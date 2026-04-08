【次に変わるのは数十年後？】北広島市のカントリーサインのデザイン募集を4/1より開始しました！

北広島市役所【北広島市公式ch】北広島市に住みたくなる動画「カントリーサインのデザインを再募集しています！【北海道北広島市】」(https://youtu.be/4M91RfBU9mI)サムネイル

北海道北広島市は、令和8年（2026年）9月に市制施行30周年を迎えます。30周年を契機とし、北広島市の認知度を更に向上させるため、現在の北広島市を表現した新たなカントリーサインのデザインを4/1より募集しています！

募集に伴いそのルールや選考方法、副賞について説明いたします。

本事業の目的や想いについては、2026年3月24日にPR TIMESにて配信しました、「北広島市のカントリーサインが変わる！2026年4月1日からデザインの募集を実施します！」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000171313.html)をご覧ください。（下記ボタンからも記事へ飛べます。）

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000171313.html

どんなカントリーサインがいいの？

カントリーサインは、市町村の名所、特産品等のイラストと市町村名を合わせた看板です。市町村の境界に設置しており、走行中にどこの市町村に入ったか認識していただくとともに、その街の特徴を一目で理解してもらうことで、観光振興の役割を担っています。

今回北広島市が募集するカントリーサインについても、北広島市をイメージできるカントリーサインのデザインを募集します。下記の２点の条件を踏まえて作成してください。

- 北広島市のカントリーサインとしてふさわしいデザインとすること- 北広島市をPRできる名物や名所、特産物などからイラスト化したものとすること

その他条件については、北広島市ホームページ(https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00158639.html)より募集要領(https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/files/00158600/00158639/bosyuyoryo.pdf)とQ&A(https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/files/00158600/00158639/qa.pdf)をご確認ください。

誰でも応募できるの？

応募資格は以下の２点を条件としております。

- 北広島市民、北広島市にゆかりのある方、北広島市を応援してくれている方※年齢やプロ、アマなど、特に制限はありません。- グループでの応募もできますが、代表者を1名決めていただき、その方が応募手続きを行ってください。

どうやって応募するの？

応募デザインは１人（１法人）につき１点までとします。また、応募方法は下記の方法を用意しております。

- 応募専用フォームでの応募応募専用フォーム（2026北広島市カントリーサインデザイン応募用フォーム(https://logoform.jp/form/xxde/1442365)）にアクセスして応募してください。- 郵送または持参での応募所定の応募用紙と作品データを記録した媒体（DVD-R等）を封筒に入れ、表面に赤字で「北広島市カントリーサインデザイン在中」と明記し、以下の提出先へ郵送または持参してください。なお、提出いただいた記録媒体は返却しませんのでご注意ください。また、提出に係る費用については、応募者の負担とします。【提出先】郵便番号061-1192北海道北広島市中央４丁目２番地１北広島市役所 企画部 広報課※持参の場合は、平日（8時45分から17時15分まで）にお持ちください。

審査はどうやって行われるの？

審査は以下の過程を経て選考を行います。

選ばれたらどんな副賞があるの？

- 募集要領に適したデザインかどうか、事務局にて審査- 審査対象デザインすべてについて、オンラインアンケートを実施し、優秀な結果を残した上位20点を選考（１つずつのデザインに対し、気に入ったかどうかを判断する直感的な審査）- トーナメント形式でのオンラインアンケートを実施し最終5点を選考（2つのデザインを比較し勝ち残りを決める比較審査）- 北広島市内・市内小中学生を対象としたオンラインアンケートおよび、北広島市公式LINEを活用したアンケート、紙面でのアンケートを実施- 上記アンケートの結果を基に最終のデザイン１点を市長が決定

デザイン採用者１名と最終デザイン候補者４名について副賞を用意しています。

デザイン採用者（１名）副賞

最終デザイン候補者（4名）副賞

選ばれないとメリットはないの・・・？

- ５万円分の商品券- 北海道白樺高等養護学校作成記念盾- エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前 ペア１泊宿泊券（試合日以外の日程）※宿泊の日程は、採用者決定後調整いたします。- エスコンフィールドHOKKAIDO スタジアムツアー ペア参加券（2026年12月から2027年3月まで）※該当者には株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントよりクーポンを提供します。なおクーポンの利用には、Fビレッジアプリのダウンロードとアカウント登録が必要となります。- 1万円分の商品券- エスコンフィールドHOKKAIDOホテル北広島駅前 メインダイニング BAZAAR 1万円分の利用券（試合日の利用も可能）- エスコンフィールドHOKKAIDO スタジアムツアー ペア参加券（2026年12月から2027年3月まで）※該当者には株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメントよりクーポンを提供します。なおクーポンの利用には、Fビレッジアプリのダウンロードとアカウント登録が必要となります。

最終候補まで残らなかった人にも少しでもメリットを感じてもらうため、以下のインセンティブも用意しています。

応募にあたって特に気を付けないといけないことは？

- １回目のアンケート実施時の結果（どれだけの人がデザインを気に入ってくれたか）をフィードバックします。- 1回目のアンケートの結果選ばれた20点のデザインについては、7月5日に開催されます、「Fビレッジハーフマラソン2026」内で掲示される距離表示看板に掲載し、お披露目します。- 本事業のデザイン応募いただいた方の中から抽選で5名様に、「札幌北広島クラッセホテル 北広島温泉 楓楓（ふうふう） ペア入浴券」が当たります。

特に著作権について以下の点にご注意ください。

- 採用デザインの著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）、商標権、その他一切の権利は、北広島市に帰属するものとします。また、著作者人格権を行使しないことに同意することとします。なお、北広島市と採用者とで、これらの権利に関する覚書を締結するものとします。- 採用デザインが次のいずれかに該当する場合は、選考結果発表後であっても、決定を取り消す場合があります。ア.既発表のものと同一、または類似しているイ.第三者の著作権、その他知的財産権の侵害の恐れがあるウ.法令や公序良俗に反する、または本募集要領に反する- 採用デザインについて、第三者から権利の侵害、損害賠償等の主張がなされた場合は、採用者が自己の責任において解決を図るものとし、北広島市は一切の責任を負いません。- 採用デザインは、北広島市の裁量によって、加筆等の変更を含む必要な修正を行う場合があります。

担当者からの一言

たくさんの方に応募いただくことが、本事業を盛り上げていくための絶対条件となります。デザインが得意な方もそうでない方もぜひチャレンジしてくれたらうれしいです。ご応募お待ちしております！