2026年4月22日(水) 大阪・フェスティバルホールにて『のだめカンタービレ』Story Live Orchestraの上演が決定!!

株式会社タクティカート

株式会社タクティカート（本社：東京、代表取締役：稲垣悠一郎）と株式会社道新文化事業社（本社：北海道、代表取締役：加藤雅毅）は、2026年4月22日（水）に大阪・フェスティバルホールホールにて、『のだめカンタービレ』Story Live Orchestraを開催いたします。漫画・アニメ・映画と幅広く愛される『のだめカンタービレ』の物語を彩るクラシックの名曲を、生演奏と映像、そして朗読とともにお届けする特別な一夜です。

『のだめカンタービレ』Story Live Orchestra とは

本公演は、クラシック音楽と人間ドラマを融合した人気漫画『のだめカンタービレ』の朗読×オーケストラ公演で、R☆Sオーケストラの結成からコンサート成功までの原作に沿った物語を軸として『ブラームス交響曲第1番ハ短調Op.68(全楽章)』でクライマックスを盛大に飾ります。

テレビアニメで声を担当した川澄綾子、関智一などオリジナルメンバーによる朗読をここでしか味わえないオリジナル脚本で収録し、原作のイラストとあわせて表現します。

また今回、指揮の坂入健司郎を筆頭に、『ピンポン・コンチェルト・コンサート』や『SHIN SERIES』など、既存の枠を超えた斬新なプログラムと高い演奏クオリティで注目を集め国内外で活躍する若手音楽家集団タクティカートオーケストラによって、原作を彷彿とさせるリアルな演奏を再現します。

さらに演出は劇団おぼんろ主宰で全ての作品の脚本・演出・出演を担い、近年は劇団だけでなく『club キャッテリア』『三國志演技～孫呉～』『クルム童話』など外部の舞台や朗読劇の脚本、演出など国内外で活動の幅を広げている末原拓馬が担当。音楽×物語×映像の融合をテーマに『のだめ』の世界に入り込んだ体験ができるコンサートになっています。

指揮者コメント

(C)︎Taira Tairadate

坂入健司郎（指揮者）

「のだめカンタービレ」のアニメが放送されたとき、私は高校生でした。当時所属していたオーケストラ部の仲間たちと夢中になったことを昨日のように思い出します。「のだめ」のR☆S（ライジングスター）オーケストラを具現化したようなタクティカートオーケストラの皆様と共演できることも楽しみです！

出演者

篠原拓也

オーボエ

稲積陽菜

ピアノ

タクティカートオーケストラ

管弦楽

公演概要

・公演名：『のだめカンタービレ』Story Live Orchestra

・開催日時：2026年4月22日（水）19:00開演（18:00開場）

・会場：フェスティバルホール（大阪市北区中之島2-3-18）

・出演：

管弦楽：タクティカートオーケストラ

指揮：坂入健司郎

オーボエ：篠原拓也

ピアノ：稲積陽菜

演出：末原拓馬

朗読：川澄綾子・関智一（※収録した音声を使用いたします）

・予定曲目：ブラームス交響曲第1番ハ短調Op.68(全楽章) 他

・チケット料金（税込）：S席 9,900円 / A席 7,700円

チケットリンク：

イープラス：https://eplus.jp/nodame-slo/(https://eplus.jp/nodame-slo/)

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/nodame-storylive-o/(https://w.pia.jp/t/nodame-storylive-o/) Pコード：325-299

ローチケ：https://l-tike.com/nodame-storylive/(https://l-tike.com/nodame-storylive/) Lコード：55759

・コンサート公式HP： https://www.tacticart-classics.com/kimiusoconcert(https://www.tacticart-classics.com/kimiusoconcert)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社タクティカート 担当：井上

メールアドレス：concert@tacticart.co.jp

電話番号：050-1792-0075







