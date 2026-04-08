「無撚糸(むねんし)タオルケット」「甘撚(あまよ)りタオルケット」

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村浩一）は、「無撚糸(むねんし)タオルケット」と「甘撚(あまよ)りタオルケット」を、全国の西松屋店舗および公式オンラインストアにて販売しております。お子さまの成長に寄り添い、毎日を心地よく過ごしていただきたいという思いから、「やさしさ」と「機能性」、そして「お手頃な価格」を追求しました。

■「無撚糸タオルケット」・「甘撚りタオルケット」の特徴

1.「無撚糸タオルケット」：ふんわりやさしい肌ざわり

糸をほとんど撚(よ)らずに作られた無撚糸を使用しており、ふんわりやさしい肌ざわりで、デリケートな お肌の赤ちゃんにも安心して使えます。軽くて通気性がよく、吸水性も優れているので、汗ばむ季節やお昼寝にもぴったりです。ご家庭で気軽に洗濯ができるので、いつでも清潔に保つことができます。

「甘撚りタオルケット」：やわらかな風合いとしっかりした耐久性

やわらかな風合いとしっかりとした耐久性が魅力です。甘撚りの糸を使用しており、心地よい触り心地と丈夫さを両立しました。軽くて通気性が良いので、お昼寝や就寝はもちろん、ちょっとした体温調節にも活躍し、季節を問わず快適にご使用いただけます。

2.高品質ながらお求めやすい価格879円（税込966円）

優れた肌ざわりと機能性を備えながら、879円（税込966円）というお求めやすい価格を実現しました。洗い替えが必要なアイテムなので、家計の負担が軽くなるよう価格にもこだわりました。

3.選ぶのが楽しい豊富なデザイン

カラフルでかわいらしい柄やお子さまに喜んでもらえる楽しいデザインを豊富にご用意しています。ベッド・お部屋の雰囲気や、お子さまの好みに合わせて、お気に入りのデザインを見つけていただけます。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/27_1_4d2b2226dc0a7bc2eed864069e2ffd6f.jpg?v=202604080151 ]

【本商品に関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン 販促・ブランド戦略本部

E-Mail： 24028pr@nishimatsuya.jp