として、フラッグシップモデル「RC-10ZWA」と、フラッグシップモデルのおいしさはそのままに操作部を簡素化した「RC-10SGA」を6月上旬より発売します。

新製品では、IHヒーターの高精度な出力制御により、伝統的な“かまど炊き”の炎のゆらぎを再現した連続加熱を実現。お米の芯までしっかり熱を伝え、ふっくら粒立つごはんに炊き上げます。さらに、ごはんの甘みや豊かな香りをより一層引き出す「甘み・香りプログラム」を新たに搭載しました。

新製品では、業界トップクラス[※1]の大火力1450Wで力強い対流を生み出し、内釜全体を高温で均一に加熱します。さらに、IHヒーターの最小出力を従来[※2]の600Wから300Wまで下げたことで、弱火に相当する低出力をキープすることができ、ふきこぼれる寸前の温度で加熱を続ける連続加熱が可能になりました。この“大火力”と“連続加熱”でお米の芯までしっかり熱を伝え、ふっくら粒立つごはんに炊き上げます。

また、ごはんの甘みや香りを最大限に引き出す「甘み・香りプログラム」を新たに搭載しました。

ひたし～加熱前半工程で行われる「甘みプログラム」では、甘み成分が生成されやすい45～55℃の温度帯を長時間キープ。さらに、当社独自の真空技術[※3]でお米内部に生成された甘み成分を外側へ引き出します。引き出された甘み成分が加熱後におネバとなってお米一粒一粒をコーティングするため、口に含んだ瞬間から甘みを感じられます。甘みの指標である還元糖量は従来比で約30%増加[※4]しました。

「香りプログラム」では、蒸らし工程で温度を一時的に上げて“焼き”を入れる香り仕込み制御で香りを引き立てます。また、精密な圧力コントロールで焦がすことなく高温を維持して蒸気を閉じ込めるため、ふたを開けた瞬間に豊かな香りが広がります。

炊飯工程

その他、「うるつや古米」コースを新搭載。ひたし工程において真空状態をつくることで、乾燥が進んだ古米の吸水を促進し、さらに圧力をかけながら炊き上げることで、ふっくらと粘りのある食感を実現します。

【新製品の新たな特長】

1．低出力300W～高出力1450Wが実現する大火力・連続加熱でふっくらとした炊き上がり

2．ごはんの甘みと香りを引き出す「甘み・香りプログラム」

3．古米もおいしく炊き上げる「うるつや古米」コース」

※1 2026年4月8日現在、国内家庭用100Vジャー炊飯器の最大炊飯容量0.99L以上1.44L未満(省エネ法の区分による)において。

※2 2025年度機種RC-10ZWX

※3 2026年4月8日現在、国内家庭用100Vジャー炊飯器において、内釡内を真空にし、圧力差で吸水させる技術。

※4 ごはんの還元糖量(ソモギー・ネルソン法で測定)を比較。RC-10ZWX白米銘柄おまかせ極匠「おすすめ」コース、78mg/ごはん100g、RC-10ZWA白米銘柄おまかせ極匠「おすすめ」コース、102mg/ごはん100gの比較。令和７年産コシヒカリ３合炊飯時。お米の銘柄・水の量等によって数値は異なります。

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・リリース全文

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/press/2026/04/08/3826/

・リリース全文(PDF版)

https://prtimes.jp/a/?f=d26416-242-9210cd1b15127acfda42345c39cf3433.pdf

・製品ページ

RC-10ZWA：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/rice-cookers/rc-10zwa/

RC-10SGA：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/rice-cookers/rc-10sga/

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