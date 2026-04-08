【FURFUR(ファーファー)】雑賀サクラが纏う2026年夏の最新コレクション「A Gentle Tide」を公開！＜4月15日(水)オンライン先行予約開始＞
株式会社マッシュスタイルラボ(本社:東京都千代田区/代表取締役社長:近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は2026年4月8日(水)12:00(正午)より、モデル・雑賀サクラを起用した2026年夏コレクションを「FURFUR公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開、4月15日(水)12:00(正午)より商品のWEB先行予約の受付をスタートいたします。
”A Gentle Tide”
“今の自分” がストンと落ちる瞬間。
誰かを魅了する私ではなく、自然体で前を向く。
そんな今、選びたいのはフェミニンで気分が上がる服。
甘い気分へと誘うボリュームたっぷりのチュール、透けて見える肌に味方するマテリアル。
構築的なシルエットやデニムにもレースやフリルがさりげなくそっと寄り添う。
気負わずに楽しむこの夏も、甘さは静かに、フェミニンは確かに。
モデル・雑賀サクラが纏う FURFUR 2026 SUMMER COLLECTION
LOOK
＜Items＞
Knit \17,930
Overall \14,300
Headband \4,400
Bag \14,300
Brooch \6,930
Shoes \25,300
＜Items＞
Dress \25,300
Tank top \7,920
Harness \14,960
Bag \14,960（USAGI ONLINE・ZOZOTOWN限定アイテム）
Shoes \20,900
＜Items＞
Knit \19,800
Pants \18,920
Headband \5,500
Hairpin \4,400
Socks \2,970
＜Items＞
Tunic \16,940
Dress \23,100
Earrings \11,000
Necklace \7,700
＜Items＞
T-shirt \16,940
＜Items＞
Blouse \18,700
Pants \15,400
Tie \9,350
Bracelet \11,000
Shoes \20,900
＜Items＞
Dress \20,900
T-shirt \7,920
Bag \12,650
Necklace \7,700
Hairpin \4,400
Shoes \19,800
＜Items＞
Cardigan \19,800
Skirt \25,960
Necklace \12,100
Shoes \28,600
＜Items＞
Camisole \9,900
Tunic \18,920
Pants \20,900
Shoes \23,100
＜Items＞
Camisole \16,500
Cardigan \19,800
Skirt \13,200
＜Items＞
Blouse \14,960
Pants \19,800
Harness \11,550
＜Items＞
Bag \13,200
＜Items＞
Dress \23,100
Earrings \9,350
Necklace \7,700
and more...
※すべて税込み価格表記
コレクションページ公開・販売について
公開日：2026年4月8日(水) 12:00(正午)
・オフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/ 〉
先行予約受付開始日：2026年4月15日(水) 12:00(正午)
・FURFURオフィシャルオンラインストア〈 https://furfurfur.jp/ 〉
・MASH STOREアプリ 〈 https://apps.apple.com/jp/app/mash-store/id1623326415 〉
・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/furfur/?link=HD 〉
・ZOZOTOWN〈 https://zozo.jp/shop/furfur/ 〉
・楽天〈 https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-furfur/ 〉
オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEでしか手に入らない限定カラーアイテムなどもご用意しております。
詳細は各オンラインストアページをご覧ください。
店頭では2026年4月下旬頃より順次発売を予定しております。
FURFURについて
BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。
SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・池袋パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計8店舗を展開。
■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/