【FURFUR(ファーファー)】雑賀サクラが纏う2026年夏の最新コレクション「A Gentle Tide」を公開！＜4月15日(水)オンライン先行予約開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は2026年4月8日(水)12:00(正午)より、モデル・雑賀サクラを起用した2026年夏コレクションを「FURFUR公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開、4月15日(水)12:00(正午)より商品のWEB先行予約の受付をスタートいたします。

”A Gentle Tide”

“今の自分” がストンと落ちる瞬間。

誰かを魅了する私ではなく、自然体で前を向く。

そんな今、選びたいのはフェミニンで気分が上がる服。

甘い気分へと誘うボリュームたっぷりのチュール、透けて見える肌に味方するマテリアル。

構築的なシルエットやデニムにもレースやフリルがさりげなくそっと寄り添う。

気負わずに楽しむこの夏も、甘さは静かに、フェミニンは確かに。

モデル・雑賀サクラが纏う FURFUR 2026 SUMMER COLLECTION

LOOK

＜Items＞

Knit \17,930

Overall \14,300

Headband \4,400

Bag \14,300

Brooch \6,930

Shoes \25,300

＜Items＞

Dress \25,300

Tank top \7,920

Harness \14,960

Bag \14,960（USAGI ONLINE・ZOZOTOWN限定アイテム）

Shoes \20,900

＜Items＞

Knit \19,800

Pants \18,920

Headband \5,500

Hairpin \4,400

Socks \2,970

＜Items＞

Tunic \16,940

Dress \23,100

Earrings \11,000

Necklace \7,700

＜Items＞

T-shirt \16,940

＜Items＞

Blouse \18,700

Pants \15,400

Tie \9,350

Bracelet \11,000

Shoes \20,900

＜Items＞

Dress \20,900

T-shirt \7,920

Bag \12,650

Necklace \7,700

Hairpin \4,400

Shoes \19,800

＜Items＞

Cardigan \19,800

Skirt \25,960

Necklace \12,100

Shoes \28,600

＜Items＞

Camisole \9,900

Tunic \18,920

Pants \20,900

Shoes \23,100

＜Items＞

Camisole \16,500

Cardigan \19,800

Skirt \13,200

＜Items＞

Blouse \14,960

Pants \19,800

Harness \11,550

＜Items＞

Bag \13,200

＜Items＞

Dress \23,100

Earrings \9,350

Necklace \7,700

and more...

※すべて税込み価格表記

コレクションページ公開・販売について

公開日：2026年4月8日(水) 12:00(正午)

・オフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/ 〉

先行予約受付開始日：2026年4月15日(水) 12:00(正午)

・FURFURオフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉

・MASH STOREアプリ 〈 ‎‎‎‎https://apps.apple.com/jp/app/mash-store/id1623326415 〉

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/?link=HD 〉

・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/furfur/ 〉

・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-furfur/ 〉

オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEでしか手に入らない限定カラーアイテムなどもご用意しております。

詳細は各オンラインストアページをご覧ください。

店頭では2026年4月下旬頃より順次発売を予定しております。

FURFURについて

BRAND CONCEPT

"Feminine mode wears"

フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ

しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"

高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。



SHOP

数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。



■OFFICIAL ONLINE STORE

https://furfurfur.jp/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/brand/furfur/