【俳優・一ノ瀬颯（いちのせ はやて）喜びのコメント到着&撮り下ろしカット一部公開！】ムック「BoyAge」の人気連載を一冊にまとめた『いちのせかい』が2026年4月8日（水）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、ムック「BoyAge」にて連載されている、俳優・一ノ瀬颯の人気企画をまとめた『一ノ瀬颯「いちのせかい」』を2026年4月8日（水）に発売いたします。

ムック「BoyAge」で連載中の、一ノ瀬颯が役者としての引き出しを増やすためのチャレンジ企画が、ついに書籍になりました。

これまで、華道、キャンプ、ドラム、アクロバット、ラテアート、ゴルフ、絵画、蕎麦打ち、バスケットに挑戦してきた一ノ瀬颯。今回の書籍化にあたり、新たにシンガポールで“バーテンダー”と“バトラー”2つの体験企画とロケを敢行。本書だけの撮り下ろしカットも多数収録しています。

予約開始直後から寄せられた大きな反響を受け、オンラインイベントの追加枠の販売が決定しました。

あわせて、一ノ瀬本人からファンへの感謝を込めた喜びのコメントが到着しています。

一ノ瀬颯 コメント

今まで様々なことに挑戦させてもらってきた『いちのせかい』を“書籍版”としてみなさんに届けられることを、心から嬉しく思います！

普段見せない“素”で“ガチ”な一ノ瀬颯がたっぷり詰まった1冊になったので、ぜひお手に取っていただきたいです！

今まで楽しく続けてこられた、自分にとってとても大切で大好きな当連載を、今回、書籍化にまでしてくださり、その全てをずっと支えてきてくださった編集者さん、カメラマンさん、ライターさん、ヘアメイクさん、スタイリストさん、マネージャーさん、全てのスタッフさん、そして手に取って下さるみなさんに、

心からの「ありがとう」を伝えたいです。

僕と一緒に、様々な“いちのせかい”への旅に出掛けましょう！

プロフィール

一ノ瀬颯（いちのせ はやて）

1997年4月8日生まれ。東京都出身。

2019年「騎士竜戦隊リュウソウジャー」にて、主役のコウ・リュウソウレッド役で俳優デビュー。

ドラマ、映画はもちろんバラエティ番組でも活躍。ドラマ「テッパチ」（フジテレビ系）、「Believe -君にかける橋-」（テレビ朝日系）、「若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私-」（日本テレビ系）、月9「119エマージェンシーコール」「絶対零度～情報犯罪緊急捜査～」（フジテレビ系）、映画『十一人の賊軍』など数多くの作品にて注目を集める。

また、2025年には自身初舞台となる劇団☆新幹線『紅鬼物語』に出演、成功をおさめた。

Amazon Prime Video「憧れの作家は人間じゃありませんでした」が、2026年5月4日（月・祝）から独占配信スタート。

公式サイト：https://www.ken-on.co.jp/ichinose/

X（旧Twitter）：@hayate_0408(https://x.com/hayate_0408)

Instagram：@hayate_ichinose_official(https://www.instagram.com/hayate_ichinose_official/)

書誌情報

書名：一ノ瀬颯「いちのせかい」

発売日：2026年4月8日（水）

定価：3,960円（本体3,600円＋税）

判型：A4変形判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-04-738498-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000998/)

イベント情報

◎発売記念イベント（来店）

＜東京＞

HMV&BOOKS SHIBUYA

日程：2026年4月26日（日）

会場：HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース

時間：（1）11:30／（2）12:30／（3）14:20／（4）15:20

イベントURL：https://www.hmv.co.jp/store/event/54724/

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＜大阪＞

HMV＆BOOKS NAMBA

日程：2026年5月17日（日）

会場：HMV＆BOOKS NAMBA イベントスペース

時間：（1）12:00／（2）13:00／（3）15:00／（4）16:00

イベントURL：https://www.hmv.co.jp/store/event/54725/

※イベントに関する詳細やお問い合わせは、上記の各URLよりご確認ください。

●特典会内容

■1冊券：サインなし本1冊（本人からお渡し）

■3冊券：サイン入り本1冊（本人からお渡し）＋通常本2冊

■5冊券：サイン入り本1冊（その場で宛名入れ＋本人からお渡し）＋通常本4冊＋携帯写真撮影

◎オンラインイベント【追加枠の販売が決定！】

日程：2026年6月7日（日）12:00～／（追加枠）14:00～

イベントURL：https://www.hmv.co.jp/news/article/260120131/

※イベントに関する詳細やお問い合わせは、上記のURLよりご確認ください。

限定版情報

◎K-SHOP版

【特典】生写真1枚付き（全3種）＋もれなく写真へ宛名＆サイン記載

▼K-SHOP限定版の購入方法については、下記URLにてご確認ください。

URL：https://www.kenon-shop.jp/products/detail.php?product_id=3325

※本限定版、特典に関するお問い合わせは、上記サイト内お問い合わせフォームにお願いいたします。

※特典の数には限りがあるため、数量に達し次第、特典付与が終了になる場合がございます。

【BoyAge 公式X】https://x.com/boyage_edit/

【BoyAge 公式Instagram】https://www.instagram.com/boyage_edit

【アーティストアライアンス書籍課 公式X】https://x.com/SpoBun