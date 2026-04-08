「今」を、のこす。スタジオコフレで無料の成長フォト撮影会第2弾を開催

株式会社キャラット01_成長フォト_main

株式会社キャラット(本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之)は、運営するプライベート型フォトスタジオ「スタジオコフレ」の限定店舗にて、お子様の「今」の姿をのこす無料の「成長フォト撮影会」の第２弾を2026年5月11日（月）から2026年5月31日（日）の期間で開催いたします。

成長フォト撮影会概要

お子様の成長は、嬉しい反面、どこか少し寂しいほどにあっという間です。 昨日までできなかったことができるようになったり、大好きだったおもちゃがいつの間にか変わっていたり。そんな今しかない「等身大の姿」を、ハレの日のしっかりした写真とは別に、もっと気軽にプロのクオリティで残していただきたいという想いで開始したのが「成長フォト撮影会」です。 スタジオコフレから未来のご家族へ贈る、特別な撮影イベントです。

※第1弾の応募期間は終了しました。

＜応募期間＞

2026年4月8日（水）～2026年4月22日（水）

＜当選連絡＞

2026年4月23日（木）～2026年4月27日（月）

＜撮影期間＞

2026年5月11日（月）～2026年5月31日（日）

＜対象店舗＞

南青山スタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_aoyama/)（東京都）

西新井大師スタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_nishiaraidaishi/)（東京都）

小岩スタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_koiwastudio/)（東京都）

江東スタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_koto/)（東京都）

湘南T-SITEスタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_shonan_tsite/)（神奈川県）

川口スタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_kawaguchi/)（埼玉県）

おゆみ野スタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_oyumino/)（千葉県）

八千代スタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_yachiyo/)（千葉県）

東仙台スタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_higashisendai_st/)（宮城県）

南草津スタジオ(https://www.instagram.com/studiocoffret_minamikusatsu/)（群馬県）

＜対象＞

0～13歳のお子様とそのご家族

＜イベント内容＞

プロのカメラマンによる撮影会

撮影データ2カットプレゼント（データはスタッフセレクトとなります）

＜参加費＞

無料

＜ドレスコード＞

お気に入りの私服

おもちゃ、ぬいぐるみ、おしゃぶり、タオルなど、ぜひ一番好きなアイテムもお持ち込み ください

＜応募方法＞

本イベントは「抽選予約制」となります。 以下の手順にてご応募ください。

１.Instagram＆公式LINEをフォロー

・公式Instagram(https://www.instagram.com/studiocoffret/)と、参加希望店舗のInstagramをフォロー

・公式LINE(https://page.line.me/850xfiaw?oat__id=4118204&openQrModal=true)をおともだち追加

２.投稿にコメント

Instagramの該当イベント告知投稿にコメントをお願いします。

３.応募フォームからエントリー

各店舗プロフィールの「ハイライト」に設置されている応募フォームより必要事項を入力して送信してください。

※当選された方にのみ、店舗よりご連絡を差し上げます。

※一家族につき1回の応募となります。お友達同士でのご応募はご遠慮ください。

02_スタジオコフレStudio Coffret（スタジオコフレ）

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。

URL：https://coffret-p.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/studiocoffret/