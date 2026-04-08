3月開催、サステナ実務者向け交流会レポート

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平、以下「当社」）は、2026年3月、当社が運営する顧客向けのコミュニティサイト「Boyadge（ボヤッジ）」の参加企業を対象に、交流イベント「サステナ初心者の集い」と「サステナ社内浸透について考える会」を開催しました。両イベントは、サステナビリティ関連業務の担当者が、業界や企業規模を超えて共通の悩みや実務上の課題を共有し、相互に学び合う機会を創出することを目的に実施しました。「サステナ初心者の集い」には8名、「サステナ社内浸透について考える会」には12名が参加しました。

◎イベント当日の様子

「サステナ初心者の集い」

「サステナ初心者の集い」は、サステナビリティ関連業務の担当歴が3年未満の方を対象に開催しました。社内に相談相手がいない方や、大規模なイベントでは交流のきっかけを持ちにくい方でも参加いただきやすいよう、少人数での交流を中心に実施しました。当日は、参加者から以下のような声が寄せられました。

- 初心者限定のため、参加のハードルが低く感じられた- 他業種の担当者とフラットに交流できた- 他社との対話を通じて、視野が広がった

「サステナ社内浸透について考える会」

「サステナ社内浸透について考える会」は、社内浸透という共通課題を抱える担当者を対象に開催し、当日は二部構成で実施しました。第一部のトークセッションでは、当社が提供する研修動画サービス「PivottAサステナ」の導入企業にご登壇いただき、サービスの活用方法に加え、サステナビリティ推進体制や社内浸透に向けた具体的な取り組みについてお話しいただきました。第二部の交流会では、各社の社内浸透の状況や、経営層の理解を得るうえでの課題などをテーマに活発な意見交換が行われました。参加者からは、以下のような声が寄せられました。

◎開催の背景

- 他社の取り組みを知ることができ、参考になった- 正解がない中でも、各社が前向きに試行錯誤していることが分かり、励みになった- 自社では着手できていない点に気づき、施策を進めるきっかけになった

企業によるサステナビリティ対応は、専任部署の有無や企業規模、業種によって体制やフェーズが異なる一方で、担当者が現場で直面する悩みには共通点も多くあります。特に、配属から間もない担当者や、社内浸透に課題を抱える担当者からは、「他社の事例を知りたい」「同じ立場の人と情報交換したい」といった声が寄せられていました。

当社はこうした声を受け、Boyadgeを通じて、実務担当者同士が率直に情報交換できる場づくりに取り組んでいます。今回のイベントも、その一環として開催しました。

◎Boyadgeとは

Boyadgeは、環境課題やサステナビリティに関する情報発信と共有を目的に、当社が2023年10月から運営している顧客企業向けコミュニティサイトです。脱炭素をはじめ、一社だけでは解決が難しい課題に取り組むサステナビリティ担当者に向けて、最新情報の発信や、他社担当者との交流機会を提供しています。現在、参加企業数は320社、参加人数は550名を超えており、サステナビリティ分野におけるコミュニティとして、実務担当者同士の交流の場を提供しています。

Boyadgeは今後も、業界や企業規模を超えて担当者が知見を共有できる場として、コミュニティの充実を図ってまいります。将来的には、参加企業とともに次世代のサステナビリティ・スタンダードづくりに挑戦したいと考えています。

▼問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン マーケティング課 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/

▼会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田 3-12-8 住友不動産秋葉原ビル 11 階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/