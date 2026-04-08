頂マーラータン発！刺激的で、可愛くてクセになる、日本初の麻辣湯アイドル爆誕！四川フェス2026にて初お披露目！個性豊かな“可愛い”で ニッポン中を幸せにします！

◻︎頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社と株式会社ナインティエイト・アンド・コーが業務提携を締結

ネクスターホールディングス株式会社株式会社ナインティエイト・アンド・コー（98 & Co.）所属アイドル『可愛いっていわないと呪う！』

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

株式会社ナインティエイト・アンド・コー

SNSマーケティング事業を行うネクスター株式会社のグループ会社である、頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社は、頂マーラータンの展開を基点に広がる総合食流通・販売事業を行っています。消費者に直接商品を届けるB2C事業として冷凍マーラータンのD2Cブランド『おうちでマーラータン』を運営する他、小売業・温浴施設や宿泊施設への卸を通じたB2B事業を展開しています。また、日本式・和製マーラータン発祥店である頂マーラータン新大久保本店を起点とし、地産地消をテーマに地域資源と連携した直営店舗の展開、フランチャイズ展開を進めることで、食の川上から川下までを一気通貫で担う独自の店舗モデルを構築していきます。頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社 和製麻辣湯株式会社ナインティエイト・アンド・コー

株式会社ナインティエイト・アンド・コー（以下 98 & Co.）は、アイドル・エンターテインメント事業を中心に、アーティストのプロデュースやコンテンツ制作、イベント企画などを手がける企業です。

同社は、“個性”や“自己表現”を大切にしたアイドルプロジェクトを展開し、既存の枠にとらわれない新しいアイドルカルチャーの創出を目指しています。

ライブ活動や音楽制作にとどまらず、SNSやイベントなど多様な発信を通じて、メンバーそれぞれの個性を活かした活動を積極的に展開中です。

所属アイドルグループ『可愛いっていわないと呪う！』“日本初の麻辣湯アイドル”として頂マーラータン公式アンバサダーに就任

本提携の第一弾として、98 & Co.の所属アイドルグループ『可愛いっていわないと呪う！』が、“日本初の麻辣湯アイドル”として頂マーラータン公式アンバサダーに就任します。

また、本プロジェクトは四川フェス2026にて初お披露目を予定しており、食文化とエンターテインメントを融合した新たな取り組みとして、麻辣湯文化の魅力を広く発信していきます。

◻︎アイドルグループ『可愛いって言わないと呪う！』

日本初の麻辣湯アイドル『可愛いって言わないと呪う！』

「可愛い」の概念はひとつじゃない。

千差万別だからこそ、個性豊かな“可愛い”で ニッポン中を幸せにしたい！

そんな想いを胸に、メンバー・スタッフ一同、日々切磋琢磨しています。

常に“自分らしさ”を追求し、

アイドル文化へ挑戦的に、強く可愛く生き抜く--

それこそが 「っょかゎマインド」。

HP：https://kawanoro.bitfan.id/

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◻︎頂マーラータン発の麻辣湯アイドル

日本初の麻辣湯アイドル『可愛いって言わないと呪う！』

本取り組みは、麻辣湯という食文化の魅力を、エンターテインメントを通じてより多くの人へ届けることを目的とした新しいプロジェクトです。

今後『可愛いっていわないと呪う！』は、頂マーラータン公式アンバサダーとして、日本各地で開催されるイベントや企画に参加しながら、麻辣湯の魅力や食文化の楽しさを発信していきます。

また、食とカルチャー、地域をつなぐ新しい取り組みとして、頂マーラータンが展開する様々なプロジェクトとも連携し、麻辣湯文化のさらなる広がりと、新しいエンターテインメントの形を提案していきます。

本プロジェクトの目的

頂マーラータンは、麻辣湯という食文化を通じて、地域・環境・人のエネルギーが循環する社会の実現を目指した取り組みを進めています。食を起点に地域資源や人の想いをつなげ、新しい価値を生み出す「循環する食文化」の創出を掲げ、飲食事業の枠を超えた様々なプロジェクトに参画してきました。

事業責任者の二瓶寛史は、新宿区の環境人材制度に認定され、飲食を起点とした環境共創に取り組んでいます。

また、福井県坂井市や奈良県宇陀市など自治体と連携し、地域食材を活用したマーラータンの開発などを通じて、地域資源を活かした食文化の創出や地域活性化にも取り組んでいます。

本プロジェクトでは、こうした頂マーラータンの地域共創・環境共創の活動と連携し、麻辣湯という食文化を通じて、地域活性化や持続可能な食のあり方を広く発信していきます。

エンターテインメントと食文化を掛け合わせた新しい発信の形として、地域の魅力や食文化の可能性を多くの人に届けていく予定です。

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◻︎『可愛いっていわないと呪う！』四川フェス2026アンバサダー就任＆出演決定

日本初の麻辣湯アイドル『可愛いって言わないと呪う！』

頂マーラータン発の麻辣湯アイドル『可愛いっていわないと呪う！』が、日本最大級の四川料理イベント「四川フェス2026」のアンバサダーに就任しました。

“麻辣湯アイドル”としての活動の第一弾となる取り組みが本イベントへの出演となります。

四川フェス2026では、四川料理や麻辣文化の魅力をより多くの人に届けることを目的に、アンバサダーとしてイベントの盛り上げや情報発信を行う予定です。四川料理文化の魅力を幅広い世代へ届けていきます。

四川フェス2026

日本初の麻辣湯アイドル『可愛いって言わないと呪う！』四川フェスの公式アンバサダー就任

四川フェスは、本場四川料理の魅力や麻辣文化を日本国内に広く発信することを目的に開催されている、日本最大級の四川料理イベントです。四川料理専門メディア「おいしい四川」を運営し、麻辣連盟総裁・四川フェス実行委員会委員長を務める中川正道氏を中心に、2017年にスタートしました。

初開催となった2017年には1日で約2.5万人が来場。その後も開催を重ねるごとに規模を拡大し、2019年には2日間で約10万人を動員するなど、多くの四川料理ファンが集まるイベントとして人気を集めています。近年も2024年には約6.5万人、2025年には約5万人が来場するなど、四川料理文化を体験できるイベントとして広く親しまれています。

本イベントは、四川料理専門メディア「おいしい四川」や麻辣文化の普及を目的とした団体「麻辣連盟」、イベント企画を手がける時色株式会社などが中心となり、実行委員会形式で開催されています。

会場では麻婆豆腐やマーラータンなど四川料理を中心とした飲食ブースの出店のほか、四川料理文化を発信する企画やステージコンテンツなども予定されています。

【イベント名】四川フェス2026

【開催場所】中野セントラルパーク（東京都中野区中野4丁目10-2 / 中野駅から徒歩約3分）

【開催日程】5月9日（土）11:00～17:00・5月10日（日）10:00～16:00 ※雨天決行・荒天中止

【可愛いって言わないと呪う！出演日程】5月10日（日）13:45～14:15

【入場料】無料

【主催】四川フェス実行委員会（おいしい四川 / 麻辣連盟 / 時色株式会社 / 株式会社場創研究所）

【公式サイト】https://meiweisichuan.jp/sisen-fes2026

【公式X】https://x.com/Amazing_Sichuan

【公式Instagram】https://www.instagram.com/meiweisichuan/

【公式Facebook】https://www.facebook.com/meiweisichuan/

◻︎メンバーからのコメント

日野 ゆい / YUI HINO

日本初の麻辣湯アイドル｜四川フェスの公式アンバサダー｜可愛いって言わないと呪う！｜日野ゆい

(ハート)️四川フェスにお呼びいただきありがとうございます！

可愛いって言わないと呪う！プロミスレッド担当、日野ゆいです。

可愛いって言わないと呪う！通称"かわのろ"には四川フェスにぴったりな曲があります🍥一緒に美味しい食べ物の名前を叫んで楽しみましょう！お腹いっぱい食べればとにかく幸せ～～(ハート)(ハート)

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翠茉 りの / RINO SUIMA

日本初の麻辣湯アイドル｜四川フェスの公式アンバサダー｜可愛いって言わないと呪う！｜翠茉りの

💚可愛いって言わないと呪う！

ファビュラスグリーン担当 翠茉りのです🧚 ‍♀️

四川フェスに出演させていただけることになりとても嬉しいです！ありがとうございます！

愛しの麻辣湯とのコラボ🥹わくわくしています！

美味しい物を食べてライブを楽しんで、一緒に素敵な時間を過ごせたらなと思います🫶 🫶

よろしくお願いします！

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星菜 あむ / AMU HOSHINA

日本初の麻辣湯アイドル｜四川フェスの公式アンバサダー｜可愛いって言わないと呪う！｜星菜あむ

(ハート)可愛いって言わないと呪う！

オーロラパープル担当 星菜あむﾃ゛ｽ！

四川フェスに出演する事ができてとっても嬉しいです！

食べるの大好きなので美味しいご飯に囲まれながらLIVE！幸せです！

ぜひかわのろのライブも一緒に楽しんでいただけると嬉しいです♪

【X】https://twitter.com/amu_kwnr

【Instagram】https://www.instagram.com/amu_kwnr/

【Tiktok】https://www.tiktok.com/@amu_kwnr

奏 みみは / MIMIHA KANADE

日本初の麻辣湯アイドル｜四川フェスの公式アンバサダー｜可愛いって言わないと呪う！｜奏みみは

💙可愛いって言わないと呪う！新メンバードラゴンブルー担当、奏みみはです！

大好きな麻辣湯とのコラボ！そして四川フェス(ハート)

麻辣湯とフェスが大好きな私には最高のイベント！！

フェス飯いっぱい食べてチンタオで乾杯(ハート)そしてライブも楽しむぞ～！！

【X】https://twitter.com/mimiha_kwnr

【Instagram】https://www.instagram.com/mimiha_kwnr/

【Tiktok】https://www.tiktok.com/@mimiha_kwnr

深空 ぬい / NUI MISORA

日本初の麻辣湯アイドル｜四川フェスの公式アンバサダー｜可愛いって言わないと呪う！｜深空ぬい

🩵可愛いって言わないと呪う！新メンバー

シュガーブルー担当 深空ぬいです

四川フェスに出演させていただけること、本当に嬉しいです(ハート)ぬいが大好きなおいしいご飯に囲まれて、みなさんと過ごせるなんてとっても贅沢です!! かわのろに加入して初の野外ライブ!! お空に届くくらい全力で歌って踊って食べて四川フェスを楽しみます!!

【X】https://twitter.com/nui_kwnr

【Instagram】https://www.instagram.com/nui_kwnr/

【Tiktok】https://www.tiktok.com/@nui_kwnr

七瀬 むぎ / MUGI NANASE

日本初の麻辣湯アイドル｜四川フェスの公式アンバサダー｜可愛いって言わないと呪う！｜七瀬むぎ

(ハート)可愛いって言わないと呪う！新メンバーのビビッドイエロー担当七瀬むぎです！！

四川フェスに出演することができてとてもわくわくしてます！

美味しいご飯がもっと美味しくなるような楽しいライブをお届けします🎶よろしくお願いします！

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【Instagram】https://www.instagram.com/mugi_kwnr/

【Tiktok】https://www.tiktok.com/@mugi_kwnr

春乃 まなか / MANAKA HARUNO

日本初の麻辣湯アイドル｜四川フェスの公式アンバサダー｜可愛いって言わないと呪う！｜春乃まなか

🩷可愛いって言わないと呪う！ 新メンバー ️

パワフルピンク担当！春乃まなかです!!

四川フェスにお呼びいただけてとても嬉しいです🥹

まだ麻辣湯に出会ってなかった1年前…。まさかこんな機会をいただけるなんて、1年前の自分に自慢したいです!!美味しいご飯に囲まれて人生初のフェスとっても楽しみです!!全力で楽しみます💪！

よろしくお願いします🙏

【X】https://twitter.com/manaka_kwnr

【Instagram】https://www.instagram.com/manaka_kwnr/

【Tiktok】https://www.tiktok.com/@manaka_kwnr

四川フェス実行委員会・委員長 中川正道氏

四川で生まれたマーラータンが日本で流行り、「日本初の麻辣湯アイドル」まで生まれるとは驚きです。四川フェスは楽しく、おいしいがモットー。皆で盛り上がりましょう！

【中川正道氏】

四川省公認の四川料理の専門家

麻辣ブームの火付け役

累計50万人を動員した四川フェス主催

四川料理を愛する仲間たち麻辣連盟総裁 、時色株式会社代表兼デザイナー

中華＆四川料理を使ったPR、商品開発、デザイン事業など心がおもむくままに事業を展開

◻︎業務提携における関係者コメント

株式会社ナインティエイト・アンド・コー

株式会社ナインティエイト・アンド・コー

株式会社ナインティエイト・アンド・コーは、頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社と一緒に、食文化「マーラータン」を中心にした、地域活性化を推進しています。

地域の食材や生産者のストーリーを、アイドルならではのコンテンツとして制作し、楽曲や映像、イベントを通してお届けすること。

見て、食べて、関わって、知って、もっと好きになる。

そんな流れをつくりながら、一度きりで終わらない関係と価値を生み出していきます。

アイドルという存在は“消費される対象”ではなく、人と人、価値と価値をつなぐ存在であると私たちは考えています。

あの子の好きなものだから"好き"。

“好き”が誰かの行動を変えて、地域の力になっていく。

そんな循環をつくることが、私たちの目指す地方創生であり、エンターテインメントです。

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

当社は、日本式・和製マーラータンを令和の新名物として社会に根づかせ、日本の食文化の新しい柱へと育てていくことを目指しております。

その実現に向けては、一時的な話題化や短期的な拡散に留まらず、10年先も持続する文化として定着させていく視点が不可欠であると考えております。

SNSやUGCが持つ発信力は極めて有効である一方、真に長く支持されるブランドを築くためには、地域との接点や継続的な価値創出が重要です。

当社はこれまでも、全国の自治体等と連携しながら、その土地ならではの魅力とともにブランドを育てる取り組みを進めてまいりました。

このたび、株式会社ナインティエイト・アンド・コーが掲げる「ニッポン中を幸せにする」という理念に深く共感し、業務提携に至りました。

今後は、98&Co.のアイドルが日本を元気にする麻辣湯アイドル｜頂マーラータンアンバサダーとして、

全国各地の取り組みをともに盛り上げ、地域の魅力、そしてマーラータンの魅力をより広く発信していただけることを期待しております。

◻︎『美味しく、美しく。』を未来へ。

食・地域・人のエネルギーを巡らせる──頂マーラータンが描く「循環する食文化」の未来

頂マーラータンは、これまでの「食品ロス削減（SDGs12.3）」という“ロスを出さない”取り組みから進化し、食・地域・人のエネルギーを巡らせて新しい価値を生み出す「循環する食文化」の創出に取り組んでいます。

我々のマーラータン事業では、

・「おうち」という個人向けのコンセプト

・「卸」というサウナ施設や飲食店への提供

・「店舗」全国にご当地マーラータンを展開する

という３つの側面を持っています。

日常生活で冷蔵庫に残ってしまった野菜やお肉を細かく刻んで、当店特製の薬膳スープに加えることで、家庭や飲食施設で余った野菜やお肉が薬膳スープとして蘇り、店舗では地域の生産者の食材が地産地消の一杯としてローカルの魅力を再発見させるマーラータンの提供をしています。

◻︎頂マーラータン「新宿区エコ事業者連絡会」「新宿区食品ロス削減協力店」に登録

頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社は、このたび新宿区エコ事業者連絡会に加入いたしました。地域とともにフードロス削減・環境保全・サステナブルな食文化の推進に取り組んで参ります。

◻︎ネクスターブランドゥホールディングスについて

ネクスターブランドゥホールディングスネクスター株式会社

ネクスターブランドゥホールディングスは、15期目を迎えるネクスター株式会社（SNSマーケティング）を主軸に、グループ会社では、システムコンサルティング、農林漁村発イノベーション（6次産業化支援）、創業20年の公的機関・金融機関に実績豊富なクリエイティブ制作、Web／アプリ開発支援、UGC、共創IP・縦型ショートドラマ製作スタジオ、D2C／P2Cブランド事業、創業10年の日本式・和製マーラータン事業など、ソーシャルメディアを中心とした多岐にわたる事業の純粋持株会社です。

事業会社名 ： 頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社

英語表記 ： Nexter Inc.｜Nexter bran-do Holdings

本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F

スタッフ数 ： 42名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）

資本金 ： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む