【にじさんじ】3SKM 1st Mini Album「Nighthawks」全曲先行配信決定＆全曲試聴開始！さらにリリース記念キャンペーンを発表！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社 (本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」) が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、3SKM (北見遊征、魁星、榊ネスの3名による男性ユニット) の1st Mini Album「Nighthawks」(読み：ナイトホークス) に関する情報をお伝えいたします。

3SKM 1st Mini Album「Nighthawks」先行配信決定＆全曲試聴開始！

2026年4月29日(水)にCD発売される、3SKM 1st Mini Album「Nighthawks」が、2026年4月20日(月)にデジタル先行配信されることが決定しました！

デジタル配信版には、CD収録される完全新曲7曲に加えて、ユニット初の全編英詞楽曲「Magic (English ver.)」や、彼らがこれまでリリースしてきた4つのシングル曲が配信限定トラックとして収録されます。

さらに、いち早くアルバム楽曲を試聴することが出来る「3SKM ‘Nighthawks’ Highlight Medley」が、2026年4月8日(水)12時より、3SKM 公式YouTubeチャンネルで公開されました。

3SKM ‘Nighthawks’ Highlight Medley

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Y0tBu3ftS2U ]

3SKM「Nighthawks」Digital Album (Special Edition)

M1 Magic

M2 Awakening

M3 Shoot Me Down

M4 City Runner

M5 Genesis

M6 We Go Higher

M7 Close to me

M8 Magic (English ver.)

M9 DIGGY DIGGY

M10 What’s up

M11 Naked

M12 Young & Wild

配信サービス一覧：https://via-m.link/3skm_nighthawks

「Nighthawks」デジタルリリース記念キャンペーンもスタート！

アルバム「Nighthawks」先行デジタルリリースを記念したキャンペーンの開催が決定しました！

期間別で合計5つのキャンペーンが開催され、各応募期間内にキャンペーンにご参加いただいた方全員に、3SKM オリジナル画像をプレゼント！ぜひこの機会にご参加ください。

キャンペーン詳細は、以下のページをご確認ください。

https://form.run/@3skm-nighthawks



◆2026年4月8日(水)12:00 ～ 2026年4月19日(日)23:59

No.1：Pre-add / Pre-saveキャンペーン

No.2：アーティストフォローキャンペーン

◆2026年4月20日(月)12:00 ～ 2026年4月26日(日)23:59

No.3：Spotify Canvas シェアキャンペーン

No.4：「Nighthawks」ライブラリ追加キャンペーン

◆2026年4月27日(月)12:00 ～ 2026年5月3日(日)23:59

No.5：「Nighthawks」ダウンロードキャンペーン

3SKMについて

3SKM(スリーエスケーエム)とは

にじさんじ所属VTuber「北見遊征」「魁星」「榊ネス」3名のユニット。

様々な文化が入り交じるバーチャル横浜にて、北見は呪術師、魁星は鍵師、榊は執事と、異なる職業で生計を立てている。

とある事件をきっかけに知り合った3名は、それぞれの目的のために行動を共にしているようだ。



＜3SKM リンク一覧＞

X：https://x.com/3SKM_INFO

YouTube：https://www.youtube.com/@3SKM_nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/3skm.info

TikTok：https://www.tiktok.com/@3skm_info

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

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にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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