Industry Alpha、工場・倉庫のスマート化を設計から運用まで一貫して支援 - コーポレートサイトを全面刷新

Industry Alpha株式会社

純国産のハードウェアとソフトウェアを基盤にスマート工場・倉庫の実現を推進するIndustry Alpha株式会社（本社：東京都板橋区、代表取締役：渡辺 琢実）は、コーポレートサイトを全面的に刷新し、設立以来現場で磨いてきた3つの強みを新たなブランドメッセージとして発信します。

背景

製造業・物流業の現場では、人手不足や生産性向上への要請から、単体のロボット導入や部分的な自動化を超えた、現場全体のスマート化が求められています。また、フィジカルAIの潮流により、ソフトウェアとハードウェアの境界が溶解し、ロボット・センサー・ソフトウェアを統合的に設計・運用できるプレイヤーの存在が不可欠になっています。

Industry Alphaは、設立以来、AMR（自律移動ロボット）やFMS（搬送管理システム）の開発・提供を起点に、ソフトウェアからハードウェア、運用支援までを一体的に提供する体制を実践の中で築いてきました。大手製造・物流企業をはじめとする多くの現場での実績を通じて、現場の課題はロボットやソフトウェア単体では解決しきれないこと、そしてそれらを統合的に設計・運用できる体制こそが必要であるという確信を深めてきました。

今回のコーポレートサイト刷新は、こうした実績の積み重ねを踏まえ、当社が提供する価値を改めて明確にし、対外的に発信するものです。

新サイトで打ち出す、3つの強み

新サイトでは、「Designing the future of smart factories & warehouses」をメッセージとして掲げ、当社が現場で培ってきた強みを以下の3つの領域で表現しています。

- Smart Software：フリート管理・ロケーション管理・デジタルツインなどを包含する統合ソフトウェアアーキテクチャ。- Robotics：現場オペレーションから逆算して設計されたAMRをはじめとするロボティクス製品群。- Operational Support Systems：導入前の作業分析・シミュレーションから導入後の遠隔操作・改善までを支援。

これらはそれぞれが単独でも機能し、お客様の課題に応じて柔軟に組み合わせて提供することが可能です。また、構想設計から導入までを一貫してリードする「Full Design & Integration」から、プロダクト単体での提供まで、お客様の段階や目的に応じた関わり方を提案します。

コーポレートサイト刷新について

新コーポレートサイト（https://www.industryalpha.net）は、「Design. Build. Operate.」をコンセプトに、当社が描くスマート化の世界観を体現するデザインで構築されています。単なる製品カタログではなく、お客様が自社の現場の未来像を想像できるサイトとして設計しました。

代表コメント

Industry Alpha株式会社 代表取締役 渡辺 琢実

「当社は設立以来、AMRやFMSの開発を起点に、お客様の現場と真正面から向き合ってきました。その中で実感したのは、個々のプロダクトだけでは現場の課題は解決しきれないということです。ソフトウェアとロボティクス、そして運用支援という3つの強みを統合し、設計から運用までを一気通貫で担える体制を、実際に現場で実践してきました。その積み重ねがあるからこそ、今回満を持してブランドとして打ち出すことができました。Physical AIの時代に、現場の未来をともに描いてくださるお客様や、その実現に向けて一緒に取り組む仲間を、もっと広げていきたいと考えています。」

今後の展望

Industry Alphaは、純国産かつ自社開発のソフトウェアとハードウェアを基盤に、製造業・物流業における現場のスマート化をさらに加速させてまいります。フィジカルAIや次世代通信技術の社会実装を見据え、スマート工場・倉庫の在り方そのものを再定義していきます。

新コーポレートサイト：https://www.industryalpha.net

会社概要

会社名：Industry Alpha株式会社

代表者：代表取締役 渡辺 琢実

本社：〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2丁目30番2号

名古屋本社：〒463-0070 愛知県名古屋市守山区新守山1906（2026年5月移転予定）

開発拠点：クリエイション・コア名古屋110号室、金屋拠点

事業内容：スマート工場・スマート倉庫ソリューション開発・販売

Webサイト：https://www.industryalpha.net