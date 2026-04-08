「ふくおか散歩」アプリにクーポンと新キャラクターが追加！

株式会社西日本新聞社

株式会社西日本新聞社（本社：福岡市 代表取締役社長：田川大介）が運営する福岡のウォーキングアプリ「ふくおか散歩」。2019年1月のリリース以降、多くの皆様にご利用いただき、2026年4月時点でダウンロード数は約10万人と好評をいただいております。

ふくおか散歩

このたび、アプリに新しく、さまざまな施設やサービスをお得に楽しめるクーポンと、新キャラクターが追加されました！

おすすめクーポン紹介

WANFEI(ワンフェイ)

クーポン内容：担々麺ご注文の方に味玉トッピングプレゼント

おすすめポイント：福岡市中央区清川にある担々麺の穴場店。横浜中華街で修業し、中国・四川での生活経験を持つ店主が作る本格担々麺。ふらりと立ち寄りたくなる隠れた名店です。

WANFEI(ワンフェイ)公式インスタグラム(https://www.instagram.com/wanfei_tantan/)

金の隈パークゴルフコース

クーポン内容：本人と同伴の小・中学生のレンタルクラブ料金（通常ひとり300円）が無料

おすすめポイント：博多を一望できる丘に位置し、ゴルフ練習場「博多金の隈ゴルフヒルズ」と隣接。手ぶらで気軽にパークゴルフ体験ができます。

金の隈パークゴルフ 公式サイト(https://kanenokuma-ghills.jp//)

西日本新聞セレクトモール

クーポン内容：該当商品が300円OFF

おすすめポイント：西日本新聞社が運営する通販サイト「セレクトモール」で、健康関連商品を脳活新聞編集部が厳選。「脳活新聞おすすめ商品」をお得に購入できます。

西日本新聞セレクトモール(https://store.nishinippon.co.jp/category/NOUKATSU/)

クーポン募集中

ふくおか散歩では、アプリ内で掲載するクーポンを募集しています。

掲載料は無料ですので、この機会にぜひご活用ください！

クーポンの掲載をご希望の方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

■ふくおか散歩事務局

fukuoka.sanpo@nishinippon-np.jp

※クーポンの配信内容につきましては西日本新聞広告審査基準に準じます。場合によっては配信不可となる場合がございます。

※クーポン原資はお客様のご負担となります

新キャラクターが登場

ふくおか散歩アプリの「プロフィール設定」で選べるキャラクターに、表情豊かな5パターンの「脳賀冴丸(のうがさえまる)」と4パターンの「あなとくちゃん」が追加されました。

１.脳活新聞公式PRキャラクター「脳賀冴丸」

忍者のキャラクターで、西日本新聞で好評連載中の「脳活新聞」から誕生。読者の応募によって生まれました。

脳賀冴丸

２.「あなたの特命取材班」の「あなとくちゃん」

読者の「知りたい」にこたえるため、地をはうように特命に奔走し、ニュースやスクープを掘る西日本新聞「あなたの特命取材班」のマスコットキャラクターです。

困っていることや調べてほしいことがあれば、新聞記者にLINEで直接相談できるのが「あな特」です。世のため、人のため、あなたのために奔走します！

ふくおか散歩のインストールについてはこちら

あなとくちゃん

ふくおか散歩アプリをダウンロードされていない方は下のリンクからぜひダウンロードを。

iPhoneの方はこちらから(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%B5%E3%81%8F%E3%81%8A%E3%81%8B%E6%95%A3%E6%AD%A9/id1447073733)

Androidの方はこちらから(https://play.google.com/store/apps/details?id=work.fukuoka.sanpo.app&pli=1)

「ふくおか散歩」でポイントを貯めて、クーポンを活用♪新キャラクターと一緒に楽しく健康習慣を身につけましょう！