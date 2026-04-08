【FURFUR(ファーファー)】雑賀サクラが纏う2026年夏の最新コレクション「A Gentle Tide」を公開！＜4月15日(水)オンライン先行予約開始＞

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株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は2026年4月8日(水)12:00(正午)より、モデル・雑賀サクラを起用した2026年夏コレクションを「FURFUR公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開、4月15日(水)12:00(正午)より商品のWEB先行予約の受付をスタートいたします。





”A Gentle Tide”



“今の自分” がストンと落ちる瞬間。


誰かを魅了する私ではなく、自然体で前を向く。


そんな今、選びたいのはフェミニンで気分が上がる服。



甘い気分へと誘うボリュームたっぷりのチュール、透けて見える肌に味方するマテリアル。


構築的なシルエットやデニムにもレースやフリルがさりげなくそっと寄り添う。



気負わずに楽しむこの夏も、甘さは静かに、フェミニンは確かに。



モデル・雑賀サクラが纏う FURFUR 2026 SUMMER COLLECTION



LOOK







＜Items＞


Knit \17,930


Overall \14,300


Headband \4,400


Bag \14,300


Brooch \6,930


Shoes \25,300







＜Items＞


Dress \25,300


Tank top \7,920


Harness \14,960


Bag \14,960（USAGI ONLINE・ZOZOTOWN限定アイテム）
Shoes \20,900






＜Items＞


Knit \19,800


Pants \18,920


Headband \5,500


Hairpin \4,400


Socks \2,970






＜Items＞


Tunic \16,940


Dress \23,100


Earrings \11,000


Necklace \7,700






＜Items＞


T-shirt \16,940







＜Items＞


Blouse \18,700


Pants \15,400


Tie \9,350


Bracelet \11,000


Shoes \20,900







＜Items＞


Dress \20,900


T-shirt \7,920


Bag \12,650


Necklace \7,700


Hairpin \4,400


Shoes \19,800






＜Items＞


Cardigan \19,800


Skirt \25,960


Necklace \12,100


Shoes \28,600







＜Items＞


Camisole \9,900


Tunic \18,920


Pants \20,900


Shoes \23,100






＜Items＞


Camisole \16,500


Cardigan \19,800


Skirt \13,200






＜Items＞


Blouse \14,960


Pants \19,800


Harness \11,550







＜Items＞


Bag \13,200






＜Items＞


Dress \23,100


Earrings \9,350


Necklace \7,700



and more...



※すべて税込み価格表記



コレクションページ公開・販売について



公開日：2026年4月8日(水) 12:00(正午)


・オフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/ 〉




先行予約受付開始日：2026年4月15日(水) 12:00(正午)
・FURFURオフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉


・MASH STOREアプリ 〈 ‎‎‎‎https://apps.apple.com/jp/app/mash-store/id1623326415 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/?link=HD 〉


・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/furfur/ 〉


・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-furfur/ 〉



オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEでしか手に入らない限定カラーアイテムなどもご用意しております。


詳細は各オンラインストアページをご覧ください。



店頭では2026年4月下旬頃より順次発売を予定しております。



FURFURについて





BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。

SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。



■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/