「BRAND STRATEGY 2026変わる消費行動。戦略をアップデート。」にWACULが登壇

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、4/23（木）に開催されるカンファレンス【BRAND STRATEGY 2026 変わる消費行動。戦略をアップデート。(https://materialdigital.jp/dmd/brand_strategy_2026/?organizationId=2544)】に登壇いたします。

■本カンファレンス「BRAND STRATEGY 2026 変わる消費行動。戦略をアップデート。」について

お申し込みはこちら :https://materialdigital.jp/dmd/brand_strategy_2026/?organizationId=2544

今までの成功体験、バイアスを捨て、ブランド戦略をアップデート。

私たちは知らず知らずのうちに、過去の成功体験や、誰かの成功事例に意思決定を委ねています。

一度うまくいった戦略。数字が出た施策。評価されたやり方。それらはやがて、疑われることのない「前提」になっていきます。しかし、消費者の行動は変わり、接点は分断され、ブランドが選ばれる理由も、確実に変化しています。

成果が出なかった理由を、施策や表現の問題にすり替え、本当に見直すべき"前提"から、目を逸らしていないでしょうか。今、必要なのは新しい手法ではありません。新しい考え方です。

過去の成功体験。業界に流通する正解。無意識に抱えてきたバイアス。それらを一度手放し、ブランド戦略そのものを、アップデートする。

BRAND STRATEGY 2026は、これからの成長に耐えうるブランドの意思決定を再設計するための場です。

■カンファレンス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11052/table/445_1_44b2b7081ddd31c516c6ba51290fedeb.jpg?v=202604080151 ]

■当社登壇内容

ブランドを語る前に顧客を見ろ。行動データ×意識データで捉える、顧客理解の仕方

ブランド戦略を語る前に、本当に顧客を理解できていますか？

本セッションでは、「ブランドを語る前に顧客を見ろ」をテーマに、行動データと意識データを掛け合わせた顧客理解のあり方を解説します。

株式会社クロス・マーケティング峯俊氏とWACULが登壇し、購買実績データやユーザー行動観察・定量調査の実践事例をもとに、顧客理解から施策へとつなげるプロセスを具体的にご紹介。

ブランド戦略を成功させるために不可欠な、「顧客理解を起点とした一貫した顧客体験設計」の考え方を提言します。

■当社登壇者プロフィール

株式会社WACUL マーケティンググループ/広告グループ 部長 市之瀬 教成

1982年生まれ。法政大学卒業後、デジタル広告専業代理店にてアカウント営業を10年経験。広告運用部門に異動し、広告コンサルティング、運用を行った後、マネジメントに従事。

2022年に株式会社WACUL入社。広告コンサルタントとしてクライアントの広告成果改善に従事。現在は「AIアナリストAD」サービスの責任者を担当している。

2025年11月マーケティンググループ部長就任。

■当社の強みについて

当社の強みはデータとナレッジに基づき、戦略立案と実行実装の両輪をご支援できる点です。

当社の「AIアナリスト」は、これまで40,000サイトに導入され、12,000以上の施策実装と成果測定を行うなど、豊富なデータを保有しており、それらから生み出されたナレッジをもとに、クライアントの皆様に合わせて、効果的な施策の洗い出しから優先度整理、そしてその実行まで、無駄のないマーケティングDXの実現を支援します。

Webマーケティングに課題をお持ちで、より良いWebサイトをお望みのお客様はぜひお気軽に当社までご相談いただければ幸いです。

■WACULについて

WACULへのご相談はこちらから :https://wacul.co.jp/contact

WACULは、ビッグデータとナレッジで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するマーケティングDXカンパニーです。

2010年にデジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始し、人工知能等を活用したデータアナリティクスの先進テクノロジーとコンサルティングを通じて蓄えた知見とを融合し、2015年から「AIアナリスト・シリーズ」を提供。さらに組織設計から戦略立案を行うWACUL DXコンサルティング、フリーランスのデジタル人材のマッチングなどを加え、マーケティング&セールスのDXを通じて、クライアントの売上最大化を効率的に実現します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WACUL（読み:ワカル）

Webサイト ：https://wacul.co.jp/

本社所在地 ：東京都千代田区神田小川町3-26-8 2F

代表者 ：代表取締役社長 大淵 亮平／代表取締役 垣内 勇威

事業内容 ：デジタルマーケティングのPDCA自動化を行う「AIアナリスト」、実装・実行を行う「AIアナリストAD」「AIアナリストSEO」、戦略立案など上流から戦術・施策設計まで行う「DXコンサルティング」、デジタルマーケティング人材のマッチングサービス「MarketerAgent」など、マーケティングDXの支援サービスを展開

X（旧：Twitter） ：https://twitter.com/wacul_jp

Facebook ：https://www.facebook.com/wacul.co.jp/

＜主要サービス＞

・デジタルマーケティングのPDCAを支援する自動データ分析・改善提案ツール「AIアナリスト」

データ分析を自動的に行い、改善提案から実行施策の成果測定まで、マーケティングのPDCAサイクルを自動化するマーケティングツール。マーケターは、データ分析作業や施策管理、施策の効果検証などの煩雑な作業ではなく、本来行うべき戦略的なタスクに集中できる



サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/

・「コンテンツ作成×外部対策×内部対策×CVR改善」をワンストップで支援する、オールインワンSEOサービス「AIアナリストSEO」

SEO対策の上流から下流までを網羅的に支援し、自然検索のCV数を最大化します。

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul.co.jp/service/seo-consulting

・Webサイトと一体運用で成果を出す広告運用サービス「AIアナリスト AD」

AIアナリストのノウハウを活用してCV獲得に効果的な広告媒体を選定、効率的な広告運用を代行する

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul.co.jp/service/listing-ads/

・フリーランスのマーケター人材紹介サービス「Marketer Agent」

専門ノウハウを有するフリーランス等のマーケティングDX人材と企業をマッチングし、企業の体制構築・成果創出を支援します。

1,000社超の企業支援を通じWACULが培った「課題特定力」と40,000サイトの分析に基づく成果を出すための「方法論」で、市場に存在する最適な人材で企業の課題を解決します。

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