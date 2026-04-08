【導入事例】群馬銀行がAI議事録「YOMEL」で全行的なDXを推進。議事録作成時間の約75%削減を実現

株式会社PKSHA Infinity

株式会社PKSHA Infinity（読み：パークシャ・インフィニティ、本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 慎吾）が開発・提供する議事録作成ツール「YOMEL(ヨメル)」は、群馬県内を中心に金融サービスを展開する株式会社群馬銀行（本社：群馬県前橋市、代表取締役頭取：深井 彰彦）への導入事例を公開いたしました。YOMELの導入により、議事録作成時間の約75%削減という大幅な業務効率化を達成し、利用者の98％が生産性向上を実感しています。本事例は、地方金融機関における実効性の高いDX推進の先行モデルとして、業界全体のAI活用による変革を加速してまいります。

YOMEL導入の背景と選定理由

金融業界においてAIを活用した業務効率化が加速するなか、群馬銀行ではデジタル技術による抜本的な業務改革を積極的に進めています。その一環として、現場が最も効果を実感しやすく、かつ全行的な波及効果が高い「議事録作成」の自動化に着手しました。

同行ではこれまで、担当者が手書きのメモと記憶を頼りに議事録を作成しており、完成までに多大な時間を要していました。また、作成後の確認作業の負荷も高く、会議内容の迅速な共有や振り返りが十分にできていないといった構造的な課題を抱えていました。

こうしたなか、単なる文字起こしに留まらない実用的な要約が生成AIによって可能になったことを受け、ツール導入を検討。選定にあたっては、セキュリティ面や独自のルールへの適合性と、ITリテラシーを問わず直感的に使える「操作のシンプルさ」を高く評価し、YOMEL導入に至りました。

YOMEL導入の効果や変化

本部の行員約400名を対象に導入を開始した結果、利用アンケートでは98％が「生産性の向上を実感している」と回答しました。議事録の作成時間は平均で約75％短縮され、なかには2時間を要していた作業が10分にまで削減された例もあります。 また、YOMELの導入を機に議事録フォーマットを見直したことで、作成業務そのものの簡略化にも成功。さらに、情報の正確なキャッチアップが容易になったことで、会議への参加人数を減らすこともでき、業務時間そのものの効率化が進み、働き方の質が高まっています。現在は若手から部長クラスまで幅広い層が自らツールを活用しており、組織全体で議論に集中できる環境への変革が進んでいます。

＜社内における利用者の声（一部）＞

・メモを取る負担から解放されたことで、会議中の会話や議論に深く集中でき、意思決定の質が上がった。

・会議に参加しなくても内容を正確に把握でき、「情報共有ツール」として役立っている。

・対面/Webを問わず操作方法が同じで迷わないため、幅広い利用シーンで活用しやすい。

・従来は若手任せになりがちだった議事録が、若手に限らず誰もが議事録を取る文化に変わってきた。

ご担当者様のコメント

■デジタルイノベーション部 今泉 裕之 様

YOMELは単なる効率化ツールに留まらず、会議に参加していないメンバーへも正確な情報を即座に伝達できる『情報共有の基盤』としての価値を実感しています。今後はスマートフォンも活用し、外出先での顧客面談の記録など、会議以外のシーンにも活用範囲を広げていきたいと考えています。将来的には、より高度なセキュリティ要件をクリアし、営業店舗での活用も実現させるのが理想です。 今回のYOMEL導入によって、金融機関のようにセキュリティ要件が厳しい組織や企業でも、ルールを整理すればAIツールは強力な武器になるということを実感しています。



▼事例記事はこちら

https://ai.yomel.co/gijiroku/case/post/dnEMpTlg

AI議事録ツール「YOMEL（ヨメル）」とは

YOMELは、社内外を問わずあらゆる「会議」をよりスムーズにし、議事録作成の工数削減を実現するサービスです。専用アプリをインストールすると、ワンクリックで録音、文字起こし、AI要約などを自動で行うことができ、会議後すぐに約9割の議事録が完成します。会議システムを変更する必要はなく、普段使用しているZoomやGoogleMeet、Teamsなどの会議ツールをそのままお使いいただけます。YOMELには、独自開発の高精度な音声認識エンジン「Olaris」が組み込まれており、これによって自然会話や自動話者分離を可能にしています。

導入企業数は2,000社以上（2026年3月末時点）にのぼり、大企業から中小企業、スタートアップまで業界・業種を問わず幅広い用途でご活用いただいています。

▼主な導入実績（社名五十音順、敬称略）

小野薬品工業、カナデビア、ギークス、協振技建、佐川グローバルロジスティクス、JR九州駅ビルホールディングス、住商インテリアインターナショナル、関屋病院、東急不動産、日神管財、福井テレビジョン

株式会社PKSHA Infinityについて

YOMEL公式サイト :https://ai.yomel.co/gijiroku?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

PKSHA Infinityは「無駄な仕事をなくす」をビジョンに掲げ、会議や業務記録にかかる非効率な作業をAIで代替・効率化する SaaSプロダクト「YOMEL」を開発・提供しています。YOMELは単なる文字起こしにとどまらず、会議の要点・決定事項・アクションを自動抽出し、“活用される議事録”を生成することで、企業の業務変革やナレッジマネジメントを支援することを目指しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社PKSHA Infinity

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル 7F

代表者：代表取締役 森 慎吾

設立 ：2019年10月23日

URL ：https://infinity.pkshatech.com/

事業内容： AI SaaSの開発および運営