「Curious George Kitchen」にて2026年4月15日(水)より、ジョージのお顔の形のワッフルがテーマの「ワッフルフェア」を開催！ワッフルとパンケーキが食べ放題の限定メニューが新登場

ベネリック株式会社画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)の運営する、絵本やテレビ放送で大人気の作品「おさるのジョージ」のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」(「おさるのジョージ」キッチン)にて、2026年4月15日(水)より6月2日(火)までの期間限定でジョージのお顔のワッフルをテーマにした「ワッフルフェア」を開催いたします。フェアの開催に合わせて、限定メニューや新商品が登場いたします。

■期間限定「ワッフルフェア」について

2026年4月15日(水)よりCurious George Kitchenにて開催する「ワッフルフェア」の限定メニュー「にこにこ笑顔のハッピーワッフルセット」は、ハンバーグやコーンスープのプレートとプチパフェに加え、食べ放題のジョージのお顔のワッフルとパンケーキ付きの特別なメニューです。ふわふわの食感のワッフルと素朴な味のパンケーキは、プレートのサラダやハンバーグ、パフェのアイスやホイップクリームなどを乗せたり挟んだりしても楽しめます。つい「おかわり」の手が伸びる、ボリューム満点の限定メニューを堪能してくださいね。

また、フェアの開催に合わせて、ジョージのお顔ワッフルにちなんだ新商品が登場いたします。なかでも、2026年5月1日(金)より販売する「ジョージのお顔のワッフルポーチ」は、ワッフルがそのままポーチになったような、ふんわりとした手触りや両面の焼き目にこだわった一押しのアイテムです。

にっこり笑顔のジョージにつられて思わず笑顔になる、Curious George Kitchenがお届けする「ワッフルフェア」を、ぜひお楽しみください。

開催期間：2026年4月15日(水)～6月2日(火)

開催店舗：Curious George Kitchen

■ワッフルフェアメニュー詳細

「ワッフル&パンケーキ」の食べ放題が付いた、Curious George Kitchenのロゴ入りチーズをのせたハンバーグやコーンスープ、ポテトサラダを組み合わせたプレートのセットです。プチパフェも楽しめるボリューム満点なメニューで、ハッピーな1日に。

メニュー名：にこにこ笑顔のハッピーワッフルセット

価 格 ：2,380円(税込)

備 考 ：本メニューをご注文いただいた方に限り、「ワッフル・パンケーキ各1枚ずつ(2枚セット)」の追加注文が可能です。何度でもご注文いただけます。ワッフルとパンケーキは、お皿で提供いたします。

■5月1日発売の新商品詳細

Curious George Kitchenで提供中の「ジョージのお顔のワッフル」をモチーフにしたダイカットポーチです。ワッフルがそのままポーチになったような、ふんわりとした手触りや両面の焼き目にこだわりました。持ち運びに便利なカラビナ付きで、かばんに付けると抜群の存在感を発揮します。

商品名 ：ジョージのお顔のワッフルポーチ

価 格 ：3,410円(税込)

サイズ ：W150×H130×D25mm

素 材 ：ポリエステル・亜鉛合金・鉄

発売日 ：2026年5月1日(金)

販売店舗：Curious George Kitchen、「おさるのジョージ」キッチン ～85周年アニバーサリーショップ～in 横浜赤レンガ倉庫、NHKキャラクターショップ 東京駅店、NHKキャラクターショップ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店、NHK キャラクターショップTOKYO オフィシャルオンラインショップ(https://nhk-charactershop-tokyo.com/)

備 考 ：NHKキャラクターショップ 東京駅店とNHKキャラクターショップ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店では、5月上旬ごろの販売を予定しております。

■店舗のご利用に関するご案内

混雑時のお席のご利用は80分制とさせていただきます。予約席と当日席がございます。お越しの際は事前のご予約がおすすめです。

●当日席：先着順でご案内いたします。

●予約席：公式サイト内「ご入店についてのご案内ページ」より承ります。

ご予約受付について

予約受付は、毎月第３火曜日の12：00(正午)に翌月のご予約を承ります。詳しくは以下のページをご確認ください。

https://curiousgeorge-kitchen.jp/about-enter-shop/

※「グッズ購入」「テイクアウトメニュー購入」のみをご希望の方は、カフェのご利用・ご予約なしでもご購入いただけます。混雑状況によって、入場制限を行う場合がございます。

■店舗概要

店舗名：Curious George Kitchen

開催地：東京スカイツリータウン・ソラマチ

イーストヤード1F 8番地

(東京都墨田区押上1-1-2)

営業時間：10：00～22：00(ラストオーダー21：00)

席数：38席

公式サイト：https://curiousgeorge-kitchen.jp

公式X ：https://x.com/GeorgeKitchenJP

開催予定の期間限定店舗

店舗名 ：「おさるのジョージ」キッチン ～85周年アニバーサリーショップ～in 横浜赤レンガ倉庫

開催期間：2026年4月10日(金)～2026年5月17日(日)

開催地 ：横浜赤レンガ倉庫 2号館 1F(神奈川県横浜市中区新港1-1-2)

当カフェ、および販売する商品は、Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC）との商品化契約に基づき、ベネリック株式会社が企画・制作した商品となります。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

■おさるのジョージについて

ジョージは、アメリカの絵本作家 H.A.レイ と マーグレット・レイ 夫妻によって1941年に刊行された絵本『Curious George』に登場するキャラクターです。

日本では2008年より NHK Eテレ にてテレビアニメが放送されており、その愛らしく好奇心あふれる姿は、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれています。



おさるのジョージ オフィシャルサイト：https://osarunogeorge.jp/

おさるのジョージ 公式インスタグラム：https://www.instagram.com/osaru_george_jp/