島根銀行にて、地域企業の経営支援強化に向けたAI対話支援ツール「デジ社長 for banker」の PoC（実証実験）を開始。

株式会社ウェイビー

中小企業の経営支援をDXとAIで牽引する株式会社ウェイビー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤健太）は、島根銀行（本店：島根県松江市）が、「デジ社長 for banker」のPoCを開始したことをお知らせいたします。

島根銀行はPoCにより、AIを活用した「経営分析レポート」や「業界動向分析」、「情報提供レポート」を作成し、地域企業への質の高い対話と伴走支援を検討してまいります。

現在、地域企業の経営者は物価高騰や人手不足などの環境変化に直面しており、金融機関による「経営の伴走支援」が強く期待されています。

しかし現場では、

「多忙で訪問準備の時間が取れない」

「社長と何を話せば良いか分からない」

という不安を抱える行員が増加しているのが現状です。

これらの課題を解決し、「現場の行員が自信を持てる環境」をつくるため、島根銀行は「デジ社長 for banker」のPoCを開始いたしました。

【「デジ社長 for banker」の主な特徴】

本サービスは、行員がシステムに企業名などの公開情報を入力するだけで、

・経営者のプロフィール分析：対面する経営者の情報を可視化

・企業・業界分析（事業性評価の基礎）： 企業の過去・現在・未来の姿を可視化

・情報提供レポート：経営者に提供するニュース・ビジネスマッチングサービス・補助金など

上記の情報をAIが数分で整理し、可視化します。

可視化された情報を元にし、金融機関の行員さまの不安を解消することで、

更なる地域企業の成長支援をサポートするサービスです。

【島根銀行 企業支援室 室長：原田和幸さまのコメント】

「当行では中期経営計画において、「ふるさと山陰活性化プロジェクト」を掲げ、地域との関わりや地域社会との連携を意味する「ローカルエンゲージメント」を向上させることをテーマに、お客さまとの共通価値創造を目指しております。『デジ社長 for banker』は、AIが数分で企業の沿革や業界動向を分析・レポート化してくれるため、準備時間を大幅に短縮しながら、質の高い対話を実現できると感じました。本サービスの導入により、行員一人ひとりが地域企業の真の課題に深く寄り添い、より付加価値の高い提案ができる環境を構築してまいります」

【PoC（実証実験）について】

2026年秋の正式リリースに先駆け、2026年4月より「デジ社長 for banker」のプロトタイプ版による実証実験（PoC）を開始いたしました。

本PoCでは、金融機関さまの現場における使用感やフィードバックを直接開発に反映させ、より実戦的で付加価値の高い経営支援ツールの構築を共に目指してまいります。

■ PoC参画のメリット

・特別価格でのご提供

・開発への参画： 現場の行員さまのお声を元に、機能改善やUI/UXの検討を共に進めて参ります

■ 募集状況

本PoCは、質の高い検証体制を維持するため、少数の地方銀行さま・信用金庫さま限定での募集とさせていただいております。

現在、既に複数の地方銀行様・信用金庫様より参画表明をいただいており、募集枠は残りわずかとなっております。

「現場の行員様が主役になれる環境」を共に創り上げ、地域企業の成長支援を加速させる意欲的な金融機関様からのお問い合わせをお待ちしております

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ウェイビー

担当：竹田 将史

Email：taketa@wavy4.com



