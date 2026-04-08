FMVの技術を結集した「FMV Keyboard X」クラウドファンディングを開始

富士通クライアントコンピューティング株式会社

富士通クライアントコンピューティング株式会社（本社：神奈川県川崎市 代表取締役社長：大隈健史 以下、FCCL）は、FMVアクセサリー製品の新ラインナップとして、磁気スイッチ方式を採用した高性能コンパクトキーボード「FMV Keyboard X」のクラウドファンディングを開始します。本製品はCCC（TSUTAYA）グループの株式会社ワンモア（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：沼田健彦）が運営するクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、4月８日より受付を開始します。

「FMV Keyboard X」は、パソコンの普及とともにビジネスシーンで高まる「快適性・正確性・耐久性」へのニーズに応えるべく、FMVキーボードマイスター監修のもと開発しました。磁気スイッチ方式を採用しながらも、市場ではまだ少ない静音設計を実現。心地よい打鍵音に加え、キー毎に反応荷重を最適化したプリセットを搭載し、FMVが培ってきた技術で日本のノートパソコンに慣れ親しんだユーザー向けに最適化しました。さらに、日本語配列※1と操作性に優れたFCCL独自のカーソルキー配置や良触感キーキャップの採用など、使いやすさ・品質・デザインのすべてにこだわり抜いた、FMVの技術を結集したキーボードです。

クラウドファンディングでは、オールブラックとオールホワイトの2色展開に加え、支援者限定特典としてグレーキャップをプレゼントします。

【「FMV Keyboard X」コンセプト】

「FMV Keyboard X」は、“Lifetime Comfort” をコンセプトに、３つの価値を実現しています。

１. リニア特性による軽くスムーズな打鍵と、打鍵感を好みに合わせて変更できるプリセット機能を搭載。

２. 省スペースでも使いやすく、デスクをすっきり見せることができる無駄のない上質なミニマルデザイン。

３. 日本語配列やFCCL独自のカーソルキー配置など、日本のノートパソコンユーザーの作業効率を高める設計を追求。

【製品の主な特長】

1 磁気スイッチが実現する高い性能と静音性

キースイッチには磁気スイッチ方式を採用し、繊細な打鍵感と静音性を両立しました。ラピッドトリガーにより、高速入力にも対応しています。加えて、Nキーロールオーバー機能を搭載しており、すべてのキーの同時入力を正確に認識し、高速タイピング時の誤入力を防止します。さらに、こだわりのカスタマイズ静音キースイッチとガスケットマウント構造により静音性を実現。心地よい打鍵音で、ビジネスの場やオフィス環境でも周囲を気にせずお使いいただけます。

2 FMVキーボードマイスター監修のプリセットで、快適な押し心地を

FMVキーボードマイスター監修の3種類のアクチュエーションプリセットを搭載しています。「ライト入力設定」では軽い力で素早く入力、「おすすめ入力設定」ではFMVノートパソコンと同様の押下圧、「ハード入力設定」では深く押し込んで確実に入力と、お好みの打鍵感をお選びいただけます。

3 細部まで妥協しない、FCCLならではのこだわり・コンパクトを追求した上質でミニマルなデザイン＆ロープロファイル設計

TOPカバーにはアルミ切削素材を用い、シンプルながらも上質さを感じる高い質感と堅牢性を両立しました。約299.0ｍｍ×約118.5ｍｍ×約27.6ｍｍ（チルトしていない状態）※2の省スペース設計で、デスク周りをすっきり見せることができます。さらにロープロファイル設計により、長時間の使用でも疲労を感じにくい快適な操作性を実現しています。

・ソフトフィール塗装の良触感キーキャップ

微細なマット質感が指先の滑りを抑え、高速入力時のタイプミスを低減します。乾燥した季節はしっとりと、汗ばむ時期でもサラッとした触り心地が続くため、年間を通して快適にお使いいただけます。また擦れや汚れに強く、長期間の使用でも質感が変わりにくい高耐久仕上げです。

・FCCLこだわりのキー配列とカーソルキー配置

FMVノートパソコン※3と同じ日本語配列を採用し、普段からノートパソコンで作業をされている方でも違和感なくお使いいただけます。さらに、FCCL独自設計のカーソルキー配置により、文書編集やスプレッドシート操作など日常的な作業の効率を高めます。

【クラウドファンディング概要】

クラウドファンディングでは、究極のシンプル・ストイックをテーマに2種類のカラーバリエーションをご用意します。さらに支援者限定特典として、交換用キーキャップセット「グレーキーキャップ」とキーキャップ引き抜き工具をプレゼントします。本体にグレーキーキャップを組み合わせることで、自分だけのカスタマイズをお楽しみいただけます。また、クラウドファンディングでは早期割引支援額にてご支援いただけます。

リターン内容

支援者の方には早期割引特典をご用意しております。

早期割引支援額：【先着100台限定・23%OFF】22,870 円（税込）～

富士通ショッピングサイトWEB MART販売予定※4価格：29,700円（税込）

発送スケジュール

2026年9月中旬頃までに発送予定

展示について

クラウドファンディング実施期間中、下記にて「FMV Keyboard X」のタッチ&トライを予定

・二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」： 2026年4月8日（水）より実施

・SHIBUYA TSUTAYA内 GREEN FUNDING タッチ＆トライブース：2026年4月9日（木）より実施

・福岡天神 蔦屋書店：2026年4月23日（木）より実施

詳細は「FMV Keyboard X」クラウドファンディングページ(https://greenfunding.jp/lab/projects/9349)をご確認ください。展示情報はサイト内「活動報告」にて随時更新いたします。

【関連WEBサイト】

・「FMV Keyboard X」クラウドファンディングページ(https://greenfunding.jp/lab/projects/9349)

・FMVパソコン製品情報ページ(https://www.fmworld.net/fmv/)

【商標について】

記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

【注釈】

※1 JIS X 6002に規定される情報処理系けん盤配列を採用

※2 外形寸法（幅×奥行×高さ）

※3 FMV Note Uシリーズ

※4 発売時期未定

【会社概要】

社名：富士通クライアントコンピューティング株式会社

所在地：神奈川県川崎市幸区鹿島田1‐1‐2 新川崎ツインタワー（ウエストタワー）

代表者：代表取締役社長 大隈 健史

事業内容：ノートPC、デスクトップPC等の研究、開発、設計、製造 、販売、企画、および保守・修理サポート

以上