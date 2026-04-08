高濃度の洗剤液をすばやく浸透、隠れ汚れまで落とす。布傷みも抑えて衣類が長もちする全自動洗濯機「ビートウォッシュ」を発売

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

日立グローバルライフソリューションズ株式会社は、高濃度の洗剤液をすばやく浸透させて隠れ汚れまで落とし、布傷みも抑えて衣類が長もちする「[衣類長もち]高濃度洗浄」を採用した全自動洗濯機「ビートウォッシュ」BW-X120P・X100P・X90P・V100P・V80P・V70Pを5月下旬に発売します。

本製品で採用している「[衣類長もち]高濃度洗浄」は、隠れ汚れまで浮かせて落とす洗浄力と衣類をやさしく入れ替える洗濯羽根で布傷みを抑える洗い方はそのままに、標準コースの運転時間を従来機種から約1分短縮(*1)しました。1回目のすすぎ行程で衣類から効率よく洗剤液を排出する新制御により、スピーディーな洗濯を実現しています。また、時間がないときに少量で軽い汚れの衣類をサッと洗濯する「おいそぎ」コースでも、運転時間を従来機種から約1分短縮(*2)しました。これにより、多忙な生活の中でも「衣類の汚れをすっきり落とす洗浄力」と「衣類を長く着られる安心感」を、より短い時間で実現します。

さらに、BW-X120Pでは、洗濯に関わるさまざまな状況をセンシングしてかしこくきれいに洗う「AIお洗濯」(*3)を進化させました。冬の寒い日など、水温が低く衣類から水が抜けにくくなる日には脱水時間を自動で延長して、しっかり脱水できます。加えて、風呂上がりや洗顔時などで使用するタオルや、夏場の汗で湿った衣類などで柔軟剤の香りをより楽しめる(*4)よう、P&Gジャパン合同会社と共同開発した「すすぎ剤(レノアクエン酸in)」コース(*5)を「ハピネスアップ」アプリ(*6)のダウンロードコースとして採用しています。

(*1) 2025年モデル 標準コースの目安時間 BW-X120M：35分、BW-X100M・V100M ：30分、BW-X90M：29分、BW-V80M：28分、BW-V70M：27分との比較。目安時間は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によるものです。

(*2) 2025年モデル 「おいそぎ」コース目安時間 BW-X120M：26分、BW-X100M・X90M・V100M：24分、BW-V80M・V70M：23分との比較。目安時間は、一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によるものです。

(*3) 工場出荷時はオフ設定です。標準コースの洗濯行程にて作動します。使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。布量・水温(脱水時)・洗剤は、［AIお洗濯］オフ時もセンシングします。

(*4) 当社調べ。P＆Gの洗剤・すすぎ剤・柔軟剤の組み合わせにて試験 ●試験方法：標準コースとすすぎ剤（レノアクエン酸in）コースで洗濯したタオルの再濡れ時の臭いを6段階臭気強度表示法にて官能評価 ●対象部分：タオルの再濡れ部分 ●試験結果：臭気強度差1.0以上（臭気強度差1.0以上で違いがわかるとされています）衣類の量、汚れ、洗剤の種類などによって効果は異なります。時間の経過により変化する場合があります。

(*5) 洗濯容量8kg以下。

(*6) 「ハピネスアップ」のご使用には日立家電メンバーズクラブへの登録が必要です。

新製品の主な特長＜全自動洗濯機「ビートウォッシュ」＞

1.高濃度の洗剤液をすばやく浸透、隠れ汚れまで落とす。布傷みも抑える。「[衣類長もち]高濃度洗浄」

https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-x120p/feature01.html

2.洗い方や時間を自動で調整。きれいはAIにおまかせ。［AIお洗濯］(BW-X120P)

https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-x120p/feature02.html

3.衣類などの柔軟剤の香りをより楽しめる。「すすぎ剤(レノアクエン酸in)」コース(BW-X120P)

https://kadenfan.hitachi.co.jp/wash/lineup/bw-x120p/feature08.html

日立のコネクティブインダストリーズセクターにおける取り組み

日立のCIセクターでは、プロダクトの豊富なインストールベース(デジタライズドアセット)のデータにドメインナレッジと先進AIを組み合わせた産業分野向け次世代ソリューション群「HMAX Industry」を、成長産業へ水平展開する「Integrated Industry Automation」に注力しています。日立GLSはCIセクターの一員として、「HMAX for Buildings」などの次世代ソリューション群の提供を通じて、フロントラインワーカーの現場を革新するとともに、人々のウェルビーイング向上に貢献します。

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